Аргентина одобрила «Спутник Лайт»

Применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции одобрено в Аргентине, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» как – передает РИА «Новости» сообщение РФПИ.

«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины «Спутник V». Аргентина одной из первых стран в мире зарегистрировала «Спутник V» в декабре 2020 года. Национальное управление по контролю за лекарственными средствами, продуктами питания и медицинскими технологиями (ANMAT) одобрило вакцину на основе российских данных без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.

«Спутник V» стал одной из ключевых вакцин, которые применялись в стране в ходе кампании вакцинации населения, что помогло снизить заболеваемость коронавирусом в 35 раз в течение четырех месяцев. Исследование в Аргентине для оценки комбинированного применения препарата «Спутник Лайт» и вакцин компаний AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino продемонстрировало, что «Спутник Лайт» – эффективный универсальный бустер для этих вакцин. Каждая комбинация («вакцинный коктейль») с применением «Спутника Лайт» обеспечивала более высокий титр антител на 14-й день после введения второй дозы по сравнению с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов (одна и та же вакцина в качестве и первой, и второй дозы), сообщает РФПИ. Фонд указывает, что эффективность «Спутника Лайт» против дельта-варианта коронавируса в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности «Спутник V» – более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации. Данные, опубликованные в ряде стран, подтверждают высокую безопасность и эффективность «Спутника Лайт» в ходе вакцинации населения.

В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность «Спутник Лайт» на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей.

Напомним, в июне президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем России и выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.

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