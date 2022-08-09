Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО

Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.

В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.

Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.

Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.

В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.

В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.