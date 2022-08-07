Украинские войска обстреляли Донецк и Еленовку

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка и Еленовку, выпустив девять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 16.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров», – передает РИА «Новости» сообщение представительства представительства.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.