В Совфеде назвали атаку на Запорожскую АЭС актом ядерного терроризма

Атака украинских войск на Запорожскую АЭС может быть квалифицирована по международному праву как акты ядерного терроризма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Можно сделать вывод о том, что систематические нападения на Запорожскую АЭС выбраны ими в качестве метода ведения войны, что запрещено международным правом и общими принципами гуманности, человечности и здравого смысла. Таким образом, нападения Украины на ядерные объекты могут быть квалифицированы по международному праву как акты ядерного терроризма», – написал Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что к такому выводу приходит отказ украинских властей выполнять нормы международных актов в сфере безопасности ядерных объектов, в числе которых Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года, а также Женевская конвенция 1977 года.

Кроме того, подчеркнул сенатор, атака была совершена в дни проведения конференции ООН по нераспространению ядерного оружия.

«Это ставит на повестку дня вопрос о соблюдении Украиной своих международных обязательств в сфере безопасности ядерных объектов», –считает Косачев.

Напомним, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.

Ранее в Энергодаре сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.

Власти Запорожской области заявили, что украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу.

Физик-ядерщик Александр Боровой в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Киев с помощью обстрелов ЗАЭС хочет посеять панику среди населения, у местных жителей до сих пор остается нервозность после чернобыльской катастрофы.