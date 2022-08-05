Запорожские власти назвали цели Киева при обстреле АЭС

Украинские военные пытаются нарушить систему охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции, чтобы вызвать техногенную катастрофу, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Это не просто провокация, а попытка вызвать техногенную катастрофу. Боевики Зеленского с маниакальной настойчивостью пытаются добиться того, чтобы на АЭС произошло что-то страшное и непоправимое», – заявил Рогов, комментируя недавний обстрел ВСУ территории ЗАЭС, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что удар был нанесен целенаправленно, они метили по линиям электропередач, чтобы нарушить охлаждение реакторов и «вызвать техногенную катастрофу».

Рогов призвал МАГАТЭ вмешаться в ситуацию и пресечь атаки Украины на ЗАЭС.

Ранее в Энергодаре, где находится станция, сообщили, что в результате обстрела ВСУ оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков АЭС, на месте начался пожар.

В июле два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что совершенные ВСУ во вторник обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии к Запорожской АЭС.