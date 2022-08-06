СМИ: На Тайване в отеле обнаружили мертвым военного чиновника

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6 августа, суббота | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным
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США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: На Тайване в отеле обнаружили мертвым военного чиновника
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Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства Тайваня, курировавший разработку ракетных вооружений, был обнаружен мертвым в отеле, сообщают местные СМИ.
По данным центрального информационного агентства, 57-летний вице-президент Чжуншаньского института науки и технологий Оуян Лисин умер от сердечного приступа в гостинице во время командировки в южный уезд Пинду, передает ТАСС.
Полиция признаков насильственной смерти не обнаружила.
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Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Боррель спустя сутки прокомментировал визит Пелоси на Тайвань
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал вызвавший напряженность визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания: он заявил, что у Пекина нет оснований использовать это как предлог для начала «агрессивной военной деятельности».
Евросоюз официально в рамках политики «одного Китая» признает власти в Пекине единственным законным правительством Китая, и это распространяется и на Тайвань. Европейские политики преимущественно воздерживаются от комментариев визита Пелоси на Тайвань, который, по заявлениям Пекина, идет вразрез с политикой «одного Китая», сообщает РИА «Новости».
«Нет никаких оснований использовать визит в качестве предлога для агрессивной военной деятельности в Тайваньском проливе. Это нормально и рутинно для законодателей из наших стран совершать международные поездки», – написал Боррель в Twitter.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
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В России оценили решение США оставить авианосец у берегов Тайваня
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«Напряженность вокруг Тайваня, несмотря на отъезд Пелоси, все еще сохраняется. Но нахождение американского авианосца «Рональд Рейган» не связано напрямую с визитом спикера Палаты представителей США. Там и без этого хватало проблем», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, комментируя решение Пентагона оставить авианосец в акватории Южно-Китайского моря.
«Авианосные группы постоянно курсируют у Тайваня. Для американского Тихоокеанского флота это нормальная история. Обычно один-два авианосца дежурят либо на Гавайях, либо в Сингапуре. То есть они всегда готовы в короткие сроки добраться до Тайваня. Так что я бы не стал это напрямую связывать с визитом Пелоси», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
По словам собеседника, сейчас авианосец может просто обеспечивать безопасность острова. «Пока Китай проводит военные учения, США будут на это реагировать. Поэтому там находится «Рональд Рейган». Его присутствие может оказывать своего рода психологическое давление на Пекин», – рассуждает он.
Эксперт также отметил сохраняющийся уровень напряженности в регионе даже после того, как Нэнси Пелоси покинула Тайвань. «Она отправилась в Южную Корею, но там ее встретили довольно холодно. В Сеуле понимают, что сейчас Китай не несет угрозы, но ситуация может резко измениться, если испортить отношения с Пекином. Именно поэтому президент страны не стал встречаться со спикером Палаты представителей США, тем самым нивелировав значимость ее визита, а глава МИД Южной Кореи отправился с визитом в Камбоджу», – пояснил американист.
Отдельно собеседник обратил внимание на желание Пекина укрепить стратегическое сотрудничество с Москвой, о котором ранее объявил глава МИД Китая Ван И. «Это понравится далеко не всем в Юго-Восточной Азии. Многое будет зависеть от отношений государств с КНР. Например, Вьетнам и Индия поддерживают партнерские контакты с Россией, но соперничают с Китаем. Так что эти страны, скорее, встретят такую инициативу прохладно», – говорит эксперт.
«Но будут и те, кто категорически против нашего сближения с Поднебесной. Среди них, например, Япония и Австралия, которые уже включены в список недружественных стран. Более того, эти же государства соперничают с Пекином», – заключил Дудаков.
В понедельник Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. Такая мысль была высказана министром иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене.
Как уточнил китайский дипломат, позиция Москвы по Тайваню «свидетельствует о высоком уровне китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства», а также о поддержке, которую Китай и Россия оказывают друг другу на международной арене. Он отметил, что Китай и Россия «вместе отстаивают равноправие и справедливость в мире».
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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Китай решил применить гиперзвуковое оружие на учениях у берегов Тайваня
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17, сообщают СМИ.
Начавшиеся учения станут беспрецедентными, поскольку ракеты впервые пустят над самим островом, а китайские силы войдут в район в пределах 12 морских миль от него, передает РИА «Новости» со ссылкой на казету Global Times.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
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Разработкой микрочипов решили заняться в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начнут развивать полупроводниковую промышленность из-за санкций Тайваня, также здесь построят крупный завод по производству ноутбуков, сообщил мэр города Алексей Логвиненко.
По его словам, завод по производству ноутбуков в Ростове-на-Дону построят в течение года.
«Производители хотели выпускать товары исключительно из российских комплектующих. Но ситуация изменилась после отказа Тайваньского производителя полупроводниковых микросхем TSMC поставлять в Россию микрочипы. Без них выпуск отечественных процессоров невозможен. Теперь придется закупать их в Китае», – цитирует «Газета.RU» Алексея Логвиненко.
«Многие зададут логичный вопрос, почему нельзя производить микрочипы у нас? Отвечаю, что это следующий этап, мы к этому стремимся. Нужно разработать технологию, найти инвесторов, запустить дорогостоящее производство. Пристальное внимание будет обращено на сотрудников донских IT-кластеров и студентов-программистов. Мы готовы сами растить будущих специалистов, приглашать на производство подающих надежды ребят. Если технология будет разработана, то, я уверен, инвесторы найдутся», – заключил мэр.
Ранее власти рассказали о развитии отечественной микроэлектроники в технополисе «Москва».
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Баллистические ракеты армии Китая впервые пролетели над Тайванем
В ходе учений баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем, сообщил профессор Академии национальной обороны НОАК генерал-майор Мэн Сянцин.
Мэн Сянцин отметил, что ракеты «прошли через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов Patriot и на глазах у американских систем Aegis поразили цели», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его словам, «это отчетливо демонстрирует то, что НОАК уже решила проблему поражения целей в дальних районах, а также отражает рост возможностей вооружений». Поясняется, что зоны стрельб выбраны из-за военно-морских баз в городах Тайдун, Хуалянь и Гаосюн. Другой район учений, расположенный у острова Пинтань, находится в самом узком месте Тайваньского пролива. Еще две зоны находятся в районе важного порта и транспортного центра Цзилун. Последний район учений предполагает отработку задач по блокированию пролива Баши.
Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала масштабные учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня необходимой ответной мерой для защиты национального суверенитета, которая будет служить предостережением различным провокаторам.
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Эксперт объяснил планы Пекина расширять стратегическое сотрудничество с Москвой
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«В первую очередь наши страны будут развивать сотрудничество в экономической и политической сферах. Кроме того, такое углубление партнерства служит интересам стран Юго-Восточной Азии», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Кирилл Бабаев. Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией.
«В развитии сотрудничества России и Китая есть два основных направления, в которых заинтересован Пекин. В рамках экономического партнерства стороны договорились к концу года выйти на торговый оборот в 200 млрд долларов. Для этого нужно многое сделать. Прежде всего, наладить стабильный импорт из Китая в Россию, а также не допустить снижения поставок российских энергоносителей в Китай», – рассказал руководитель Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев.
«Кроме того, есть политическое направление развития сотрудничества. Россия и Китай, как известно, являются участниками двух важных объединений – это ШОС и БРИКС. Обе организации демонстрируют неплохую динамику развития и укрепления связей между участниками. Китай и Россия должны способствовать тому, чтобы обе организации вышли на новый уровень развития и взяли на себя ответственность за стабильность экономического партнерства в Евразии, если речь идет о ШОС, а возможно, и во всем мире, если речь идет о БРИКС», – полагает эксперт.
«Страны Юго-Восточной Азии к такому партнерству относятся, безусловно, позитивно, что также важно для Пекина. Любое углубление партнерства в Евразии служит интересам всех участников экономического сотрудничества. Страны региона на сегодняшний день очень активно сотрудничают и с Китаем, и с Россией. Большинство этих стран для нас дружественные», – убежден собеседник.
«Таким образом, взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии является важнейшим приоритетом как России, так и Китая. Конечно, некоторые из этих стран присоединились к санкциям против России. Например, Сингапур это сделал по локальным внешнеполитическим причинам, и расширять их не планирует», – отметил он
«Япония взяла курс на сворачивание экономических связей с Россией. Это говорит о том, что на смену японским инвесторам и корпорациям могут прийти китайские. В Токио к этому относятся весьма ревностно, но сделать ничего не могут, поскольку находятся под жестким давлением Соединенных Штатов. Пока это давление будет продолжаться, я не думаю, что российско-японские отношения покажут какую-то позитивную динамику», – рассказал Бабаев.
«Южная Корея сегодня также является для нас недружественной страной, она присоединилась к санкциям. Но мы знаем, что южнокорейские компании заинтересованы в связях с Россией, поэтому весьма вероятно, что когда-нибудь они смогут пролоббировать в своем правительстве более благоприятные подходы в развитии сотрудничества с Россией», – отметил эксперт.
«Кроме того, не думаю, что визит Пелоси сильно повлияет на отношения между странами Юго-Восточной Азии и их связи с Россией и Китаем. Но совершенно не удивительно, что даже американские союзники в этом регионе не поддерживают такую абсолютно провокационную выходку», – заключил он.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Пномпене заявил, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе. «Россия неизменно придерживается принципа «одного Китая», выступая против любых посягательств на суверенитет нашей страны», – передает РИА «Новости» его слова.
Ван И добавил, что Пекин готов усилить стратегическое взаимодействие с Россией, чтобы сообща мы могли еще более эффективно отстаивать международную систему, в которой ключевую роль играет ООН, а также порядок, опирающийся на нормы общепринятого международного права.
Кроме того, глава МИД Китая рассказал Лаврову, что поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обернется для Соединенных Штатов серьезными последствиями. «Разумеется, мы вынуждены жестко отреагировать на это. Эта вульгарная комедия обязательно обернется для США серьезными последствиями, всю ответственность за которые несет Вашингтон», – передает ТАСС его слова.
Ван И отметил, что Пекин обратил внимание на своевременное заявление, которое опубликовал по данному поводу российский МИД с критикой действий США.
Напомним, что в Камбодже проходит совещание глав МИД формата Россия – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В Пномпене у российского министра намечен ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, заявила представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
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В Китае заявили о затягивании «петли на шее независимости Тайваня»
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Действия США не могут повлиять на процесс национального воссоединения Китая, «петля на шее независимости Тайваня» будет затягиваться все туже и туже, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.
Он заявил, что фарс, срежиссированный Соединенными Штатами под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела [национального] воссоединения, петля на шее «независимости Тайваня» только и может, что затягиваться туже и туже, приводит ТАСС сообщение пресс-службы МИД КНР.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
В Кремле заявили, что Китай законно защищает суверенитет на фоне провокации с визитом Пелоси на Тайвань.
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Власти Кореи и США обеспокоились угрозой со стороны Китая
Власти Республики Корея и США обеспокоены угрозой, исходящей от ракетно-ядерной программы Китая, привержены денуклеаризации полуострова, заявил председатель южнокорейского парламента Ким Чжин Пхе по результатам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сеуле.
«Стороны выражают обеспокоенность из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи, договорились поддерживать усилия исполнительной власти, направленные на установление мира и достижение практической денуклеаризации через дипломатический диалог и международное сотрудничество на основе сил сдерживания Северной Кореи», – передает ТАСС его слова.
Напомним, масштабные учения Народно-освободительной армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг утром.
Китайские военные намерены на учениях у берегов Тайваня впервые применить дальнобойную артиллерию и гиперзвуковую ракету DF-17.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
В Китае заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Южную Корею, приземлившись на американской военной базе Осан, следует из данных сервиса Flightradar, который отслеживает полеты в режиме реального времени.
По информации южнокорейских СМИ, около 23.00 по местному времени (17.00 мск) она прибудет в отель, где проведет ночь. В четверг утром по местному времени запланирована встреча с председателем Национального собрания (парламента) Республики Корея Ким Чжин Пхе, пишет ТАСС.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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В Китае визит Пелоси на Тайвань назвали «тщательно подготовленным фарсом»
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Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань был не случайным действием, а «тщательно подготовленным фарсом», заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в ходе встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.
«Провокационные действия США по тайваньскому вопросу были не случайными, а тщательно подготовленным фарсом. Его предательское и уродливое лицо было выставлено напоказ перед всем миром», – передает ТАСС слова дипломата в опубликованном заявлении МИД КНР.
Как указал Ван И, «план США по «сдерживанию Китая при помощи Тайваня» не сможет добиться успеха и ничуть не изменит историческую тенденцию воссоединения Тайваня с родиной». «Проблема Тайваня возникла тогда, когда страна была слабой и пребывала в хаосе, она определенно завершится по мере возрождения нации, а силы «независимости Тайваня» будут, несомненно, осуждены историей», – резюмировал он.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После ее визита Китай объявил об учениях с боевыми стрельбами возле Тайваня.
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Китай приостановил сотрудничество с США в ряде сфер
Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщили в МИД Китая.
В заявлении отмечается, что в ответ на визит Пелоси на Тайвань, который она осуществила несмотря на протесты Китая, министерство иностранных дел Китая решило отменить рабочую встречу представителей минобороны КНР и США, пишет ТАСС.
Также отмечается, что Китай прекратит диалог на уровне региональных военных командований Китая и США, а также встречи с представителями США в рамках механизма по обеспечению безопасности на море.
Так, временно приостановлена работа или упразднение восьми механизмов сотрудничества с США.
Из документа следует, что Пекин принял решение о временной приостановке сотрудничества с США в сфере незаконной миграции и репатриации граждан, в области судопроизводства и юстиции, борьбы с наркотиками, противодействия международной преступности, а также приостановил двусторонние консультации по вопросам изменения климата.
Ранее Пекин заявил о том, что китайские власти готовы укреплять стратегическое сотрудничество с Россией на фоне все более усиливающейся напряженности в Тайваньском проливе.
При этом на фоне тайваньского кризиса, вызванного визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Вашингтон решил оставить авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения у берегов Тайваня. Таким образом одна из крупнейших ударных группировок США намерена продолжать «рутинное патрулирование» в Южно-Китайском и Филиппинском морях.
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Военное руководство Китая не ответило на звонки из Пентагона
Представители военного командования США не смогли связаться с китайскими коллегами, сообщают источники.
По информации Politico, «высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе». Последний контакт на уровне начальников генштабов Китая и США состоялся 7 июля, передает РИА «Новости».
Напомним, вашингтонская администрация считает, что ей нечего исправлять в отношениях с Китаем. Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Тайвань заявил о вошедших в опознавательную зону ПВО китайских истребителях
Почти 30 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в среду в опознавательную зону тайваньского ПВО, сообщило оборонное ведомство острова.
В операции участвовали 16 истребителей Су-30, шесть J-11 и пять J-16, передает ТАСС со ссылкой на сообщение тайваньского ведомства.
Тайваньские военные распространили радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
При этом министерство не уточнило, когда именно произошел полет – во время или после отбытия из Тайваня американской делегации во главе со спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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Блинкен назвал «провокационной» реакцию Китая на визит Пелоси на Тайвань
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реакцию Китая на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «вопиюще провокационной», сообщает Reuters со ссылкой на анонимного западного чиновника.
По информации агентства, с соответствующим заявлением Блинкен выступил на встрече с представителями государств Азии. В ходе мероприятия госсекретарь также заявил, что США стремятся восстановить спокойствие из-за ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС.
Напомним, Пекин заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.
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