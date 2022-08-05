ОНФ предложил назвать улицы в Харьковской области в честь героев Великой Отечественной

Представители Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Улица героя» предложили администрации Харьковской области назвать учебные заведения и основные улицы городов на освобожденных территориях именами героев, сражавшихся в Великой Отечественной войне и участвовавших в освобождении Харькова и Харьковской области.

Как заявил глава администрации Виталий Ганчев, «переименование улиц, нанесение российской символики на городские объекты, установка флагов – все эти акции являются важнейшими компонентами патриотического воспитания и выступают неотъемлемой частью гражданской идентичности», сообщается на сайте ОНФ.

По его словам, нужно «такими акциями поддерживать уверенность, что люди находятся под защитой сильного и могучего государства, которое обеспечит их безопасность». «Присвоить новое название улице – это дань памяти, знак, что героев помнят, ценят и ими гордятся», – сказал он.

Ганчев заявил: «Символично будет переименование одной из центральных улиц города в честь Костенко Виталия Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны, орденоносца, участника встречи на Эльбе, оставившего свой автограф на рейхстаге. Виталий Костенко всю жизнь прожил здесь, был директором спортивной школы, его до сих пор помнят все жители Купянска!».

ОНФ также предложил дать двум школам города Купянска имена Героев Советского Союза – Валентина Котика и Петра Широнина. Представитель Народного фронта, руководитель оперативного штаба акции #МыВместе в Белгородской области Александр Шошников заявил, что «подвиг солдат и офицеров, своими жизнями защищающих покой мирных граждан, должен быть бессмертен».

«К сожалению, бороться с фашизмом и его проявлениями пришлось не только нашим дедам, но и современной молодежи. Наша задача – сохранить их подвиги для последующих поколений. И сделать это мы можем через книги, фильмы и в том числе через переименование улиц. Это наша общая история – то, что связывало нас в советские времена, и история современности», – сказал он.

В ходе спецоперации российские военные уже освободили Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, а также часть Харьковской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

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