Эксперт: Запад переходит в новому этапу медиавойны против России

«Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Виктория Федосова. Ранее Париж и Берлин призвали ЕС бороться «креативнее» с российской пропагандой.

«Администрация YouTube и раньше проводила работу, так сказать, по «пессимизации» всего контента о России. Она косвенными методами подталкивала наших блогеров, лидеров общественного мнения к тому, чтобы они вели антироссийскую пропаганду, описывали положение в нашей стране только мрачными красками. Вероятно, теперь Париж и Берлин выделят видеохостингу какой-то новый крупный грант на усиление подобной деятельности, после чего YouTube расширит продвижение контента западных телеканалов в России», – полагает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.

«К примеру, видеохостингу может быть проплачена дополнительная реклама и ротация антироссийского контента. Мы же помним, как «разгонялись» украинские фейки в начале спецоперации – на это были выделены определенные средства. Похоже, что здесь будут аналогичные методы», – предположила она.

Планы властей Франции и Германии лишний раз доказывают, что Запад переходит от простого информационного вмешательства во внутренние дела нашей страны к новому этапу – к откровенной войне в медиапространстве, убеждена Федосова. «Раньше они действовали в основном через посредников, с помощью различных агентов – неправительственных организаций. Теперь же Запад раскрыл свое намерение собственноручно промывать мозги жителям России, с помощью «обучения медиаграмотности», – заметила она.

«Словом, YouTube приобрел статус одного из самых передовых орудий антироссийской пропаганды. Я уверена, что Роскомнадзор в ответ начнет, условно говоря, «демилитаризировать» и «денацифицировать» этот видеохостинг, действуя с помощью предупреждений, многомиллиардных взысканий, других рычагов. Но вообще дело идет к тому, что скоро в нашей стране YouTube вообще заблокируют. Роскомнадзор этого не хочет, но американский сервис сам, судя по всему, сознательно к этому движется», – считает собеседница.

Как сообщила во вторник газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция призвали другие страны Евросоюза распространять выгодную Западу информацию внутри России с помощью кампаний, вести которые планируется внутри Рунета. Об этом стало известно из неофициального документа, подготовленного техническими экспертами из стран-членов ЕС для обсуждения за закрытыми дверями. Документ, который оказался в распоряжении агентства Bloomberg, носит название «Защита международного порядка в эпоху системного соперничества: отношения между ЕС и Россией». Его авторы предлагают ЕС изучать «творческие пути» для донесения такой информации до россиян.

План противодействия «внутренней пропаганде» может включать использование технических мер, говорится в документе. Еще одно предложение включает в себя финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, Facebook*, TikTok, Telegram-каналах и «ВКонтакте».