Мосгорсуд счел законным признание экстремистской организацией компании Meta

Политолог: Выборы во Франции подтвердили правоту Путина о кризисе евроэлит

«Франция переживает сложный период. Отсутствие у президентской коалиции абсолютного большинства станет существенным тормозом в реализации курса, который наметил президент Эммануэль Макрон», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее во Франции подвели предварительные итоги парламентских выборов.

«Макрону будет сложно создать коалицию. Крайне левые настроены оппозиционно, критикуют действующую власть, порой очень даже жестко. «Национальное объединение» тоже критикует курс Макрона», – рассказал ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.

«Остаются республиканцы, которые в теории могли бы войти в коалицию с блоком «Вместе!», но тогда республиканцы теряют свое политическое лицо и фактически встают под знамена Макрона, которого они критиковали. Сможет ли вообще Макрон найти больше 40 голосов в парламенте – большой вопрос», – отметил политолог.

«Возможно президенту придется управлять и проводить законы или с помощью ордонансов – правительственных актов, которые подписываются президентом, или же статьи 49.3 конституции Франции, которая позволяет временно принимать законы в обход парламента. Но это все паллиатив, который не позволяет руководить страной спокойно», – полагает собеседник.

«Большие дискуссии сейчас идут вокруг применения 12-й статьи французской конституции, которая позволяет президенту распустить Национальное собрание. Но там, правда, непонятны сроки и юристы спорят: можно ли это сделать сразу или только через год после выборов», – рассказал эксперт.

«Вместе с тем, роспуск только избранного парламента – это тяжелый шаг, в результате которого макроновская коалиция может потерять еще больше голосов. Поэтому, я думаю, что на роспуск сейчас Макрон скорее всего не решится, он подождет как минимум год и посмотрит, как будут дальше развиваться дела», – отметил Федоров.

«Результаты выборов, несомненно, это очень тяжелый удар для Макрона, поскольку проводить свой курс и реформы ему будет очень проблематично. Поиск компромиссов и союзов замедлит продвижение законов в нижней палате французского парламента», – считает политолог.

Оценивая результаты выборов, Федоров также обратил внимание на настроения во французском обществе. «Люди голосовали так, поскольку многие недовольны правлением Макрона, половина электората вообще не верит в эти выборы, и считает, что с помощью голосования ничего нельзя изменить», – сказал собеседник.

«Недовольство французов вызвано в том числе ростом цен, сложной ситуацией у малообеспеченных слоев населения. Много проблем возникает между французской глубинкой и крупными городами, существует огромные религиозный разрыв между мусульманским сообществом и христианами», – отметил он.

«Поэтому люди голосуют за крайне левых и крайне правых, что в общем-то опасно для центристской политики, которую проводит Макрон. Здесь мы наблюдаем кризис современной французской демократии, когда вроде бы демократические институты не позволяют эффективно управлять страной. А это, безусловно, грозит социальной и политической нестабильностью, именно об этом и говорит французский премьер Элизабет Борн», – пояснил Федоров.

«Я думаю, учитывая совокупность факторов, Макрон постарается создать коалиционное правительство, заманив к себе республиканцев. Но стоит учитывать тот факт, что такая коалиция будет обладать шатким большинством, поскольку республиканцы не будут абсолютно во всем поддерживать президента», – считает политолог.

Эксперт также обратил внимание на заявления западной прессы «о нанесении Владимиром Путиным удара по электоральному рейтингу лидеров европейских стран» и счел их преувеличенными. «Действия и заявления Путина могли лишь косвенно сказаться на электоральном рейтинге макроновской коалиции», – полагает он.

«В первую очередь европейским лидерам бумерангом вернулась их санкционная политика, о чем недавно предупреждал Путин. Они сами себя наказали. Это вызвало рост цен на бензин, продовольствие, электричество, газ и так далее, что не добавляет настроения широким слоям французского общества. Нельзя говорить, что Путин каким-то образом ударил по их рейтингу, к ним вернулась та политика, которую они сами и проводили», – заключил собеседник.

В понедельник во Франции подвели итоги второго тура выборов в Национальное собрание. Коалиция нынешнего президента страны Эммануэля Макрона «Вместе!» одержала победу, но потеряла абсолютное большинство в парламенте.

После подсчета 100% голосов Министерство внутренних дел Франции сообщает о следующей расстановке сил: «Вместе!» набрала 38,57% голосов, 31,6% достались левому «Новому народному экологическому и социальному союзу» Жан-Люка Меланшона, 17,3% у партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» и 6,98% голосов набрали «Республиканцы».

Таким образом, президентская партия займет 245 из 577 мест парламента, 131 место у левых, 89 – у партии Ле Пен, 61 кресло займут республиканцы. Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет «угрозу стране», так как «никогда во времена Пятой республики в Национальном собрании не наблюдалась такая конфигурация».

«Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы», – заявила премьер в ходе своего выступления. Видеотрансляция велась в Twitter-аккаунте правительства Франции, сообщает РИА «Новости»

Как отмечают эксперты, теперь проведение политики Макрона будет осложнено необходимостью договариваться с другими партиями. «Будет ли Макрон формировать правительство меньшинства или вступать в коалицию с кем-то из умеренных, пока непонятно», – отмечает политолог Федор Лукьянов.

Комментируя слова Элизабет Борн об «угрозе стране», Лукьянов указал на «яркий штрих к состоянию современного политического сознания в передовых странах». «Если посмотреть на результат, он едва ли не модельный. Большинство у центристов, сильные левые и заметные правые. Идеальная и, бесспорно, репрезентативная картина для нормальной, хоть и нелегкой политический работы. Но поскольку истеблишмент повсеместно привык рулить самостоятельно путём манипуляций, а не средствами нормальных договорённостей и компромиссов разных групп, то сразу угроза», – полагает Лукьянов.

Политолог Евгений Минченко полагает, что Макрону, видимо, придется строить коалицию. «Скорее всего, с голлистами, которые еще сильны в отдельных регионах», – сказал он. «Судя по тому, какие молнии летают между представителями президентского блока и левыми сейчас на всех площадках СМИ, дебаты в самой Национальной Ассамблее по основным макроновским реформам можно будет смотреть с попкорном вечно», - прогнозирует в свою очередь Анастасия Попова.

В том, что Макрон потерпел серьезную неудачу на выборах во Франции, уверен эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. «Его партия хоть и победила, но не смогла получить абсолютное большинство, ввиду чего Францию ждет коалиционное правительство, что будет серьезно сковывать действия Макрона в зависимости от того, с кем будет коалиция», – написал он в Telegram.

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