Париж и Берлин предложили ЕС «креативно» бороться с «российской пропагандой»

Франция и Германия в неофициальном документе с предложениями, подготовленными техническими экспертами, призвали ЕС использовать «креативные пути» для распространения «независимой» информации в России и борьбы с «российской пропагандой».

Документ подготовлен перед встречей глав МИД ЕС по визовому вопросу. В нем также содержится призыв к сохранению открытых каналов для коммуникаций с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Предлагается финансировать курсы на русском по грамотности в отношении информации СМИ, которые бы распространяли блогеры в соцсетях, в том числе в YouTube, в Telegram и «ВКонтакте». Кроме того, предлагается использовать «технические меры против российской цензуры» и предоставлять контент на русском языке.

Напомним, визовый вопрос будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30–31 августа. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.