Экспорт Кубани во Вьетнам увеличился почти вдвое

Перспективы сотрудничества обсудили представители Центра поддержки экспорта и департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края с делегацией Вьетнама.

«Вьетнам является одним из ключевых партнеров края в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы давно и успешно сотрудничаем в различных сферах. Ежегодно к нам приезжают тысячи студентов из Вьетнама. Безусловно, у Кубани и республики большой потенциал для развития внешнеэкономических партнерских отношений, и такие встречи дают мощный импульс для наращивания взаимной торговли», – заявил заместитель руководителя департамента инвестиций и развития МСП края Кирилл Арзамазов.

По словам директора Центра поддержки экспорта Романа Воротникова, Краснодарский край на 23 месте среди регионов России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта во Вьетнам. В 2021 году его показатели увеличились почти на 117% по сравнению с 2020 годом и составили 29,87 млн долларов, что составляет 92% от всего экспорта. Основное направление – сфера АПК, в частности, зерновые культуры, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Воротников отметил, что азиатское направление и Вьетнам в частности – перспективный целевой рынок для Кубани.

Главная цель визита представителей деловых кругов Вьетнама – поиск партнеров в области поставок продуктов питания и сельхозпродукции. В составе делегации из Вьетнама – компании, специализирующиеся на импорте растительных масел, зерна, пшеницы, риса, ячменя, фасоли, сои, кукурузы, подсолнечника, круп, макаронных изделий. В течение двух дней будут проходить переговоры между предпринимателями Вьетнама и субъектами МСП Краснодарского края.

В рамках деловой программы участники закупочной делегации также посетят ведущие кубанские предприятия, заинтересованные в экспорте своей продукции.

Делегация из Вьетнама посещает Кубань со 2 по 5 августа. Мероприятие организовано при содействии Торгово-промышленной палаты края в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».