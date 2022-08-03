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Путин отметил рост экономических показателей в Ярославской области
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Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на рост производства, инвестиций и других экономических показателей в Ярославской области, сообщила пресс-служба Кремля.
«Я посмотрел: действительно, по основным показателям у вас положение вполне удовлетворительное. Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание», – передает ТАСС его слова.
Отмечается, что на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе дорожное строительство и модернизация общественного транспорта, туризм и экология.
Также Путин поручил Евраеву обратить особое внимание вопросам борьбы с онкозаболеваниями, так как эта тема является острой, над ней нужно постоянно работать.
Евраев доложил, что в этом году в области строятся два объекта – онкобольница и детская поликлиника. «То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте», – подчеркнул врио губернатора.
Глава государства, в свою очередь призвал не забывать об этом, так как в России есть соответствующая программа и финансирование.
Кроме того, российский лидер затронул тему экологии в регионе, обратив внимание на слова Евраева про ликвидацию объектов накопленного вреда на берегу Волги – это «гудронные пруды и зеленые масла». «Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – подчеркнул Путин.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил об удвоении оборота промышленного парка «Мастер» в Ярославской области.
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Слова Путина сочли в Британии «леденящей душу угрозой»
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Заявление президента России Владимира Путина о скорой поставке гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в российскую армию вызвало панику во всей Великобритании, пишут СМИ.
Дуглас Пейшент в статье для Mirror отметил, что «гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука». Пейшент необоснованно назвал слова российского лидера «леденящей душу угрозой». В комментариях к статье более хладнокровные соотечественники напомнили журналисту, что «никто в здравом уме не станет запускать ракету на территорию ядерной державы», и никакой опасности не существует, передает РИА «Новости».
В воскресенье Путин прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте.
Напомним, во время парада в День ВМФ в Санкт-Петербурге Путин сообщил, что поставка гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы. Первым кораблем, который будет использовать «Циркон», станет фрегат «Адмирал Горшков».
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Шольцу и Макрону предрекли ссору с Брюсселем из-за России
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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время, вероятно, начнут ссориться с Брюсселем в поисках нового диалога с президентом России Владимиром Путиным, сообщают СМИ.
В статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей заявил, что у политиков могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая плохо справилась со взаимодействием с Москвой. «Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным», – передает РИА «Новости» предположение Джея.
По его мнению, Германия уже начала подавать сигналы о желании изменить отношение к России. «Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто «трещины», а реальные сигналы», – говорится в публикации.
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине
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Президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных сил».
Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».
Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
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Путин: Принципы ВТО оказались выброшены на помойку западными политиками
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Западные политики фактически «выбросили на помойку» принципы ВТО, введя санкции против России, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.
«Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, [западных] политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципам Всемирной торговой организации – они просто выброшены на помойку», – передает его слова ТАСС.
Путин отметил, что «по-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать-то уже не хочется, потому что просто неловко об этом говорить».
Он также обратил внимание, что «ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции».
«Мы это видим, повторяю, и в других отраслях, – [санкции] представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу», – подчеркнул Путин
По словам главы государства, санкции против России не отражают реалии мировой политики и экономики. «Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике на самом деле», – пояснил президент.
На совещании Путин также подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.
Предыдущее совещание по ситуации в отрасли состоялось в апреле. «В нем приняли участие члены правительства, представители отраслевого бизнеса так же, как и сегодня. На мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов», – сказал Путин.
Ранее британская газета The Guardian отметила, что развязанная западными странами против России экономическая война дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо.
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Путин заявил о недопустимости ядерной войны
Никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», – приводит слова президента ТАСС.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркивал, что такое оружие у России страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, но опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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В Кремле анонсировали совещание Путина по развитию металлургического комплекса
Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по вопросам развития металлургического комплекса, сообщили в пресс-службе Кремля.
«1 августа В.В. Путин проведет в режиме видео-конференц-связи совещание по вопросам развития металлургического комплекса России. С докладом выступит заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли России Д.В. Мантуров», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами
Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг», но она не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в области металлургии.
«Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент подчеркнул, что это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров.
Ранее Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России.
Путин: Страны-участницы Договора по нераспространению должны иметь доступ к мирному атому
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Все страны, соблюдающие требования Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должны иметь право на доступ к мирному атому без дополнительных условий, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия договора.
«Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий. Готовы делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики», – говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
По словам президента, Россия считает крайне важным объективное применение механизма МАГАТЭ. «Большое значение придаем системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму договора и считаем крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения», – говорится в приветствии.
Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.
Путин пошутил об отношениях правительства и металлургов
На совещании по ситуации в металлургической отрасли, которое проходит по видеосвязи, президент Владимир Путин пошутил по поводу отношений правительства и металлургов.
Путин обратил внимание на то, что в заседании принимают участие 12 руководителей металлургических компаний. «Они в зале совещаний министерства находятся? Этот зал совещаний где?» – спросил Путин вице-премьера – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
«Да, они у нас находятся, надо мной, на 41-м этаже», – ответил Мантуров. «Это правильно, что они над вами, а не вы над ними», – в шутку заметил Путин, передает ТАСС.
Минпромторг находится в одной из башен комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.
В ходе совещания Путин попросил выступить одного из руководителей металлургических предприятий. «Прежние наши совещания мы проводили таким образом, что я давал возможность высказаться каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас руководители практически всех крупнейших компаний – 12 человек, но вопросы и проблемы в основном одни и те же, за какими-то мелкими нюансами, поэтому я бы хотел обратиться к представителям отрасли, может быть, кто-то возьмет на себя труд обобщить видение представителей отрасли», – сказал российский лидер. Совещание продолжилось в закрытом для прессы формате.
Ранее Путин подчеркнул, что российские металлурги продолжают сталкиваться с ограничениями в работе на внешних рынках.
Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге
Президент России Владимир Путин, который сегодня принял парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, посетил Петропавловский собор.
В соборе Путин побывал после подписания указа об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота России в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Глава государства поставил свечку, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, в воскресенье президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины России и Корабельного устава Военно-морского флота.
Новая Морская доктрина определяет основные угрозы для безопасности Российской Федерации. В их числе указан стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов.
Путин призвал сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса в металлургии
Необходимо сосредоточиться на обеспечении внутреннего спроса на продукцию металлургии, важно наращивать объемы стабильных поставок, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в отрасли.
«В фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с недружественными странами, но всегда будет ответственным поставщиком металлургической и другой продукции за рубеж вне зависимости от «политических передряг».
Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите АТЭС
Россия благодарна за приглашение на саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре в Бангкоке, решение о формате участия в мероприятии будет принято позднее, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Россия участвует в работе АТЭС, придает большое значение этому объединению. И, собственно, мы ближе к моменту проведения мероприятия уже примем решение о том, в каком формате будет наиболее целесообразно принять участие», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил, что Бангкок с нетерпением ждет участия президента Путина в саммите АТЭС, официальное приглашение вышлют в ближайшее время.
Путин: Россия выполняет соглашения по нераспространению ядерного оружия
Россия является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поэтому последовательно следует его букве и духу, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам обзорной конференции стран-участниц договора в Нью-Йорке.
«Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.
Также Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. Также из соглашения вышла КНДР.
Путин допустил распространение механизма субсидирования облигаций на новые отрасли
Использование Российским экологическим оператором (РЭО) облигаций с субсидированным купонным доходом показало хорошие результаты, заявил президент Владимир Путин и допустил тиражирование такого механизма на другие отрасли.
В ходе втречи с российским лидером руководитель РЭО Денис Буцаев доложил о реализации программы облигаций на 100 млрд, по которым государство субсидирует расходы на выплату купона в размере 90% от ключевой ставки. Он отметил, что «таких дешевых денег в отрасли не было никогда, если сравнить с другими отраслями, перед которыми ставились подобного рода задачи».
«Значит, инструмент хороший получается. Можно тиражировать, может быть, и в других областях», – передает слова Путина ТАСС.
В декабре 2021 года Банк России зарегистрировал программу облигаций РЭО объемом до 100 млрд рублей до 2025 года. Для привлечения широкого круга инвесторов РЭО прошел процедуру присвоения кредитного рейтинга. Средства от выпусков пойдут на развитие отрасли обращения с отходами, включая строительство новых объектов и модернизацию старых.
Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, стороны обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – сообщается на сайте Кремля.
Добавляется, что Путин и Пашинян условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.
10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.