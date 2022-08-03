Путин отметил рост экономических показателей в Ярославской области

Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на рост производства, инвестиций и других экономических показателей в Ярославской области, сообщила пресс-служба Кремля.

«Я посмотрел: действительно, по основным показателям у вас положение вполне удовлетворительное. Растет валовой региональный продукт, промышленное производство, инвестиции растут. Но наверняка есть вопросы, на которые нужно обращать особое внимание», – передает ТАСС его слова.

Отмечается, что на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым также обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, в том числе дорожное строительство и модернизация общественного транспорта, туризм и экология.

Также Путин поручил Евраеву обратить особое внимание вопросам борьбы с онкозаболеваниями, так как эта тема является острой, над ней нужно постоянно работать.

Евраев доложил, что в этом году в области строятся два объекта – онкобольница и детская поликлиника. «То есть, мы участвуем активно и работаем с министерством здравоохранения, находимся с ними на постоянном контакте», – подчеркнул врио губернатора.

Глава государства, в свою очередь призвал не забывать об этом, так как в России есть соответствующая программа и финансирование.

Кроме того, российский лидер затронул тему экологии в регионе, обратив внимание на слова Евраева про ликвидацию объектов накопленного вреда на берегу Волги – это «гудронные пруды и зеленые масла». «Вы упомянули об этих зеленых маслах, смесь различных нефтепродуктов. Тоже вместе с правительством нужно заниматься этим напряженно», – подчеркнул Путин.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил об удвоении оборота промышленного парка «Мастер» в Ярославской области.

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