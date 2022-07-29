Решетников заявил об удвоении оборота промышленного парка в Ярославской области

Министр экономического развития России Максим Решетников посетил в городе Тутаев Ярославской области градообразующее предприятие – «Тутаевский моторный завод», а также промышленный парк «Мастер», созданный в рамках федеральной программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Тутаев является моногородом, поэтому для диверсификации занятости в дополнение к программе Минэкономразвития России здесь создан режим территории опережающего развития (ТОР). Это позволяет резидентам парка работать в условиях сниженной налоговой нагрузки.

«Так нацпроект МСП и программа по развитию ТОСЭР в комплексе усиливают друг друга и дают бизнесу новые возможности для роста. Эта работа приносит результаты – сегодня в промпарке «Мастер» размещены 17 резидентов. Здесь работают более 650 человек. Оборот производимой предприятиями продукции за год вырос вдвое. Объем налоговых и таможенных платежей резидентов повысился на четверть, а инвестиции в основной капитал увеличились на 87%», – приводятся его слова на сайте Министерства экономического развития.

Министр посетил предприятие «ПСМ Прайм», которое было первым резидентом парка, а сегодня имеет уже два собственных завода и является одним из российских лидеров в своем сегменте. Компания выпускает электростанции большой мощности для сферы добычи полезных ископаемых, в том числе для нефтегазовой отрасли. Другой резидент – предприятие «ОКСО» – является одним из ведущих российских производителей комплексных систем ограждений, развивает научно-технический отдел и применяет уникальные технологичные решения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил важность продолжения поддержки бизнеса, в частности, продления льгот для резидентов территории опережающего развития «Тутаев». Это стимулирует инвестиции бизнеса в регион и открывает предприятиям доступ к широкому спектру мер господдержки. «Важно, что для компаний-резидентов ТОР предусмотрены не только налоговые льготы и пониженные страховые взносы, но и возможность пользоваться льготными займами Фонда моногородов», – пояснил глава региона.

Кроме того, Решетников посетил «Ярославский завод упаковочных материалов» в ходе рабочей поездки по региону. Компания-участник нацпроекта «Производительность труда» более 10 лет поставляет различные типы картона и упаковок для предприятий по фасовке и транспортировке продуктов питания, товаров повседневного спроса, говорится на сайте ведомства.

«Результативность нацпроекта мы видим не только на этом предприятии. В конце прошлого года вклад в экономику от работы ФЦК составил 150 млрд рублей, что в 4,5 раза больше инвестиций в целом по нацпроекту. Это добавленная стоимость, которая выросла после сокращения производственных затрат. Также по стране работают региональные центры компетенций, которые помогают предприятиям стоять крепче на ногах. Что крайне важно для форсирования импортозамещения, выстраивания новых производственных цепочек, переориентации экспорта», – заявил Решетников.

«Вступив в нацпроект, мы рассчитывали на 5–10% роста показателей. На деле выработка картона и скорость изготовления партии выросла на четверть. Работники со сдельной оплатой смогли больше зарабатывать, в среднем доход увеличился с 38 до 45 тыс. рублей. Нам нужен был взгляд со стороны, который подскажет, как рационально поставить оборудование, организовать места хранения и подвоза материалов», – рассказал Денис Пелевин, генеральный директор «Ярославского завода упаковочных материалов».