Шольц пообещал Украине скорые поставки ПВО, радаров и БПЛА

Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое суперсовременное оружие, включая средства ПВО, радары и БПЛА, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге.

Канцлер заверил, что Берлин продолжит оказывать всяческую поддержку Киеву «до тех пор, пока потребуется». Он напомнил, что 25 октября в столице ФРГ состоится международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

«К тому же в ближайшие недели и месяцы Украина получит от нас новое суперсовременное оружие, в частности, средства ПВО, радиолокационные системы, разведывательные беспилотники», – передает ТАСС слова Шольца. Он отметил, что только последний пакет военной помощи Германии Украине стоил более 600 млн евро.

«Наша цель – создание современных украинских вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе», – заявил канцлер. Он призвал союзников в вопросах поддержки Украины придерживаться «умной стратегии» и согласовывать свои действия. «В этой связи вместе с Нидерландами мы запустили инициативу, которая нацелена на долгосрочное и надежное разделение обязанностей между всеми партнерами Украины», – сказал Шольц.

«Я, например, могу себе представить, что Германия возьмет на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и системы ПВО», – сообщил он, призвав как можно скорее согласовать такую координацию усилий. «Мы должны поставлять Киеву не только то, от чего сами готовы отказаться», – добавил канцлер. По его словам, требуется «больше планирования и координации».

Ранее Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны сообщила, что финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag заявила, что Германия собирается помогать Украине так долго, как потребуется, но пока не может поставлять, все, что хотят в Киеве.

Также Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.