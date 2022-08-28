Войска Киева применили осветительные мины для создания задымления у ЗАЭС

Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодара.

«После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС», – сообщил представитель администрации РИА «Новости».

Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.

«Цель боевиков – сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе», – дополнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что ВС России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.

До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.