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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 20:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе
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Войска Киева применили осветительные мины для создания задымления у ЗАЭС
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Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодара.
«После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС», – сообщил представитель администрации РИА «Новости».
Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.
«Цель боевиков – сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе», – дополнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что ВС России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Высокоточными ударами по Славянску ликвидировано до 150 десантников ВСУ
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Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, из них до 150 националистов, сообщили в Минобороны России.
«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой народной республики. Ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. «Командование оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», – добавили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов воздушных сил Украины», – заявили в ведомстве.
Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой народной республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139 районах.
«В районе города Никополя Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ в Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой народной республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны сообщили, что перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой народной республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новой Каховки Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета «Точка-У».
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
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Bild назвала возможного преемника Зеленского
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный станет новым президентом страны после Владимира Зеленского, сообщила немецкая газета Bild.
«Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения. Источники верят, что популярный генерал сменит нынешнего главу правительства Владимира Зеленского после окончания конфликта. При этом действующий президент Зеленский не очень рад спекуляциям о том, что однажды он может покинуть президентский дворец», – пишет Bild, передает Ura.ru.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.
Большинство аналитиков сходится во мнении, что Зеленского могут свергнуть уже осенью.
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Минобороны заявило о попадании трех украинских снарядов в район спецкорпуса №2 ЗАЭС
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ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны.
«Всего было выпущено девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твёрдые радиоактивные отходы», – говорится в сообщении МО в Telegram.
«В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», – сказано в сообщении.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
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В российских школах ввели посвященные спецоперации на Украине уроки
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Один из уроков «Разговоры о важном» у школьников 5–11-х классов будет посвящен специальной военной операции и пониманию того, что жители ЛНР и ДНР – русские люди, сообщило Минпросвещения России.
«Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные – герои», – говорится в методической рекомендации Минпросвещения, передает РИА «Новости».
В методических рекомендациях для проведения такого урока для школьников 5–7-х классов предлагается использовать истории военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Также в методических рекомендациях даются определения слов «Патриотизм», «Патриот», «Родина» и предлагается дать школьникам возможность рассказать, чем они гордятся в России, что уважают в своей стране и как хотят быть ей полезными.
«Цель занятия: пробуждение интереса к изучению отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование и конкретизация понятия «Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения. Формирование гражданской идентичности и гордости за свою страну», – говорится документе.
Уроки, посвященные спецоперации, пройдут в школах 12 сентября.
«Разговоры о важном» – цикл занятий в формате классного часа, которые будут проводиться в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий станет развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился в Минтруд России с предложением сделать День Знаний, 1 сентября, выходным днем.
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Европе предсказали скорый отказ от военной помощи Украине
Общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, сообщает The Nation.
«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой – или с тем и другим сразу, – правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи обозревателя Мэри Дежевски.
По словам автора, внутри Европы имеются определенные разногласия по военной поддержке Украины: Британия при премьер-министре Борисе Джонсоне решительно выступала за поставки Киеву военной помощи, а Франция, Германия и в меньшей степени Италия демонстрируют в этом вопросе меньше энтузиазма.
Дежевски отмечает, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к «энергетическому оружию», а любые приостановки в поставках будут лишь ответом России на ее действия. При этом попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа».
По ее мнению, Британия может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать этот конфликт.
«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», – подчеркивает автор.
В результате, если общественное давление заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, резюмирует обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по городу Сватово
Украинские войска обстреляли город Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, повреждены склады и техника, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара из HIMARS украинских войск по Стаханову.
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В Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на АЭС
Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения в случае необходимости, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», – цитирует РИА «Новости» Балицкого.
Глава администрации области напомнил, что с 18 июля Запорожская атомная электростанция практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной Украине, с правого берега Днепра – из населенных пунктов Марганец и Никополье. По его словам, повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Конгрессмен призвал прекратить финансирование Украины
США не должны отправлять Украине «ни единого доллара», Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
«Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы», – цитирует РИА «Новости» Бишопа.
По его словам, непрекращающееся финансирование Киева является ярким примером политики Байдена «Америка в последнюю очередь».
В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в долгосрочной перспективе.
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Система ПВО отразила ракетные удары ВСУ по Мелитополю
Украинские боевики нанесли несколько ракетных ударов по Мелитополю, ПВО отразило все атаки, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города, пытаясь в бессильной злобе запугать мелитопольцев. ПВО России несколько раз успешно пресекла ракетные удары нацистов», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Новой Каховке.
Пентагон увеличил поставки оружия Украине по морю
США расширили использование морских отправлений для доставки оружия Украине, сообщила The Washington Post.
Доставку по морю США стали использовать еще весной для отправки артиллерии и тяжелых вооружений, так проще переправить боезапас, цитирует издание представителя Пентагона. Украине это позволяет делать запас большего арсенала, передает РИА «Новости».
Конкретных путей морской доставки в ведомстве не указали. Отмечается, что некоторое оружие поступает прямо с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые использовались для обеспечения нужд Украины, говорится в сообщении.
Ранее Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
До этого и. о. генерального инспектора Пентагона Шон О'Доннелл заявил, что украинские чиновники не могут точно знать, где окажется переданное США оборудование, они ведут его учет на бумажных носителях.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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Над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе
Вооруженные силы России сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива, сообщили в пресс-службе администрации города Энергодара.
«Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса», – сообщил представитель администрации РИА «Новости».
Он уточнил, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.
В воскресенье в Минобороны сообщили, что ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС.
Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.
До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
-
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Экс-посол Украины в Германии разозлил немцев
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал приглашать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев, когда тот предложил начать переговоры с Россией.
«Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», – цитирует его РИА «Новости».
Пользователи из Германии развернули бурную дискуссию под постом дипломата.
«С самого начала конфликта Андрей Мельник дает указания немецким политикам, как если бы он был федеральным канцлером. Теперь он объявляет политиков, которые не танцуют под его воинственную дудку, нежелательными людьми», – отметил Züheyr Sertkol.
«Дорогой господин Мельник, проблема Украины в том, что она всегда требует от всего мира, но ей и ее политикам плевать на последствия санкций для людей и для остального мира», – написал Ronald Unger.
«Кто кому причинил вред? Мы режем себя и собственную плоть с помощью суперудивительных санкций! <…> Германия просто врезается в стену со скоростью света», – возмутился один из комментаторов.
«Господин Мельник, я не вижу, чтобы вы искали дипломатическое решение! Что меня больше всего пугает в вашей стране, так это ужасающий уровень коррупции», – поделился мыслями D.P.
«Послушайте, господин Мельник, вам здесь не место. Возвращайтесь домой, зима не за горами. Дома замерзнуть будет проще», – сыронизировал Frank Friebe.
Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали рекомендации Мельника преемнику придерживаться двойственной стратегии в отношениях с немецкими политиками, назвав его неблагодарным.
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В Италии запретили возложить цветы в память о Дугиной возле консульства
Доброволец не смог возложить цветы у ворот дипмиссии России в Милане, военные запретили подходить к воротам консульства, заявил представитель объединения общественного движения «Восток – Солидарность Донбасс».
Как заявил доброволец Лоренцо, венки оставили недалеко от территории дипмиссии. Лоренцо лично был знаком с погибшей девушкой.
«Консульство было закрыто, а итальянские военные, охраняющие дипмиссию, не позволили положить цветы к воротам», – цитирует «Царьград» добровольца.
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
В американском городе начали собирать оружие у горожан для отправки на Украину
Власти американского города Майами начали сбор огнестрельного оружия среди горожан для отправки его на Украину
В официальном Twitter-аккаунте городских властей появилось объявление о том, что взамен сданного оружия американцам выдадут подарочные карты, передает «Радио Sputnik».
За пистолет будет выдана карта на 50 долларов, за автомат или винтовка – 100 долларов. При этом за автомат армейского образца можно получить карту на 150 долларов.
Также предлагается сдавать и самодельное оружие, однако деньги за него не положены.
Ранее благотворительная организация Ziedot в Латвии при поддержке минобороны страны объявила сбор средств для покупки беспилотника «Байрактар ТБ-2» украинским военным.
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