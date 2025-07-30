Bloomberg сообщил о рисках торговых соглашений Трампа с ЕС и Японией

Tекст: Денис Тельманов

США понесут серьезные потери от торговых сделок с Евросоюзом и Японией, отмечает редакционная коллегия агентства Bloomberg. По мнению экспертов, несмотря на заявление администрации Трампа о крупных успехах, именно американская экономика может оказаться «главным неудачником» от новых соглашений.

В статье говорится, что введение пошлин на европейские и японские товары приведет к росту цен для жителей США, сделает импорт дороже и снизит конкуренцию, что, в свою очередь, замедлит инновации и ухудшит уровень жизни. Bloomberg отмечает: «От пошлин больше всех неизменно страдает страна, которая их вводит».

Редакционная коллегия подчеркивает, что сделки проигрышны для всех участников и могут усилить нестабильность мировой экономики. Основной опасностью называется укрепление у американских властей уверенности в возможности диктовать условия союзникам, а это способно негативно сказаться на инвестициях и международном сотрудничестве.

Ранее Трамп объявил о 15-процентной пошлине на все европейские товары и аналогичном тарифе для японской продукции, а также заявил о масштабных инвестициях Японии в США и открытии японского рынка для американских товаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил о планах установить импортные пошлины в 25% на товары из Индии. Французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских пошлин. США и Китай согласовали продление тарифных льгот на три месяца после завершения переговоров в Стокгольме.