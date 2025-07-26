Tекст: Дмитрий Зубарев

Удар по складу вооружённых сил Украины в городе Синельниково Днепропетровской области был нанесён российскими военными, передает РИА «Новости». По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, целью стали установка HIMARS и склад с дальнобойными ракетами.

«В Синельниково по установке HIMARS попали и в склад с дальнобойными ракетами... Ракеты очень хорошо детонировали», – рассказал Лебедев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье сообщило о взрывах на авиабазе Вооруженных сил Украины под Одессой. Подпольщики также пригрозили противодействием французским военным в случае их появления на территории города. Представители подполья заявили о ликвидации боевиков под Николаевом.