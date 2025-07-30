Ставку по льготным кредитам СЭЗ Донбасса снизили

Снижение ключевой ставки Центробанка позволило уменьшить процент по льготной программе кредитования участников свободной экономической зоны, сообщается на сайте Фонда развития территорий.

Программа, разработанная Минстроем и Фондом развития территорий, предусматривает поддержку инвестпроектов и пополнение оборотных средств компаний, работающих в СЭЗ Донбасса и Новороссии. Фонд возмещает банкам недополученные доходы при выдаче кредитов ниже рыночных условий.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Алмаза Хусаинова, сегодня кредитным организациям – участникам программы возмещено более 280 млн рублей недополученных доходов. На реализацию программы в федеральном бюджете предусмотрено 1 млрд рублей на 2025 год, четыре миллиарда – на 2026 год и четыре миллиарда рублей на 2027 год.

К программе подключились восемь банков, включая ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк. Размер кредитов варьируется от 1 до 5 млрд рублей, но не превышает 120% от объема капитальных вложений по договору в СЭЗ.

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин заявил, что процент по льготной программе кредитования участников СЭЗ изначально завязан на ключевой ставке Центробанка.

«Поэтому при ее снижении до 18% упала и льготная процентная ставка», – указал он.

В результате ставка по кредиту для участников СЭЗ теперь не превышает 12%. По расчетам фонда, такое снижение позволит заемщикам сэкономить до 80 млн рублей до конца года и направить средства на развитие предприятий. Ожидается, что снижение ставки ускорит реализацию инвестпроектов и усилит привлечение вложений.