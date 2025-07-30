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    Британцев приговорили к лишению интернет-свободы
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    Сейсмолог рассказал о последствиях землетрясения на Камчатке
    Захарова сравнила предложения мэра Львова с фильмом о Ларе Крофт
    Кремль отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции
    МИД Италии вызвал посла России из-за списка «русофобов»
    Кедми назвал последствия для Нетаньяху из-за желания стран признать Палестину
    Мау назвал три главных урока перестройки для России
    Американский ведущий Дор предсказал завершение СВО «на условиях Путина»
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    7 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    30 июля 2025, 14:46 • Новости дня

    Захарова обвинила Кишинев в разделении молдаван решением об участках за рубежом

    Tекст: Ольга Иванова

    Ограниченное открытие избирательных участков в России вызвало резкую критику со стороны российского МИД, отметившего неравенство в отношении граждан Молдавии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Молдавии в создании напряженности среди собственных граждан из-за решения по количеству избирательных участков за рубежом, передает ТАСС. Она отметила, что Кишинев собирается открыть только два участка на территории России, в то время как в западных странах их будет десятки.

    Захарова подчеркнула: «Получается, власти Молдавии буквально своими собственными руками прочерчивают линию водораздела между гражданами своей страны, делят их, стравливают и сталкивают». По мнению дипломата, руководство Молдавии противопоставляет своих граждан друг другу, разжигает вражду и поощряет антагонизм среди сограждан.

    Напомним, парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Решение о распределении избирательных участков вызвало резкую реакцию российской стороны, которая считает такой подход дискриминационным по отношению к молдаванам, находящимся в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах «плевком в лицо гражданам Молдавии». Захарова ранее назвала недемократическими выборы президента в Молдавии. Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, сославшись на его связи с Россией.

    29 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    Власти Румынии прокомментировали сообщения об отправке войск на Украину

    Власти Румынии назвали фейком видео об отправке войск на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    МВД Румынии осудило распространение ролика о якобы вступлении страны в боевые действия на Украине и назвали его частью манипуляционной кампании.

    Министерство внутренних дел Румынии распространило заявление о появлении в социальных сетях фейкового видеоролика, в котором премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении страны в войну на Украине в сентябре, передает ТАСС.

    Ведомство подчеркнуло, что этот ролик создан с помощью искусственного интеллекта и является частью преднамеренной кампании по манипуляции общественным мнением.

    МВД заявило: «Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в войну».

    Граждан призвали не доверять подобным сообщениям и проверять информацию перед ее распространением. В министерстве отметили, что тревожные настроения среди населения усилились из-за близости боевых действий к северной границе страны и сообщений о плановых сборах резервистов.

    Также в МВД напомнили, что Румыния закупает современное вооружение и обсуждает увеличение численности вооруженных сил, а также оказывает военную помощь Украине, не раскрывая деталей. Несмотря на неоднократные заверения, что страна не направит войска на Украину, часть общества воспринимает их с недоверием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сенатор США распространил фейк об отставке главы ФРС Пауэлла. Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС. Памфилова призвала ввести законы по искусственному интеллекту перед осенними выборами.

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    29 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    СВР: США и Британия на альпийском курорте организовали встречу по смене лидера Украины
    @ Armando Franca/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Соединенных Штатов и Британии организовали секретную встречу в одном из альпийских курортных городков, где обсудили и провели «выборы» президента Украины, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР отметили, что соглашение, достигнутое в Альпах, объясняет недавнюю попытку Владимира Зеленского ограничить влияние местных антикоррупционных структур, передает ТАСС.

    По данным разведки, глава офиса президента Украины Андрей Ермак убедил Зеленского, что такой шаг не навредит отношениям с западными партнерами, хотя на самом деле это стало предлогом для Запада инициировать кампанию по отстранению действующего президента.

    «Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны. Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?» – заявили в пресс-бюро СВР.

    Служба внешней разведки подчеркнула, что итоги встречи позволяют обратиться непосредственно к гражданам Украины, подчеркнув нехватку настоящей самостоятельности в процессе смены власти.

    Ранее в Раде заявили о команде Ермака сорвать голосование по закону о НАБУ. Politico сообщило о панике команды Зеленского из-за НАБУ.

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    29 июля 2025, 18:08 • Видео
    Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

    Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    30 июля 2025, 07:45 • Новости дня
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    Колонна бронетехники ВС России прошла 30 км под ударами дронов и выполнила задачу
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовая колонна российских войск преодолела тридцать километров под интенсивными атаками украинских дронов и успешно освободила населенный пункт в ДНР, рассказал командир танка 5-ой гвардейской мотострелковой бригады 51-ой гвардейской армии в составе группировки войск «Центр» с позывным «Тайсон».

    По его словам, штурмовая колонна российской бронетехники прошла 30 километров под ударами украинских дронов в ходе операции по освобождению населённого пункта Новоэкономическое в ДНР, сообщает РИА «Новости». «Тайсон» отметил, что колонна двигалась с разминирующими тралами впереди, за которыми следовали боевые машины пехоты, подвижные разведывательные пункты и легкая техника. «Воздействие противника было очень большое, неоднократно использовались «Бабы-Яги», как у нас называются они. Это большие дроны. И бессчетное количество FPV-дронов», – сказал «Тайсон».

    По словам командира, экипажи особенно тщательно готовили технику перед операцией, чтобы обеспечить максимальную защиту десанта и бронетехники. Танк в колонне шел первым, чтобы вовремя отразить возможную атаку противника и обеспечить безопасность всей группы.

    «Мы довели колонну туда, куда нам сказали. Отстрелялись, и вернулись благополучно назад», – добавил боец. Командир подчеркнул, что главная задача экипажа – доставить десант к назначенным координатам и гарантировать безопасное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Вооруженные силы России начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные РФ также освободили Предтечино в ДНР.

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    29 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    Экс-советник Буша-младшего заявил о достижении Россией целей СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгения Караваева

    Экс-советник Белого дома Томас Грэм заявил, что Россия практически выполнила задачи спецоперации: Москва получила сухопутный коридор в Крым и добилась того, что Украина не попадает в НАТО.

    Бывший советник президента США Джорджа Буша – младшего по России и Евразии Томас Грэм заявил, что Россия уже в значительной степени достигла целей спецоперации на Украине, передает Ura.ru со ссылкой на The National Interest.

    Грэм считает, что сейчас Украина вряд ли вступит в НАТО, а США и европейские союзники не собираются предоставлять ей гарантии безопасности через ускоренное вступление в альянс. По его словам, после событий 2014 года Запад не готов рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не планирует брать на себя такие обязательства.

    Томас Грэм также отметил, что Россия контролирует около 85% территории Украины и обеспечила сухопутный коридор к Крыму, который практически невозможно захватить военным путем. По его мнению, Киев признает невозможность силового возвращения этих территорий, несмотря на отказ признавать контроль России юридически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперт по внешней политике России Томас Грэм сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине из-за отсутствия единства среди западных стран и их общего понимания, чего они хотят достичь.

    Грэм также отмечал, что российское руководство намерено воспользоваться «политической дисфункцией» в США и «трещинами в единстве Запада».

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    29 июля 2025, 22:12 • Новости дня
    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно

    В России начали взламывать кроссоверы Li Auto и вымогать деньги у владельцев

    Кроссоверы Li Auto в России начали взламывать дистанционно
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владельцы кроссоверов Li Auto в России столкнулись с вымогательством после того, как мошенники перехватывают контроль над мастер-аккаунтами через восстановление виртуальных номеров.

    В России начали фиксироваться случаи взлома мастер-аккаунтов кроссоверов Li Auto, сообщает Autonews.ru. По словам Александра Рассказова, сооснователя клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ, злоумышленники получают доступ к виртуальному номеру владельца через оператора с помощью поддельных документов, меняют пароль и требуют деньги за возврат доступа.

    Часть владельцев теряют доступ к аккаунтам не по вине хакеров, а из-за неорганизованности посредников и низкой цифровой грамотности. Часто регистрацию виртуального китайского номера доверяют посторонним, а после передачи машины «под ключ» забывают продлить оплату номера, что приводит к его отключению и перепродаже.

    Эксперты клуба советуют самостоятельно регистрировать виртуальный номер для аккаунта или при обращении к посредникам сразу менять пароль после передачи данных. Для повышения безопасности рекомендуется включить резервную аутентификацию, привязать к аккаунту собственную электронную почту и заранее оплачивать услуги виртуального номера, чтобы избежать его отключения.

    Эксперты отметили, что китайские автомобили легче угнать из-за низкой устойчивости к электронному взлому.

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    30 июля 2025, 00:59 • Новости дня
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    ВСУ признали удар «Искандера» по полигону в Черниговской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили, что в результате удара по учебному подразделению ВСУ есть потери. В соцсетях сообщают, что российские войска нанесли удар комплексом «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области Украины.

    По данным украинской стороны, ликвидированы три и пострадали 18 военнослужащих. Командование украинских войск заявило, что принимает дополнительные меры безопасности на случай возможных атак на полигоны и учебные центры, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что подразделение, попавшее под удар, официально не называется. Однако ранее ряд мониторинговых ресурсов информировали о вечернем ракетном ударе по полигону в Черниговской области. Позднее появились кадры, на которых, как сообщается, зафиксирован удар ракетного комплекса «Искандер».

    «Разведкой был обнаружен лагерь подготовки БТГр 169 учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ», – говорится в сообщении. После подтверждения информации беспилотником по полигону были нанесены два удара ракетами комплекса «Искандер», одна из которых была оснащена кассетной боевой частью. По оценкам российских военных, в результате удара были ликвидированы до 200 украинских боевиков, пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные в июне нанесли удар «Искандером» по центру подготовки ВСУ в районе Сум. Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках, ВСУ поручили обустроить новые укрытия для личного состава и техники.

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    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

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    29 июля 2025, 20:17 • Новости дня
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    Британия поставила ультиматум Израилю с признанием Палестины
    @ REUTERS/Mahfouz Abu Turk

    Tекст: Денис Тельманов

    Великобритания готова официально признать Палестину перед Генассамблеей ООН в сентябре при условии продолжения израильской блокады Газы.

    Великобритания планирует признать Государство Палестина перед сессией Генассамблеи ООН в сентябре, передает ТАСС. Такое решение будет принято, если Израиль продолжит блокаду сектора Газа, не прекратит военную операцию и не позволит ООН возобновить поставки гуманитарной помощи.

    В заявлении канцелярии Кира Стармера отмечается: «Мы полны решимости защищать жизнеспособность урегулирования двух государств, и поэтому мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе и не возьмет на себя обязательство по установлению долгосрочного и устойчивого мира, в том числе разрешив ООН безотлагательно возобновить поставки гуманитарной помощи жителям Газы для прекращения голода, согласившись на прекращение огня и ясно заявив, что не будет никаких аннексий на Западном берегу».

    В качестве условий Лондон требует прекращения голода в Газе, допуск гуманитарных грузов, согласие на прекращение огня и отказ от аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Канцелярия подчеркнула, что признание Палестины отвечает принципу сосуществования двух государств и должно способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган поддержал решение Франции признать Палестину государством и выделил ухудшение гуманитарной ситуации в секторе Газа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что выступает за создание Государства Палестина, но считает преждевременное признание контрпродуктивным для мирного процесса. Внутри британского правительства растет недовольство отказом премьера Кира Стармера поддержать признание Палестины на фоне кризиса в Газе.

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    29 июля 2025, 18:32 • Новости дня
    Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой
    Экс-продюсер Киркорова сравнил популярность Кадышевой и Пугачевой
    @ Станислав Жданов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Популярность Надежды Кадышевой объясняется искренностью песен, однако она не смогла затмить достижения Аллы Пугачевой прошлых лет, считает бывший продюсер Филиппа Киркорова Леонид Дзюник.

    Бывший директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник поделился с News.ru мнением о популярности Надежды Кадышевой. Он подчеркнул, что несмотря на нынешний успех, Кадышева не смогла превзойти Аллу Пугачеву, а место примадонны остается недосягаемым уже тридцать-сорок лет.

    Дзюник отметил: «Кадышева не переплюнула Пугачеву, Пугачеву 70–80-х и 90-х годов вообще никто не переплюнет. Ее альбом «Да!» я могу слушать постоянно».

    Продюсер высказал мнение, что всплеск интереса к Кадышевой носит временный характер и скоро закончится. По словам Дзюника, популярность артистки объясняется искренностью песен и востребованностью жанра, который он определил скорее как городской романс, чем народное творчество.

    В последние месяцы Кадышева пользуется особой популярностью у зумеров, выступает только на крупных площадках, а ее гонорар достиг 20 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, певец Прохор Шаляпин отметил неожиданную популярность песен Надежды Кадышевой среди молодежи, объясняя это их простотой и светлым настроением. Певец и композитор Юрий Лоза, объясняя популярность Кадышевой, заявил, что сейчас популярны треки, под которые можно бездумно веселиться.

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    30 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по лагерю ВСУ в Черниговской области
    @ mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара «Искандером» по учебному центру сухопутных войск стратегического резерва в Черниговской области потери украинских военных составили около 200 убитыми и ранеными, сообщило Министерство обороны России.

    Войска России нанесли ракетный удар по учебному центру стратегического резерва сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Черниговской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В результате атаки, по данным ведомства, украинская сторона потеряла около 200 военных убитыми и ранеными.

    В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Первая ракета оснащалась кассетной боевой частью, вторая – фугасной. По словам представителей министерства, координаты места дислокации были определены российским разведывательным дроном.

    Удары пришлись по лагерю 169-го учебного центра в районе населенного пункта Гончаровское. На опубликованных ведомством кадрах видны моменты поражения техники и размещения личного состава противника.

    Ранее сухопутные войска вооруженных сил Украины сообщили о потерях после удара по учебному подразделению ВСУ.

    Российские военные в июне нанесли удар ракетой «Искандер» по центру подготовки ВСУ в районе Сум.

    Командование ВСУ после атаки беспилотников на учебные центры на Украине запретило размещать военных и технику в палаточных городках.

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    30 июля 2025, 11:25 • Новости дня
    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист Дудаков: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине

    Американист: На смену Хегсету может прийти противник помощи Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Учитывая ухудшающееся отношение американского общества к Израилю, связи Пита Хегсета с израильским лобби могут быть проблемой для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона сделают символического козла отпущения. Ему на смену может прийти противник помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал сообщения о возможной отставке Хегсета.

    «Слухи об увольнении Пита Хегсета с поста министра обороны США ходят давно, но сих пор они не подтверждались», – напомнил американист Малек Дудаков. При этом есть несколько признаков того, что он все же может подать в отставку. Так, нарастает сопротивление аппаратчиков Пентагона, которым не нравятся проводимые главой ведомства реформы, в частности, сокращение госаппарата и ревизия военных контрактов, указал собеседник.

    Кроме того, в Штатах продолжается внутренняя закулисная борьба между разными группами влияния, добавил эксперт. «Хегсет связан с той, что близка к израильскому лобби. Поэтому он выступал за перераспределение украинских траншей в пользу Ближнего Востока, – указал Дудаков. – Есть также и украинские лоббисты, которые считают, что Вашингтону следует и дальше уделять внимание Европе, а также те, кто настаивает на приоритетности Индо-Тихоокеанского региона».

    «В условиях, когда отношение американского общества к Израилю довольно серьезно ухудшилось из-за происходящего в секторе Газа, связи Хегсета с еврейским государством могут видеться проблемными для администрации Дональда Трампа. Возможно, из главы Пентагона даже сделают символического козла отпущения: на него возложат всю ответственность за те проблемы, с которыми Штаты столкнулись на ближневосточном треке», – рассуждает аналитик.

    Собеседник допускает, что на этом фоне министр обороны США обсуждает сценарий, при котором он отправляется в отставку и попытается уйти в публичную политику. «Теннеси – это республиканский штат. Поэтому в перспективе у Хегсета не возникнет проблем ни на праймериз, ни на выборах. Тем более что он себе сделал имя на нынешнем посту», – уточнил эксперт.

    По оценкам спикера, одним из потенциальных приемников Хегсета в должности шефа Пентагона станет замминистра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. «Он сторонник усиления позиции против Китая. То есть Украине возможный будущий министр обороны будет уделять меньше внимания, потому что это не приоритет для администрации Трампа», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет рассматривает возможность выдвижения на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. Для этого ему придется покинуть пост шефа Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

    По информации телеканала, в течение последних трех недель Хегсет вполне серьезно обсуждал возможность баллотироваться и начать предвыборную кампанию. При этом чиновник может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси. Например, по закону претендент должен прожить в штате как минимум семь лет до выдвижения, а шеф Пентагона переехал туда около трех лет назад.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл назвал публикацию NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Дональде Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», – заявил он.

    Впрочем, NBC допускает, что если Хегсет все же решит претендовать на губернаторский пост, глава Белого дома может передать его обязанности министру армии США Дэниелу Дрисколлу или замминистра обороны по политическим вопросам Элбриджу Колби. Последний, напомним, оказался в центре решений администрации Трампа о приостановке военной помощи Украине в июне. Он стремится переориентировать американские вооруженные силы на противостояние с Китаем.

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    29 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Трамп дал десять дней для достижения перемирия на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп сообщил журналистам на борту президентского самолета о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине.

    По его словам, отсчет начинается с текущего дня, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках Трамп ответил: «Десять дней с сегодняшнего дня».

    Он также предупредил о намерении ввести импортные пошлины, если переговоры провалятся. «Мы введем пошлины. Различные меры, которые можно ввести», – заявил Трамп. Он уточнил, что пока не уверен, окажут ли эти меры воздействие на Россию.

    Накануне Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению заявление Трампа о возможном сокращении сроков урегулирования на Украине. Он отметил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, несмотря на высказывания президента США.

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    29 июля 2025, 19:20 • Новости дня
    Советник Трампа: Европа встала на колени перед США
    Советник Трампа: Европа встала на колени перед США
    @ REUTERS/Jeff Haynes

    Tекст: Ольга Иванова

    Высокопоставленный представитель Белого дома заявил о «капитуляции» Евросоюза после заключения торговой сделки с президентом США Дональдом Трампом.

    Оценку итогам соглашения между Евросоюзом и США дал советник Белого дома Себастьян Горка в интервью телеканалу Newsmax, передает РБК. По его словам, Европа «встала на колени» перед президентом США Дональдом Трампом, согласившись на условия торговой сделки и фактически признав курс «Америка прежде всего».

    Горка подчеркнул: «Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] "Америка прежде всего"». Он считает, что торговая политика Трампа приведет к «тектоническим сдвигам» в мировой геополитике.

    По словам советника, европейские лидеры осознали, что долгие годы были «нахлебниками», и теперь вынуждены принимать американские импортные пошлины на уровне 15%. Отмечается, что новая торговая сделка уже вызвала критику в Демократической партии США, так как Евросоюз фактически признал невозможность гарантировать ранее обещанные инвестиции в экономику США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз договорились ввести 15-процентную пошлину на ввоз европейских товаров, а Евросоюз не будет взимать тарифы с американских товаров. Трамп назвал эти договоренности с Евросоюзом самыми крупными в истории.

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    29 июля 2025, 21:33 • Новости дня
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    Хакеры похитили данные о боевых системах и ядерном оружии Франции
    @ Begsteiger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский военно-морской флот столкнулся с угрозой национальной безопасности после того, как хакеры получили доступ к исходным кодам боевых систем и информации о ядерном вооружении Naval Group.

    Взлом, ставший крупнейшим в истории Франции, произошел в отношении оборонной компании Naval Group, передает «Комсомольская правда». Хакеры заявили, что получили доступ к секретным данным о боевых системах, ядерном оружии и другим материалам, связанным с военными кораблями и подлодками французских ВМС.

    Среди похищенной информации они назвали исходный код боевых систем, программное обеспечение для ядерного вооружения, документы по истребителям «Рафаль», сетевые данные и внутреннюю переписку.

    По словам злоумышленников, они располагают как минимум 30 гигабайтами данных, из которых 13 гигабайт уже выложили в Сеть. Хакеры потребовали реакции от Naval Group в течение 72 часов, пригрозив дальнейшими публикациями данных. Эксперт по киберпреступности Клеман Домиго подтвердил, что большая часть файлов действительно стала доступна, а сама Naval Group признала факт утечки и направила жалобу в прокуратуру.

    Инцидент вызывает особую тревогу из-за статуса Франции как одной из девяти стран мира, обладающих ядерным оружием, значительная часть которого размещена именно на подводных лодках. Публикация секретных материалов может затронуть не только репутацию компании и силовых ведомств, но и затронуть стратегическую безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» отменил часть рейсов из-за хакерской атаки на свои ИТ-системы. Ответственность за кибератаку взяла на себя украинская группировка, которая готовила взлом около полугода.

    Клиника «Семейный доктор» сообщила о предотвращении утечки данных после кибератаки.

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    30 июля 2025, 05:11 • Новости дня
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7, на протяжении не менее месяца ожидаются афтершоки магнитудой до 7,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

    «Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

    Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

    Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

    По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

    Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.

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