На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Захарова обвинила Кишинев в разделении молдаван решением об участках за рубежом
Ограниченное открытие избирательных участков в России вызвало резкую критику со стороны российского МИД, отметившего неравенство в отношении граждан Молдавии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила власти Молдавии в создании напряженности среди собственных граждан из-за решения по количеству избирательных участков за рубежом, передает ТАСС. Она отметила, что Кишинев собирается открыть только два участка на территории России, в то время как в западных странах их будет десятки.
Захарова подчеркнула: «Получается, власти Молдавии буквально своими собственными руками прочерчивают линию водораздела между гражданами своей страны, делят их, стравливают и сталкивают». По мнению дипломата, руководство Молдавии противопоставляет своих граждан друг другу, разжигает вражду и поощряет антагонизм среди сограждан.
Напомним, парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Решение о распределении избирательных участков вызвало резкую реакцию российской стороны, которая считает такой подход дискриминационным по отношению к молдаванам, находящимся в России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах «плевком в лицо гражданам Молдавии». Захарова ранее назвала недемократическими выборы президента в Молдавии. Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, сославшись на его связи с Россией.