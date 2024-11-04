  • Новость часаМаск: Демократы скажут любую ложь ради победы на выборах
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    4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.

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    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    12 комментариев
    4 ноября 2024, 22:41 • Новости дня

    Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии

    Захарова обвинила власти Молдавии в репрессиях и дискриминации русскоязычных СМИ

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недемократическом характере президентских выборов в Молдавии, отметив репрессии против оппозиции и русскоязычных СМИ.

    По словам Захаровой, президентские выборы в Молдавии стали самыми недемократическими за всю историю независимости страны, передает ТАСС. По ее словам, кампания сопровождалась беспрецедентными репрессиями против оппозиции и независимых, в частности русскоязычных, СМИ.

    Захарова подчеркнула, что на исход выборов также повлияло неприкрытое вмешательство стран Запада и широкое использование администрацией Майи Санду административного ресурса. Она обратила внимание на дискриминацию молдавских избирателей, проживающих в России, которым было предоставлено лишь два избирательных участка на фоне более двухсот участков, открытых для молдаван в Западной Европе и Северной Америке.

    Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. До этого стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.

    4 ноября 2024, 02:27 • Новости дня
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии

    Майя Санду заявила о победе, получив 54,80% голосов на выборах в Молдавии

    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    @ IMAGO/M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как сообщает ТАСС, действующий лидер Молдавии Майя Санду объявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

    «Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване», – написала Санду в своем микроблоге.

    По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов. Ее оппонент, Александр Стояногло, набрал 45,20% голосов.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС заявил, что внутри страны Санду получила меньше голосов, чем Стояногло. Додон отметил, что победить ей удалось благодаря поддержке диаспоры за рубежом, и подчеркнул, что жители Молдавии отказали ей в доверии, превратив ее в «хромую утку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    На зарубежных участках Санду лидировала с 52,11% голосов, но в Гагаузии Стояногло получил 97% поддержки. После обработки 81% протоколов, Александр Стояногло лидировал с результатом 51,52%, опережая Майю Санду, у которой было 48,48%.

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    3 ноября 2024, 23:32 • Новости дня
    Стояногло вышел в лидеры на выборах в Молдавии с 51,52% голосов

    Стояногло опередил Санду на выборах президента Молдавии с 51,52% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стояногло получил 51,52% голосов, опередив Майю Санду, у которой 48,48% после обработки 81% протоколов.

    Действующий президент Молдавии Майя Санду сократила разрыв во втором туре президентских выборов, набрав 48,48% голосов. Александр Стояногло, в свою очередь, лидировал с результатом в 51,52%, сообщает ТАСС. Эти данные были обнародованы Центральной избирательной комиссией Молдавии на основе обработки 81% протоколов.

    Несмотря на то что голосование еще не завершилось, текущие результаты подчеркивают напряженную борьбу между двумя кандидатами. Итоги выборов могут оказать значительное влияние на политический ландшафт страны, учитывая, что предыдущие опросы общественного мнения показывали более тесную конкуренцию.

    Как сообщается, окончательные результаты будут опубликованы после завершения обработки всех протоколов. Ожидается, что этот процесс будет завершен в ближайшее время, что позволит определить, кто станет новым президентом Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло с явкой 54%, что превышает необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%. На втором туре к 21.00 достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры. Избирательные участки в школе Варницы эвакуировали после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

    Коментарии (10)
    4 ноября 2024, 12:40 • Видео
    Почему власть Украины надеется на Трампа

    Одна из ведущих газет США The Washington Post со ссылкой на окружение Владимира Зеленского заявила, что в Киеве даже надеются на победу Дональда Трампа на выборах в США, несмотря на то, что он говорил об Украине. С чем связан такой оптимизм?

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 12:52 • Новости дня
    ЦИК признал второй тур выборов в Молдавии состоявшимся

    Второй тур президентских выборов в Молдавии признан состоявшимся при явке свыше 20%

    ЦИК признал второй тур выборов в Молдавии состоявшимся
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, что необходимо для признания выборов состоявшимися.

    В Молдавии, чтобы голосование было признано состоявшимся, требуется явка не менее 20% избирателей. В этот раз данный показатель был успешно достигнут, что подтвердили данные информационной системы ЦИК, передает ТАСС.

    Система продолжает обновляться в реальном времени, фиксируя активность граждан на избирательных участках.

    Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования.

    На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2024, 21:37 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 53% на выборах президента

    Явка на выборах президента Молдавии превысила 53%
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во втором туре выборов президента Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 21.00 достигла 53,46%, за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, сообщили в ЦИК Молдавии.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что явка на второй тур президентских выборов к 21:00 по московскому времени составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек.

    В первом туре, проводившемся 20 октября, явка составила 51,67%.передает РИА «Новости».

    Кроме того, молдавский МИД отметил рекордное количество проголосовавших за рубежом: более 300 тыс. граждан из диаспоры отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом для страны.

    Во втором туре за пост президента боролись действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. В первом туре Санду получила 42,49% голосов, а Стояногло – 25,95%. Победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Ранее Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.

    Также ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся.

    Между тем, движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2024, 18:25 • Новости дня
    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах

    ЦИК Молдавии сообщил о 103 нарушениях на участках и кибератаке на серверы

    ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации, сообщила глава Центризбиркома Молдавии Анжела Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проинформировала о 103 случаях нарушений, произошедших на избирательных участках, передает РИА «Новости».

    Караман уточнила, что среди нарушений: фотографирование бюллетеней (42 случая), повреждение бюллетеней (20 случаев), вынос бюллетеней (два случая), запрещенная агитация (два случая), несанкционированная демонстрация (шесть случаев) и незаконный подвоз избирателей (12 случаев). Полиция расследует каждый из инцидентов.

    Караман также сообщила, что в течение дня предотвращено 18 случаев избирательной коррупции. Специалисты работают над устранением всех выявленных нарушений.

    Кроме того, на серверы Центризбиркома была совершена кибератака типа DDoS, это временно замедлило работу системы регистрации голосующих, передает ТАСС.

    По словам Караман, функциональность системы была восстановлена после вмешательства технических специалистов.

    Явка избирателей на выборах достигла 43,01% к 16:00 по местному времени, что соответствует более 1,28 млн проголосовавших. Для сравнения, в первом туре голосования явка к этому времени составляла более 39%.

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья.

    До этого ЦИК Молдавии признал второй тур выборов состоявшимся, а на этих выборах в Молдавии зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

    Коментарии (0)
    4 ноября 2024, 01:22 • Новости дня
    Стояногло одержал победу на выборах внутри Молдавии

    Александр Стояногло победил на выборах внутри Молдавии с 51,19% голосов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

    Как сообщает ТАСС, Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор Молдавии, победил на президентских выборах с результатом 51,19% голосов. Действующий президент Майя Санду получила 48,81%. Центральная избирательная комиссия опубликовала эти данные после обработки всех протоколов.

    По итогам голосования на зарубежных участках Санду лидирует с 52,11%, тогда как Стояногло получил 47,89%. Однако в Гагаузии кандидат Стояногло заручился поддержкой 97% избирателей, оставив Санду с 2,96%. Эти результаты стали известны после обработки всех протоколов в автономии.

    Экс-президент и лидер Партии социалистов Молдовы Игорь Додон заявил, что эти выборы показали провал правления Санду и ее партии. По его словам, Санду теперь является «хромой уткой», президентом диаспоры, благодаря голосам за рубежом.

    Александр Стояногло, в свою очередь, призвал жителей страны сохранять спокойствие, независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что каждый голос важен, а демократия требует зрелого отношения к результатам.

    Кандидат также выразил надежду на прекращение разжигания ненависти и раскола и обратился к СМИ и НПО с просьбой вернуться к объективной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Стояногло лидирует на выборах, набрав 51,52% голосов против 48,48% у Майи Санду после обработки 81% протоколов сообщает Центральная избирательная комиссия Молдавии.

    Явка на второй тур выборов достигла 53,46%, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры.

    В Варнице избирательные участки были эвакуированы после пятого за текущие выборы звонка о минировании, что вызвало серьезную обеспокоенность у организаторов и участников.

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    4 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»

    Вице-спикер Совфеда Косачев заявил о внешнем влиянии на результаты выборов в Молдавии

    В Совфеде назвали организацию президентских выборов в Молдавии «позорной»
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о внешнем определении итогов президентских выборов в Молдавии, обвинив организаторов в создании условий в пользу одного кандидата.

    «Позорная организация выборов в Молдове», – написал в своем Telegram-канале Косачев. По его словам, результаты голосования были определены не внутри страны, а извне. Он подчеркнул, что голоса из-за границы сыграли ключевую роль, так как организаторы выборов создали неравные возможности для избирателей, поддерживающих разных кандидатов.

    Сенатор также выразил недовольство положительными оценками избирательного процесса, поступающими от западных стран. Он отметил, что такие оценки являются предательством демократических ценностей, которые они провозглашают.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Напомним, в понедельник Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    4 ноября 2024, 11:06 • Новости дня
    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Лидеры Европы поздравили Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии

    Боррель поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие европейские лидеры поздравили Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии, отметив решимость страны в выборе европейского пути.

    Боррель подчеркнул, что молдавский народ вновь подтвердил свою приверженность европейскому будущему, несмотря на попытки подорвать демократию, передает РИА «Новости».

    Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в публикации в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) сообщил, что демократия восторжествовала, и Париж продолжит поддерживать Кишинев на европейском пути, пишет Газета.Ru.

    Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, также поздравила Санду, отметив редкую силу воли, которую она продемонстрировала на этих выборах. «Поздравляю, дорогая Санду, с сегодняшней победой. Нужна редкая сила воли, чтобы преодолеть трудности, с которыми вы столкнулись на этих выборах», – написала глава ЕК. Она выразила готовность работать с Санду для благополучия Молдавии.

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой, заверив в поддержке европейского выбора молдавского народа и готовности укреплять партнерство. «Молдаване сделали четкий выбор – они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности», – добавил он.

    Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Санду успешно провела страну через трудные времена. Он подчеркнул, что ФРГ поддерживает Молдавию и поздравил с переизбранием.

    Как пишет ТАСС, президент Румынии Клаус Йоханнис поздравил Санду с исторической победой, заявив о поддержке румынского народа.

    Кроме того, Пекин через представителя МИД Китая Мао Нин выразил уважение к выбору молдавского народа и готовность к развитию двусторонних отношений. «Молдавия – дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа, – сказала она. – Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной».

    Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

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    3 ноября 2024, 20:03 • Новости дня
    Мост между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Мост Рыбница-Резина между Приднестровьем и Молдавией повторно перекрыли во время голосования

    Tекст: Вера Басилая

    На мосту Рыбница-Резина в день второго тура президентских выборов в Молдавии во второй раз было перекрыто движение из-за сообщения о минировании, в результате ряд избирателей из Приднестровья не смогли добраться до участков, заявили в Генеральном инспекторате полиции Молдавии.

    Сообщение о минировании поступило вскоре после возобновления движения, ранее приостановленного из-за человека с подозрительным ящиком, передает РИА «Новости».

    Как заявили в Генеральном инспекторате полиции, инцидент квалифицируется как попытка бросить вызов государственным институтам и обвинить их в ограничении передвижения граждан.

    В полиции пояснили, что обязаны следовать протоколам безопасности, чтобы избежать риска для граждан.

    Проводимый в воскресенье второй тур президентских выборов в Молдавии предусматривает выбор главы республики на четыре года. Для жителей Левобережья открыты избирательные участки на правом берегу Днестра, которые закроются в 21.00 (22.00 мск).

    Ранее полиция Молдавии перекрыла мост из-за подозрительного ящика у избирателя из Приднестровья, ЦИК Молдавии выявил 103 нарушения на выборах. Во втором туре президентских выборов, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%.

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    3 ноября 2024, 11:08 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах в Молдавии превысила 10%

    Явка на президентских выборах в Молдавии к 10.00 составила более 10%

    ЦИК: Явка на выборах в Молдавии превысила 10%
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На президентских выборах в Молдавии по состоянию на 10.00 (11.00 мск) явка избирателей превысила десять процентов, сообщили в ЦИК республики.

    Кроме того, представители ЦИК отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования, передает ТАСС.

    Майя Санду сумела набрать 42,49% голосов в первом туре выборов. Ее политическая программа строится на интеграции Молдавии в Европейский союз и разрыве отношений с Россией и СНГ. Такой курс предполагает серьезные изменения во внешней политике страны.

    Александр Стояногло занял второе место в первом туре с 25,95% голосов. Несмотря на поддержку идеи интеграции в ЕС, он выступает за сохранение прагматичных отношений с Россией и СНГ, подчеркивая важность сотрудничества с этими странами для Молдавии.

    Победителем второго тура станет кандидат, набравший большинство голосов.

    Напомним, ранее ЦИК Молдавии утвердила результаты первого тура президентских выборов, по итогам которого во второй тур проходят Майя Санду и Александр Стояногло.

    Власти Молдавии отстранили от работы членов ряда избирательных комиссий перед вторым туром выборов президента страны.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2024, 22:10 • Новости дня
    В Молдавии завершилось голосование на выборах президента

    Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился при высокой явке

    Tекст: Денис Тельманов

    В Молдавии завершился второй тур выборов президента с участием Майи Санду и Александра Стояногло, явка составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.

    В Молдавии завершилось голосование во втором туре президентских выборов, передает ТАСС. В выборах участвовали действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.

    По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка составила 54%, что эквивалентно около 1,6 млн избирателей. Это превышает минимально необходимый порог в 20% для признания выборов состоявшимися.

    ЦИК сообщила о ряде нарушений в течение дня, включая сообщения о минировании избирательных участков, что привело к временной остановке их работы. В частности, полиция эвакуировала бюллетени с трех участков в Варнице.

    Александр Стояногло заявил, что его штаб получил сигналы о нарушениях как в стране, так и за ее пределами, и намерен провести анализ поступившей информации. «Есть вопросы по организации голосования для жителей левобережья Днестра», – отметил он на брифинге.

    На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, в том числе представители ОБСЕ. Однако российские наблюдатели и структуры СНГ не были приглашены.

    Оппозиция выразила недовольство тем, что количество избирательных участков в России было сокращено, что, по их мнению, связано с политическими предпочтениями значительной части избирателей, проживающих там.

    Первые результаты голосования ЦИК планирует озвучить в ближайшие часы. Победителем станет тот кандидат, который наберет большинство голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во втором туре выборов президента Молдавии явка к 21:00 составила 53,46%, что соответствует 1,65 млн человек, а за рубежом проголосовали рекордные 300 тыс. представителей диаспоры, согласно данным Центральной избирательной комиссии Молдавии сообщила ЦИК Молдавии.

    В школе Варницы избирательные участки эвакуировали после звонка о минировании, это был пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии. На мосту Рыбница-Резина в день второго тура выборов перекрыли движение из-за сообщения о минировании, что помешало ряду избирателей из Приднестровья добраться до участков.


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    3 ноября 2024, 04:58 • Новости дня
    Членов избиркомов Молдавии отстранили перед вторым туром выборов

    В преддверии второго тура выборов президента в Молдавии отстранили членов ряда избирательных комиссий

    Tекст: Антон Антонов

    В Молдавии перед вторым туром выборов президента страны власти отстранили от работы членов ряда избирательных комиссий, сообщила глава ЦИК Анжелика Караман.

    Караман со ссылкой на правоохранителей сообщила, что некоторые «председатели, секретари и операторы избирательных бюро» стали фигурантами «уголовного дела о подкупе избирателей». «Некоторые из них уже временно отстранены от исполнения своих обязанностей», – приводит ее слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Молдавии пройдет второй тур выборов президента, где гражданам предстоит сделать выбор между действующим президентом Майей Санду и бывшим генпрокурором страны Александром Стояногло. Первый тур выборов и референдум за вступление Молдавии в ЕС прошли для действующей власти очень сложно, после чего руководство страны обвинило сотни людей в подкупе избирателей.


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    3 ноября 2024, 19:06 • Новости дня
    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50%

    ЦИК Молдавии сообщил о явке 50% на выборах президента

    Tекст: Мария Иванова

    Во втором туре президентских выборов в Молдавии, где участвуют Майя Санду и Александр Стояногло, явка к 18.58 мск достигла 50%, что соответствует более 1,5 млн проголосовавших граждан.

    Явка на выборах президента Молдавии достигла 50% к 17.58 по местному времени (18.58 по Москве), сообщает РИА «Новости». По данным Центризбиркома, на данный момент проголосовало более 1,5 млн граждан. Избирательные участки будут открыты до 21.00 по местному времени (22.00 мск), и по итогам второго тура будет определен президент республики на четыре года.

    Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Майя Санду и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Санду поддерживает евроинтеграцию, санкции против России и ужесточение контроля за СМИ. Стояногло, напротив, выступает за прагматичные отношения с Россией, признавая её значимость для экономики Молдавии, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

    В первом туре, состоявшемся 20 октября, Майя Санду набрала 42,45% голосов, а Александр Стояногло – 25,98%. Победителем станет кандидат, получивший большинство голосов избирателей. В прошлом туре порог явки в 50% был преодолен позже, чем в нынешнем – к 19.40 по местному времени (20.40 мск).

    Ранее сообщалась, что Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке на свои серверы, что временно замедлило работу системы регистрации.

    Между тем мост между Рыбницей в Приднестровье и молдавской Резиной временно перекрывали, из-за чего приднестровцы не могли добраться до избирательных участков в Молдавии для участия во втором туре президентских выборов.

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов.

    Предварительные данные, предоставленные Центральной избирательной комиссией Молдавии в режиме реального времени, показали, что явка избирателей во втором туре президентских выборов уже превысила порог в 20%, это необходимо для признания выборов состоявшимися.

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    3 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Молдавские избиратели в России оказались самыми активными за границей на выборах

    Tекст: Александра Юдина

    Молдавские избиратели в России проявили наибольшую активность среди зарубежных стран во втором туре президентских выборов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

    По ее словам, молдавские избиратели, находящиеся на территории России, оказались самыми активными среди всех зарубежных стран, где проходят президентские выборы, передает ТАСС.

    Караман сообщила, что в Москве на двух избирательных участках проголосовали свыше 2,4 тыс. и 2,1 тыс. человек.

    Она отметила, что высокая активность также отмечена на участках в Румынии и Италии. Всего ко второму туру президентских выборов на избирательные участки в Молдавии пришли около 685 тыс. человек, что на 180 тыс. больше, чем в первом туре 20 октября к этому же времени.

    Во втором туре борются действующий президент Майя Санду, набравшая 42,49% голосов в первом туре, и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 25,95% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК Молдавии признала второй тур выборов состоявшимся. Ранее представители ЦИК Молдавии отметили, что активность избирателей во втором туре на 25% выше по сравнению с первым туром голосования. На этих выборах зафиксировали 141 инцидент, включая технические проблемы и повреждения урн.

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    3 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    Полиция эвакуировала избирателей на участках в Варнице, где голосуют приднестровцы

    Tекст: Мария Иванова

    Избирательные участки в школе Варницы были эвакуированы после звонка о минировании, это уже пятый подобный случай на текущих выборах в Молдавии.

    В ходе голосования на выборах в Варнице произошел инцидент, связанный с угрозой минирования, сообщает ТАСС. Полиция получила звонок о возможном минировании здания Теоретического лицея «Варница», где были открыты избирательные участки для жителей Приднестровья. В связи с этим на местах голосования была проведена эвакуация.

    Как подчеркнул сотрудник полиции, все люди были своевременно эвакуированы из здания. Сам инцидент является уже пятым подобным случаем на текущих выборах. Ранее поступали аналогичные угрозы, что вызывает серьезную обеспокоенность у организаторов и участников голосования.

    Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять профессионалам, выполняющим свои обязанности в таких ситуациях.

    Ранее движение на мосту Рыбница-Резина во второй раз было перекрыто из-за сообщения о минировании, что помешало некоторым избирателям из Приднестровья добраться до участков. Мост между Рыбницей и молдавской Резиной утром был временно перекрыт из-за подозрительного ящика. Центризбирком Молдавии зафиксировал 103 нарушения на избирательных участках, включая фотографирование и повреждение бюллетеней, а также сообщил о кибератаке, временно замедлившей работу системы регистрации.

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