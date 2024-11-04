Захарова назвала недемократическими выборы в Молдавии

Захарова обвинила власти Молдавии в репрессиях и дискриминации русскоязычных СМИ

Tекст: Максим Попов

По словам Захаровой, президентские выборы в Молдавии стали самыми недемократическими за всю историю независимости страны, передает ТАСС. По ее словам, кампания сопровождалась беспрецедентными репрессиями против оппозиции и независимых, в частности русскоязычных, СМИ.

Захарова подчеркнула, что на исход выборов также повлияло неприкрытое вмешательство стран Запада и широкое использование администрацией Майи Санду административного ресурса. Она обратила внимание на дискриминацию молдавских избирателей, проживающих в России, которым было предоставлено лишь два избирательных участка на фоне более двухсот участков, открытых для молдаван в Западной Европе и Северной Америке.

Напомним, действующий президент Молдавии Санду, победила в выборах, набрав 55,33% голосов, в то время как ее соперник Александр Стояногло получил 44,67%. До этого стало известно, что социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом.