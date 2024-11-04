Социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом

Социалисты Молдавии не признали победу Санду на основании голосования за рубежом

Tекст: Ольга Иванова

Партия социалистов Республики Молдова заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных избирательных участках, передает РИА «Новости». Социалисты считают, что благодаря этим голосам Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале партии, подчеркивается, что большинство жителей Молдовы проголосовало против текущей власти. По мнению партии, честные и свободные выборы невозможны без деполитизации ключевых государственных органов, таких как Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд.

Социалисты планируют провести переговоры с другими политическими движениями и гражданским обществом. Целью этих переговоров станет разработка стратегии по деполитизации государственных структур и обеспечению равных условий для всех участников избирательных кампаний.

Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.