4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
Социалисты Молдавии отказались признать выборы за рубежом
Социалисты Молдавии не признали победу Санду на основании голосования за рубежом
Партия социалистов Молдавии отказалась признавать результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которым Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов, назвав ее «президентом диаспоры».
Партия социалистов Республики Молдова заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных избирательных участках, передает РИА «Новости». Социалисты считают, что благодаря этим голосам Майя Санду была объявлена победителем президентских выборов.
В заявлении, размещенном в Telegram-канале партии, подчеркивается, что большинство жителей Молдовы проголосовало против текущей власти. По мнению партии, честные и свободные выборы невозможны без деполитизации ключевых государственных органов, таких как Центральная избирательная комиссия и Конституционный суд.
Социалисты планируют провести переговоры с другими политическими движениями и гражданским обществом. Целью этих переговоров станет разработка стратегии по деполитизации государственных структур и обеспечению равных условий для всех участников избирательных кампаний.
Напомним, в понедельник Майя Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии, набрав 54,80% голосов согласно предварительным данным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии завершился второй тур президентских выборов, на которых Александр Стояногло одержал победу, набрав 51,19% голосов, в то время как действующий президент Майя Санду получила 48,81% по итогам обработки 100% протоколов. Явка на этих выборах составила 54%, что превысило необходимый порог для признания голосования состоявшимся.