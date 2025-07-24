Захарова назвала открытие двух избирательных участков Молдавии в России «плевком в лицо граждан»

Tекст: Вера Басилая

Захарова назвала планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах «плевком в лицо гражданам Молдавии», передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в Италии, где проживает 250 тыс. граждан Молдавии, власти намерены открыть 73 участка, а в России, где их проживает около 350 тысяч, – всего два.

Захарова заявила, что на каждый участок приходится 5 тыс. бюллетеней, следовательно, в России смогут проголосовать только 10 тыс. человек, что, по ее словам, «превращает выборы в политический цирк». Она также назвала действия властей Молдавии «бандитским беспределом» и обвинила руководство страны в нарушении принципов справедливости.

Ранее Захарова назвала недемократическими выборы президента в Молдавии.

Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, сославшись на его связи с Россией.

Оппозиционные партии Молдавии создали новый политический блок.