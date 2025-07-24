Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Захарова назвала открытие двух избирательных участков Молдавии в России «плевком в лицо»
Захарова назвала открытие двух избирательных участков Молдавии в России «плевком в лицо граждан»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах «плевком в лицо гражданам Молдавии».
Захарова назвала планы Кишинева открыть только два избирательных участка в России для голосования на предстоящих парламентских выборах «плевком в лицо гражданам Молдавии», передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в Италии, где проживает 250 тыс. граждан Молдавии, власти намерены открыть 73 участка, а в России, где их проживает около 350 тысяч, – всего два.
Захарова заявила, что на каждый участок приходится 5 тыс. бюллетеней, следовательно, в России смогут проголосовать только 10 тыс. человек, что, по ее словам, «превращает выборы в политический цирк». Она также назвала действия властей Молдавии «бандитским беспределом» и обвинила руководство страны в нарушении принципов справедливости.
Ранее Захарова назвала недемократическими выборы президента в Молдавии.
Центризбирком Молдавии отказал блоку «Победа» в участии в выборах, сославшись на его связи с Россией.
Оппозиционные партии Молдавии создали новый политический блок.