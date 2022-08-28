Спасатель из Москвы пострадал при тушении пожара в Рязанской области

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28 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве зафиксировано увеличение смога от лесных пожаров
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Спасатель из Москвы пострадал при тушении пожара в Рязанской области
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Специалист из московской группировки получил ожоги при тушении лесного пожара в Рязанской области, сообщил первый заместитель начальника главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк.
«Тот работник, который привлечен от Москвы, от администрации Москвы, получил ожоги и доставлен в лечебное заведение», – передает его слова ТАСС.
Накануне вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области.
В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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Эксперт объяснил отказ Казахстана от экспорта вооружений
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Решение Казахстана запретить экспорт вооружений до осени 2023 года может быть продиктовано желанием не портить отношения с Россией и Украиной, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. О запрете поставок стало известно в субботу, ранее появлялись сообщения о поставках вооружений из Казахстана на Украину через третьи страны.
«Чтобы не испортить отношения с Россией, для Казахстана сегодня является приоритетом неучастие в российско-украинском конфликте. Ранее уже были попытки привлечь Казахстан к поставкам вооружений на Украину», – отмечает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Россия, полагает эксперт, тоже заинтересована в покупке вооружений за рубежом, в том числе и в Казахстане, «чье руководство приняло для себя решение не участвовать в этом». Таким образом, Нур-Султан исключает возможности испортить отношения с Киевом или с Москвой. «Чтобы не было реэкспорта казахстанской военной продукции через третьи страны, например, на Украину и в Россию, было принято решение приостановить экспорт. Это лучший выход в нейтральную позицию, чтобы не дестабилизировать ситуацию ни у себя, ни в рамках Евразийского экономического союза», – добавил собеседник.
О решении правительства Казахстана приостановить до конца августа следующего года экспорт военной продукции стало известно в субботу. Решение было принято по итогам заседания комиссии по вопросам оборонной промышленности с участием премьер-министра Алихана Смаилова. С предложением, которое было поддержано, выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Согласно утечкам, США и Великобритания рассчитывали закупать советские вооружения для Украины по всему миру после того как в странах бывшего Варшавского договора иссякли эти запасы. Лондон, как отмечали «Аргументы недели», уже закупал у Казахстана артиллерийские боеприпасы для украинской армии. Речь шла о снарядах для 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц Д-20 и для РСЗО БМ-21 «Град».
Поставки, общая цена которых оценивилась почти в семь млн долларов, якобы осуществлялись через Иорданию. Кроме того, появлялись данные о закупке в Казахстане более полутысячи БМП-1 и БМП-2 и двухсот российских бронетранспортеров БТР-82А. Впрочем, подобные сведения могли быть информационным вбросом с целью добиться раскола в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Россия и Казахстан.
Добавим, что в этом году неоднократно возникали перебои в работе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за технических проблем на терминале в Новороссийске, через который реализуется в том числе и нефть из Казахстана. Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал правительству изучить альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России. Но цена альтернативных маршрутов оказалась менее выгодной. Официальный Нур-Султан пока не сообщал о каких-либо конкретных сроках заключения контрактов и начала транспортировки нефти в обход России.
На прошлой неделе Токаев встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Казахстанский гость напоминал о том, что обе страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире в 7,5 тыс. километров. Некоторые наблюдатели расценили эти слова Токаева как сигналы внутренней аудитории о том, что конфликта с Россией опасаться не стоит и визит носил дружеский характер.
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Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
Болгария ограничится переговорами в рамках действующего договора с Газпромом и не намерена вести диалог о новом соглашении, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев во время переговоров с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.
«Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством. Болгария подтвердила и интерес своего участия в механизме совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках Энергетической платформы ЕС», – передает ТАСС слова Алексиева.
Подчеркивается, что техническое правительство Болгарии «не намерено вести разговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре с Газпромом, а ограничится переговорами с ним в рамках действующего соглашений.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Напомним, в пятницу министр энергетики страны Росен Христов заявил, что Болгария готова возобновить с Газпромом переговоры по поставкам газа, ожидает от российской компании ответа в ближайшее время.
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В Госдуме потребовали от Украины безоговорочной капитуляции
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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с украинской стороной только в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции, а также если Украина будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил и полной денацификации.
«Хочу пояснить господам-националистам. Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной безоговорочной денацификации», – отметил парламентарий в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Последний контакт между странами был в июле, когда в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию «Бабель» заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой.
Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной.
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры России с Украиной не имеют никакого смысла.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Путин разрешил гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться в России без ограничения сроков
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Президент Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в России без ограничения сроков при условии дактилоскопии, фото и медосвидетельствования, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить что: граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины: вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков, установленных Федеральным законом от 25 июля 2002 года «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», при условии прохождения ими в порядке и сроки, которые определены этим Федеральным законом, обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования, а также медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств», – передает РИА «Новости» текст указа.
Также в документе указано, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе осуществлять в России трудовую деятельность без разрешения на работу или патента.
Кроме того, Путин установил ряд ежемесячных и разовых выплат для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины.
В частности, введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для инвалидов I группы, детей инвалидов и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей, передает ТАСС.
Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, при рождении ребенка – единовременно 20 тыс. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, а если ребенок под опекой – 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.
Ранее президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях.
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Белград выразил готовность частично принять требования Приштины
Руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС, заявил президент страны Александр Вучич.
«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», – передает РИА «Новости» слова Вучича.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
В Германии ТЦ начали отключать эскалаторы
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Первые торговые центры Германии начали отключать некоторые эскалаторы в рамках мер по экономии электроэнергии, сообщили СМИ.
Работу эскалаторов начали ограничивать в торговых сетях Saturn («Затурн») и Karstadt («Карштадт»), передает ТАСС со ссылкой на Bild. При этом немецкий таблоид не приводит никакой статистики.
«Мы начали экономить энергию на освещении и эскалаторах. Делаем это по возможности, чтобы не обременять клиентов», – заявил глава торговой группы Galeria-Kaufhof («Галерия-Кауфхоф») Мигель Мюлленбах.
24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с 20 до 19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22.00 до 06.00. Кроме того, владельцам магазинов запретят долго держать открытыми двери.
Ранее крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Напомним, федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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Вучич рассказал, что стало бы с Сербией в случае отсутствия запасов газа
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Сербия не смогла бы оплачивать газ и оказалась бы банкротом при нынешних ценах в 4 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, если бы не копила резервы газа еще в мае, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы ранее закупали большие объемы газа, которые размещали в Венгрии, по гораздо более низким ценам, чем сегодня. Посчитайте по нынешним ценам - то, что мы купили по более низким, спасло Сербию от банкротства», – заявил Вучич, передает РИА «Новости».
Глава страны напомнил, что сейчас около 63% своих потребностей – 2 млрд кубических метров природного газа в год, за которые платит 800 млн евро. Остальные 1,2 млрд Сербия покупает на рынке.
Вучич ранее сообщал, что Сербия по объему резервов природного газа внутри страны и на территории Венгрии достигла исторического максимума – 262 млн кубических метров газа.
Ранее глава Сербии заявлял, что с ноября 2022 года страна не сможет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.
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СМИ: МАГАТЭ сформировало делегацию, которая посетит ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС, сообщили СМИ.
Как сообщает The New York Times, миссию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вместе с ним на станцию отправятся еще 13 экспертов преимущественно из нейтральных стран, передает ТАСС. Издание отмечает, что представителей Соединенных Штатов и Великобритании в списке участников миссии нет.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.
Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.
В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
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Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив
Проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности с Китаем осуществляют два корабля ВМС США, передает Reuters.
«Как сообщили Рейтер три американских чиновника, два военных корабля ВМС США осуществляют проход через международные воды в Тайваньском проливе, что является первой такой операцией после обострения напряженности с Китаем в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства.
Чиновники заявили, что операцию проводят крейсеры ВМС США Chancellorsville и Antietam и что она все еще продолжается.
Ранее посольство Китая в США выступило против любого рода официальных связей между США и Тайванем.
В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.
Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян
Франция и Германия призовут страны ЕС не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с правительством России, сообщили СМИ.
«Понимая обеспокоенность некоторых государств – членов [ЕС] в данном контексте, мы тем не менее не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», – передает ТАСС текст документа, опубликованного Bloomberg, оказавшийся в его распоряжении в преддверии внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 30–31 августа в столице Чехии.
Отмечается, что авторы заявления считают особенно важным сохранить возможность посещать страны ЕС для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Пугачева рассказала, чем займется в России
Певица Алла Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах.
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», – ответила Пугачева на вопрос РенТВ, чем планирует заняться в России.
Также она утвердительно ответила на вопрос о том, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.
«У них ножки есть, здоровые. Да», – заявила певица.
Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с Примадонной, предположительно, в центре Москвы. Она сообщила, что «уже давно просто не могла никак собраться», чтобы официально объявить о возвращении из-за рубежа.
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