Лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил о полной локализации пожаров в Рязанской области, сообщается на сайте кабмина.

«Лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы. Об этом было объявлено на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров, которое провел заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», – передает ТАСС текст сообщения кабмина.

«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущая задача – это борьба с задымлениями, и ликвидация последствий пожара. Принято решение делать акцент на активной заливке водой очагов задымления. Существенное улучшение ситуации с задымлениями ожидается в течение ближайших трех-пяти дней», – заявил Григоренко, его слова приводятся в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять все меры по устранению лесных пожаров в Рязанской области и минимизации их последствий.

Напомним, в Минприроды пояснили, что осложнение ситуации с лесными пожарами в ЦФО связано не только с погодными условиями, но и с поджогами.



