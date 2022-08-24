Путин поручил принять все меры по тушению рязанских пожаров

Президент Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира», – цитирует Путина РИА «Новости».

Между тем глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что кромка лесных пожаров растянулась на 31 километр на севере и северо-востоке региона, на тушении задействованы профессиональные парашютисты-десантники Авиалесоохраны, межрегиональная группировка и пожарные, передает ТАСС.

Также в Рязанской области наблюдается протяженная линия тлеющих пожаров – 44 километра.

Метеорологи, по словам министра, подтверждают, что смог приходит в Москву именно из Рязанской области. «По данным Росгидромета, дым от нижегородских пожаров не шел и не идет в сторону Москвы. По розе ветров смог от Рязанской области», – добавил глава ведомства.

Директор департамента лесного хозяйства Владимирской области Евгений Малышев заявил, что рязанский лесной пожар распространяется в сторону Шатурского района Подмосковья, а не в сторону Владимирской области.

Власти Владимирской области уточнили, что расстояние от лесного пожара в Рязанской области до границы региона составляет порядка 23 километров. Малышев пояснил, что прогнозировать распространение пожара сложно, поскольку во Владимирской области остается сухая погода и ежедневно фиксируются очаги лесных пожаров, которые оперативно ликвидируются.

В тушении лесных пожаров в регионе задействованы 247 человек и 200 единиц техники.

Ранее в среду представитель экстренных служб заявлял, что общая площадь лесных пожаров в Рязанской области за минувшие сутки выросла примерно на четверть, до 11,7 тыс. гектаров.

Власти Рязанской области объявили о введении режима ЧС из-за лесных пожаров.