В Албании назвали смешными заявления о шпионаже в связи с задержанием у оружейного завода россиян

Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, – это очень смешно, заводы давно деклассифицированы как объекты особой важности, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

«Туман, поднявшийся над так называемыми особо важными объектами, был поводом для слез и смеха. Это даже не заводы, которые производят оружие. Они деклассифицированы как объекты особой важности. У них отключили свет – они дошли до того, что поскольку не могут позволить себе оплатить счета за электричество. У них есть несколько охранников для защиты от посягательств. Говорить, что осуществлялся шпионаж путем фабрикации остатков коммунизма, – это очень смешно. Что должно волновать нас – это то, каковы были реальные намерения этих людей в нашей стране. Шпионская миссия со спортивным автомобилем, выглядящим так, будто он кричит, мол, поймай меня, – это смешно», – приводит издание Albanian Daily news слова премьера, передает РИА «Новости».

Ранее албанские СМИ сообщили о задержании россиян, которые якобы пытались проникнуть на оружейный завод в городе Грамши.

Граждане России, которых задержали якобы при попытке пробраться на оружейный завод в албанском городе Грамши, разъяснили, что они блогеры и фотографы.

После этого Мещанский суд Москвы объявил в международный розыск 33-летней россиянку Светлану Тимофееву (Лану Сатор), автора популярного блога про архитектуру, которую задержали в Албании.