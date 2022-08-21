Граждане России и Украины задержаны в Албании по подозрению в шпионаже

В Албании задержаны три человека, которые, как утверждается, пытались проникнуть на оружейный завод, у двоих из задержанных российские паспорта, у третьего – украинский, сообщают СМИ.

Директор завода Лоренц Зани заявил, что три человека приближались к объекту в городе Грамши, но были замечены военными. По его словам, произошло столкновение, в ходе которого двое военных пострадали, когда против них применили некий «спрей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Albanian Daily news.

Как утверждает издание со ссылкой на полицию, «двое задержанных подозреваются в том, что являются российскими агентами». Сообщается, что у 33-хлетней Светланы Тимофеевой и 23-хлетнего Михаила Зорина российские паспорта, а «третий гражданин имеет паспорт Украины».

Задержанные находятся в полицейском участке области Эльбасан. Отмечается, что прокуратура Эльбасана начала расследование, в котором участвуют антитеррористическое подразделение и спецслужбы.

Reuters со ссылкой на минобороны Албании сообщает, что один из россиян, предположительно, зашел на территорию завода и пытался провести фотосъемку. Агентство добавляет, что премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что трое задержанных «подозреваются в шпионаже».

При этом в посольстве России в Тиране сообщили, что до дипмиссии и консула местные власти подобную информацию не доводили, а информацию о якобы имевшем место инциденте дипломаты видят только в албанских СМИ.