Эрдоган и Алиев по телефону обсудили переход Лачина под контроль Баку

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 22:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Болгария отказалась вести переговоры с Газпромом о новом договоре
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В Африке уже не верят французам. Колониалистами они были, колониалистами и остались. Недалек тот день, когда африканскую землю покинет последний французский солдат.
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Эрдоган и Алиев по телефону обсудили переход Лачина под контроль Баку
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Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, турецкий лидер выразил удовлетворение переходом контроля Азербайджану над городом Лачин в Карабахе.
«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эрдоган выразил удовлетворение и поздравил азербайджанского коллегу в связи с тем, что город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль Азербайджана», – передает РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.
Ранее Алиев заявлял, что город Лачин в Карабахе перешел под контроль Баку, азербайджанская армия расположилась в городе.
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
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В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.
Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».
Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.
В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.
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Госдеп США: Пришло время забыть, что Косово – это Сербия
Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия, заявил Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1.
«Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <…> Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – передает его слова ТАСС.
Эскобар заявил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего.
Он добавил, что необходимо «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат также выразил надежду, что «обострения в крае не случится».
Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером в четверг, второй – ночью в пятницу.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность.
Применение спорных мер бало отложено властями Косово до 1 сентября. Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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В Британии объяснили, как Россия держится под давлением Запада
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Есть три причины, по которым экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада, пишет британское издание The Economist.
Первый фактор – грамотные действия Центробанка, отмечает СМИ. Регулятор молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию, передает РИА «Новости».
Во-вторых, пишет издание, Россия уже сталкивалась с экономическими кризисами в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах, поэтому россияне научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
Третий фактор напрямую связан с углеводородами. По данным Международного энергетического агентства, санкции мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции на Украине ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 млрд долларов.
Ранее обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest также заявил, что российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам.
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Российский дипломат объяснил непринятие итогового документа конференции ДНЯО
Достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
Он заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – передает слова Белоусова РИА «Новости».
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам - это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», – добавил он.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа, передает ТАСС.
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
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Чешский министр увидел риск революции в Европе
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Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.
Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».
«Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.
Более того, Блажек считает, что ситуация еще хуже, чем могут представить представители оппозиции, но не соглашается с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен, передает РБК.
Вместо этой инициативы министр призвал ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.
Отмечается, что в оппозиционной партии ANO назвали выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В самой Чехии стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на «удаленку».
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Германии предупреждают, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление.
Более того, власти Германии с озабоченностью ожидает наступление осени из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Молдавии в условиях энергетического кризиса ожидаются массовые протесты во второй половине августа.
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Эксперт объяснил отказ Казахстана от экспорта вооружений
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Решение Казахстана запретить экспорт вооружений до осени 2023 года может быть продиктовано желанием не портить отношения с Россией и Украиной, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. О запрете поставок стало известно в субботу, ранее появлялись сообщения о поставках вооружений из Казахстана на Украину через третьи страны.
«Чтобы не испортить отношения с Россией, для Казахстана сегодня является приоритетом неучастие в российско-украинском конфликте. Ранее уже были попытки привлечь Казахстан к поставкам вооружений на Украину», – отмечает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
Россия, полагает эксперт, тоже заинтересована в покупке вооружений за рубежом, в том числе и в Казахстане, «чье руководство приняло для себя решение не участвовать в этом». Таким образом, Нур-Султан исключает возможности испортить отношения с Киевом или с Москвой. «Чтобы не было реэкспорта казахстанской военной продукции через третьи страны, например, на Украину и в Россию, было принято решение приостановить экспорт. Это лучший выход в нейтральную позицию, чтобы не дестабилизировать ситуацию ни у себя, ни в рамках Евразийского экономического союза», – добавил собеседник.
О решении правительства Казахстана приостановить до конца августа следующего года экспорт военной продукции стало известно в субботу. Решение было принято по итогам заседания комиссии по вопросам оборонной промышленности с участием премьер-министра Алихана Смаилова. С предложением, которое было поддержано, выступило министерство индустрии и инфраструктурного развития.
Согласно утечкам, США и Великобритания рассчитывали закупать советские вооружения для Украины по всему миру после того как в странах бывшего Варшавского договора иссякли эти запасы. Лондон, как отмечали «Аргументы недели», уже закупал у Казахстана артиллерийские боеприпасы для украинской армии. Речь шла о снарядах для 122-мм гаубиц Д-30, 152-мм гаубиц Д-20 и для РСЗО БМ-21 «Град».
Поставки, общая цена которых оценивилась почти в семь млн долларов, якобы осуществлялись через Иорданию. Кроме того, появлялись данные о закупке в Казахстане более полутысячи БМП-1 и БМП-2 и двухсот российских бронетранспортеров БТР-82А. Впрочем, подобные сведения могли быть информационным вбросом с целью добиться раскола в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда также входят Россия и Казахстан.
Добавим, что в этом году неоднократно возникали перебои в работе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за технических проблем на терминале в Новороссийске, через который реализуется в том числе и нефть из Казахстана. Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручал правительству изучить альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России. Но цена альтернативных маршрутов оказалась менее выгодной. Официальный Нур-Султан пока не сообщал о каких-либо конкретных сроках заключения контрактов и начала транспортировки нефти в обход России.
На прошлой неделе Токаев встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Казахстанский гость напоминал о том, что обе страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире в 7,5 тыс. километров. Некоторые наблюдатели расценили эти слова Токаева как сигналы внутренней аудитории о том, что конфликта с Россией опасаться не стоит и визит носил дружеский характер.
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Первый поезд с чаем направился из Уханя в Москву по новому экспортному проекту
Из китайского города Ухань в Москву направился первый поезд с чаем в соответствии с новым проектом «Специальные чайные экспортные поезда в Россию», сообщило Торговое представительство РФ в КНР.
Состав доставит в Россию 50 контейнеров, в которые было погружено около 1 тыс. тонн чая, передает ТАСС.
Церемония отправки прошла 26 августа, на ней присутствовали замглавы народного правительства центральной провинции Хубэй (Ухань выступает в качестве ее административного центра) Ян Юньянь, ответственные лица из Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, представители местных деловых кругов.
Торгпред России в Пекине Алексей Дахновский в видеообращении отметил важную роль Уханя в развитии традиции чаепития в России. Он напомнил, что в XVIII веке этот город был центром российско-китайской чайной торговли.
Ожидается, что поезда с чаем будут ходить из Уханя в Россию на регулярной основе.
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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США заключили контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.
«Компания Raytheon, штат Массачусетс, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на сумму 182 295 333 доллара США на закупку национальных передовых зенитных ракетных систем (NASAMS)», – цитирует заявление МО США РИА «Новости».
В Пентагоне уточнили, что средства на заключения контракта были выделены за счет Инициативы содействия безопасности Украины.
Напомним, Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
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Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
Белград выразил готовность частично принять требования Приштины
Руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС, заявил президент страны Александр Вучич.
«Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС», – передает РИА «Новости» слова Вучича.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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