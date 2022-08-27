ЕС получил гарантии от Приштины по въездным документам для сербов

Евросоюз получили гарантии от премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Сербы Косово, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счет от премьера Курти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.

По его словам, Сербия также согласилась пойти на уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

«Благодаря решительным дипломатическим усилиям президента Александра Вучича сегодня мы получили необходимые гарантии ЕС и достигли договоренности о свободе передвижения и сербских документах. Тем самым мы обеспечили мир и стабильность в Косово и Метохии и сохранили сербские личные документы для сербов южнее и севернее реки Ибар», –заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

«Это имеет решающее значение для сербов в Косово и Метохии, вопреки всем препятствиям и принуждению мы смогли сохранить сербские личные документы для нашего народа в крае, а тем самым и присутствие Сербии на этой территории. Каждый серб южнее и севернее Ибра без исключения сможет нормально и без проблем жить, работать, ездить и проходить административные пункты перехода», – подчеркнул представитель властей Сербии.

Он также привел текст разъяснения, которое будет размещено на КПП между Косово и центральной Сербией.

«Обеспечение возможности использования личных документов, выданных со стороны Приштины (Косово), производится исключительно из практических соображений ради облегчения положений отдельных лиц и обеспечения свободы передвижения в соответствии с соглашением о свободе перемещения, достигнутом в диалоге в 2011 году, и не может трактоваться как признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово и предопределение окончательного статуса Косово и не может рассматриваться как согласие Белграда на отступление от резолюции Совбеза ООН 1244», – говорится в разъяснении.

Что касается перерегистрации автомобилей с номеров, выданных властями Сербии на косовские номерные знаки, срок, отведенный Приштиной для местных сербов, завершается 31 октября, вопрос, по словам президента Сербии, остался открытым.

Ранее Вучич заявил, что руководство Сербии готово принять часть требований косовоалбанских властей в Приштине по въездным документам в край, но при соблюдении определенных условий и гарантиях ЕС.

Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.