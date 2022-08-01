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1 августа, понедельник | Последнее обновление — 01:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Косово отложило запрет на сербские документы
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Вучич обещал не сдаваться в конфликте с Косово
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Международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич, пообещав, что «сдачи не будет и победит Сербия»
Сербия «просит всех представителей международного сообщества, чтобы они сделали все, что возможно». По словам Вучича, страны «пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.
Вучич поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink
Он также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и других представителей Евросоюза за «корректную реакцию», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович провел разговор с Каяри «в корректной атмосфере и профессионально». По словам Вучича, «обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидается разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице» с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем и «представителями сербов».
Президент Сербии подчеркнул важность того, чтобы диалог с Приштиной под эгидой ЕС «был продолжен», сохраняя возможность «решить вопросы мирным путем». Он выразил уверенность, что «в короткие сроки будут хорошие новости». «Надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», – сказал президент, добавив, что власти Сербии «работают над снижением напряженности».
«Делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия», – сказал он, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.
Тем временем сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что получила электронное письмо с угрозами лично Вучичу и стране с требованием признать независимость непризнанной республики Косово. В письме говорится: «На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования – признание независимости Косово. Если мои требования не будут выполнены, каждый мост в Белграде упадет в Дунай». Также письмо содержит угрозы в адрес семьи и детей Вучича.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций. Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах.
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СМИ сообщили о резком обострении ситуации в Косово
Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. На административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб, сообщают СМИ.
«Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня. Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб. В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич», – сообщается в Telegram-канале «Рыбарь».
Также отмечается, что «косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами».
«В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа», – сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Соловьев назвал два варианта военных союзов для Сербии
Журналист Владимир Соловьев предложил Сербии два варианта военных союзов, по его мнению стране необходимо двигаться в направлении Организации Договора о коллективной безопасности или заключить договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.
«Пора Сербии в ОДКБ. Или напрямую подписать с Россией договор о дружбе сотрудничестве военной помощи», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Северная Македония передала Украине танки Т-72
Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72, сообщает сербское национальное телевидение.
Македонское оборонное ведомство сообщает, что речь идет о танках «третьего поколения» из подразделения, которое будет расформировано. При этом ведомство не уточняет, сколько точно танков было передано украинской стороне.
«Мы хотели бы отметить, что на основе проведенного анализа и принятых планов оснащения армии Республики Северная Македония в предстоящий период будет проведена реформа, а именно расформирование танкового батальона», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что правительство приняло решение безвозмездно передать определенное количество бронемашин Украине.
Всего на вооружении Северной Македонии находился 31 танк Т-72. Технику страна получила от России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами.
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В Косово звучат сигналы тревоги, люди начали собирать баррикады
Сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках, передает портал издания «Вечерне новости».
«После 18.00 (19.00 мск) активированы сигналы воздушной тревоги в Косовска-Митровице... Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах... Граждане строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются», – передает сообщение портала РИА «Новости».
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах
Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.
Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год
Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.
«Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что «удар по сербам – это еще и акция устрашения не для собственно сербов, а для всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу (думаю, что следующая на очереди Турция после выборов). Сейчас армия Косово, станет действовать максимально жестко».
«У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но, Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – пишет эксперт.
При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».
«Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – заключил он.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Минобороны Сербии прокомментировало обострение ситуации в Косово
Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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В Белграде заявили, что албанцы «готовят ад» в Косово и Метохии
Албанская сторона «готовит ад» в Косово и Метохии, принимая решение о прекращении действия сербских документов с 1 августа, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.
«Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косово и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни. [Президент Сербии Александар] Вучич сегодня встретится с представителями сербов из Косова и Метохии. Ситуация в Косово и Метохии достигает кульминации», – передает ТАСС его слова.
Селакович добавил, что в связи с ситуацией в Косово в воскресенье вечером к гражданам Сербии обратится президент Александар Вучич.
В Сербии ожидается формирование нового кабинета министров по итогам парламентских выборов 3 апреля. «Движение социалистов» главы МВД является многолетним постоянным коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича, однако вхождение Вулина в новый состав правительства официально пока не подтверждено.
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Сербия перешла на необъявленное чрезвычайное положение
До конца марта в Сербии действует чрезвычайное положение, хотя формально его не вводят, сообщил президент страны Александр Вучич. Он рассказал, что 1 млрд кубометров газа по рыночным ценам обойдется в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России.
Вучич заявил, что «эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет». Из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов, при этом цена на энергоносители растет, а дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей, передает ТАСС со ссылкой на Pink.
Президент сказал, что «с электричеством много проблем, с водой бескрайняя проблема». «С газом также, но мы боролись, и я верю, победили, у нас уже 100 млн кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день мы закачиваем по 4–5 млн», – сказал он, добавив, что в ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров. По его словам, если начнется «война во всех частях мира», у Сербии «есть газ на 50 дней».
Вучич почеркнул, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну, а Европа «возвращается на уголь и атомные станции». Кроме того, он указал, что Сербия заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому 2 млрд кубометров Белград получит по цене 350–370 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако стране необходим еще 1 млрд кубометров, который по рыночным ценам обойдется стране в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России, заключил Вучич.
Напомним, в июле чрезвычайное положение в области энергетики объявили в Венгрии. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что «в последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон».
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Косово решило ввести запрет на въезд с сербскими документами
Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет «премьера» Альбина Курти.
Косовский «премьер» провел днем заседание «Совета национальной безопасности» в Приштине, сообщает РИА «Новости».
«Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года», – цитирует Радио и телевидение Косово кабинет «главы правительства».
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
Прибывшие в Северную Македонию на учения британские военные избили мужчину в баре
Британские десантники, участвовавшие в учениях НАТО в Северной Македонии, избили мужчину в ресторане в центре Скопье, сообщила газета Daily Express.
Пострадавшим оказался подданный Соединенного королевства. По его словам, 11 мая его избили четыре военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и «искали повод для драки», передает ТАСС.
Мужчине потребовалась помощь врачей в Северной Македонии, а по возвращении на родину он был вынужден пройти краткий курс лечения в больнице Лондона.
Пострадавший рассказал, что местные органы правопорядка и британская военная полиция не сотрудничают друг с другом по данному вопросу, что замедляет процесс расследования обстоятельств произошедшего. Минобороны Соединенного Королевства отказалось давать комментарии о том, были ли отстранены от службы участвовавшие в драке десантники.
В начале мая посольство Великобритании сообщило, что порядка 1,8 тыс. военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Соединенного Королевства прибыли в Северную Македонию для участия в совместных учениях стран НАТО. Учения были призваны внести дополнительный вклад в обеспечение европейской безопасности.
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Гончаренко призвал Киев «защитить» Косово от Сербии
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Украина должна «защитить» Косово в случае «вторжения» Сербии, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По словам Гончаренко Сербия якобы «пытается развязать агрессивную войну». Как заявил депутат, если «Сербия вторгнется в Косово», Украина «должна защитить косоваров». Он заверил, что «Украина со своими военными на месте готова действовать», передает РИА «Новости».
Напомним, Гончаренко вступил в заочную перепалку с властями Сербии после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским. Гончаренко посоветовал президенту Сербии купить «билет в Ростов».
Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
В состав международных сил KFOR под эгидой НАТО, действующих на территории Косово и Метохии, входил и украинский контингент. Однако после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении миротворцев. В апреле было объявлено о возвращении всех 40 человек из Косово.
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Итальянские карабинеры стянуты к мосту через реку в Косовска-Митровице
К мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО, сообщают СМИ.
В частности, там находятся итальянские карабинеры. Кроме того, в этом районе собираются албанцы из южной части Косовска-Митровицы. В северной части Косовска-Митровицы закрыли кафе и рестораны, звучат сигналы тревоги. Заблокированы дороги к городам Рудари, Звечани и Зубин-Поток, передает ТАСС со ссылкой на Kosovo Online.
Напомним, Косово решило ввести запрет на въезд по сербским личным документам и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края.
Сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. По данным СМИ, на административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб. Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии.
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Спецподразделения полиции Косово выдвинулись из Приштины на север края
Из Приштины на север непризнанной Республики Косово в полном снаряжении и с водометами направляются спецподразделения косовской полиции (ROSU), сообщают СМИ.
ROSU выдвинулись в регион, где проходят протесты сербских граждан. Силовиков сопровождают бригады скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на сербские «Вечерние новости».
Полиция Косово сообщила, что «пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции». Она призвала СМИ «не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику». Утверждается, что «косовская полиция продолжает обеспечивать безопасность всех без исключения граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности», передает РИА «Новости».
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
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Полиция Косово заявила о стрельбе по силовикам на севере края
На севере Косово в сторону полицейских подразделений открыли стрельбу, заявила полиция непризнанной республики.
Полиция «официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы». По версии силовиков, «часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений». Уточняется, что «к счастью, обошлось без раненых», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Kosovo online сообщает, что «близ КПП Ярине произошел инцидент, при котором травмирован серб Н.В. из поселка Лешак, который автомобилем скорой помощи доставлен в клиническо-больничный центр «Косовска-Митровица».
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
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