Косово решило ввести запрет на въезд с сербскими документами

Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет «премьера» Альбина Курти.

Косовский «премьер» провел днем заседание «Совета национальной безопасности» в Приштине, сообщает РИА «Новости».

«Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года», – цитирует Радио и телевидение Косово кабинет «главы правительства».

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».

До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.