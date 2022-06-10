Щольц превратил вступление Сербии в ЕС в унизительную процедуру

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10 июня, пятница  |  Последнее обновление — 23:15  |  vz.ru
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Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
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Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
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Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
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США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...
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Россия будет строить новый мир

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Такой мир создаст не только здоровую атмосферу, в которой начнется бурный рост русского гения, но и будет сверхинтересен для всего окружающего нас мира – и Востока, и Запада. Вот это и станет нашим посланием миру. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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    Щольц превратил вступление Сербии в ЕС в унизительную процедуру

    Шольц прилюдно сказал Вучичу то, что политики обычно говорят друг другу за кулисами
    		   10 июня 2022, 23:15
    Фото: Michael Kappeler/DPA/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков,
    Артур Приймак

    Канцлер ФРГ Шольц, прибыв в Сербию, публично предъявил этой стране ультиматум: либо признайте независимость Косово, либо забудьте о своих мечтах вступить в ЕС. Кроме того, от Вучича потребовали и присоединения страны к санкциям ЕС против РФ. Понятно, что выполнить это Белград сейчас не может. Тогда в чем смысл столь жестких требований, предъявляемых Сербии, и к каким последствиям приведет их невыполнение?

    Вступление в Евросоюз Сербии и Косова станет возможным только после взаимного признания друг друга. Об этом в пятницу утром заявил канцлер Германии Олаф Шольц, начиная свой визит на Балканы. Показательно, что свою поездку он начал с края Косово, где встретился с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти.

    Шольц похвалил приштинские власти за то, что те примкнули к санкциям против России. Косово, по его словам, показало, что «стоит на нашей стороне в международном сообществе». После чего канцлер ФРГ и перешел к обсуждению темы сербско-косовских отношений, передает РИА «Новости».

    В ответной речи премьер Курти (к слову, в прошлом боевик «Армии освобождения Косова», который до свержения Слободана Милошевича отбывал срок в сербской тюрьме) напомнил о желании косовского квази-государства вступить еще и в Североатлантический альянс. Он заявил, что «НАТО должно быть в Косове до тех пор, пока Косово не станет частью НАТО».

    К вечеру пятницы Шольц перелетел в Белград, где встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Здесь германский лидер повторил призыв к окончательному решению вопроса Косова. «По этому поводу в Белграде даже возникла ироничная «теория заговора» – Шольц, требуя у Сербии признать независимость Косово, на самом деле работает на Сербию. Ведь это возмутительное требование помогает консолидации нашего народа», – сыронизировал в интервью газете ВЗГЛЯД научный сотрудник белградского Института европейских исследований, приглашенный профессор МГИМО Стеван Гайич.

    Но гость не ограничился ультимативным заявлением по поводу необходимости признания Косова. «Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – сообщил Вучич по итогам встречи. Не менее жестко Шольц поставил и другое условие – Сербии следует примкнуть к антироссийской кампании, иначе она может забыть о перспективе вступления в ЕС. «Это ясно и очевидно: тот, кто вступает, принимает все правила. И тот, кто хочет сейчас быть страной-членом, должен соблюдать режим, связанный с санкциями», – объявил канцлер на совместной пресс-конференции с Вучичем.

    Напомним, что в 2012 году, при предшественнике Вучича на президентском посту (и его однопартийце) Томиславе Николиче, Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз. Спустя два года Белград и Брюссель начали переговоры об интеграции. Сейчас страна находится на стадии «процесса стабилизации и ассоциации» наряду с Черногорией, Боснией, Албанией и Северной Македонией. Заметим, что в 2016 году заявку в ЕС подало и самопровозглашенное Косово. То есть эта территория, которую Сербия считает своей неотъемлемой частью, оказалась на той же стадии евроинтеграции, что и сама Сербия.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сербия – единственная из балканских стран, что не присоединилась к санкциям. По этой причине она находится под жестким нажимом со стороны Евросоюза. За три недели до вояжа Шольца прозвучало предупреждение главы евродипломатии Жозепа Борреля: Западным Балканам «сохранять нейтральность в отношении конфликта на Украине невозможно». Боррель, заметим, также призвал страны, желающие вступить в ЕС, синхронизировать внешнюю политику с Брюсселем.

    Вучич тогда заявил: Сербия будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать западную санкционную кампанию. 

    У Шольца и других лидеров ЕС, на первый взгляд, есть все шансы в итоге сломать Сербию. Не далее как в этот вторник Вучич признал: из-за санкций против российской нефти Сербия теряет до 600 млн долларов, что весьма ощутимо для небогатой страны. Тогда же президент выступил с довольно парадоксальным призывом: ускорить интеграцию страны в Евросоюз, при этом сохраняя самостоятельность в принятии решений. Сербские элиты, вынужденные лавировать между Западом и Россией, в очередной раз продемонстрировали двойственность своей политики, отмечают эксперты.

    «Белград не поддержал санкции Запада, но при этом все же проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением «агрессии против Украины». При этом президент Вучич не уставал выражать благодарность Москве за цены на газ, нефть, – напоминает депутат Госдумы Константин Затулин. – С одной стороны, Сербия пытается увернуться от всякого рода санкций и угроз, звучащих со стороны стран ЕС, куда страна официально устремилась, а с другой – Белград вынужден принимать во внимание популярность Путина и России в Сербии». Наглядным примером стала «предательская нотка» из уст вице-премьера Сербии Зораны Михайлович, которая поприветствовала отмену визита нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Белград, отметил российский парламентарий.

    «Стремясь к консенсусу с Брюсселем, Белград вынужден ради сохранения собственной власти и безопасности считаться с антизападными настроениями абсолютного большинства своих граждан», – комментирует Гайич. Причина возникновения таких настроений в обществе совершенно очевидна, подчеркивает собеседник. Даже в начале 2000-х многие сербы испытывали определенные надежды на евроинтеграцию, заметил белградский политолог.

    «Но и в тот период типичный серб-еврооптимист вряд ли бы согласился на сделку «признаете Косово – вступите в Евросоюз». А после 2008 года, когда Косово признал весь коллективный Запад, привлекательность образа Евросоюза в Сербии все больше и больше падает. Об этом свидетельствуют практически все соцопросы. Сегодня у нас более 80% населения поддерживают как раз Россию, против которой Евросоюз ввел санкции», – рассуждает сербский эксперт. Выполнение требований Шольца приведет Сербию к перевороту, считает Гайич:

    «Признай Вучич независимость Косово, это для него означало бы утрату не только власти, но и личной безопасности».

    Однако многие представители сербских элит мечтают заслужить такой бонус, как «рукопожатность» на общеевропейском уровне, заметил Затулин. «Ранее это уже один раз сработало после свержения Милошевича и выдачи его Гаагскому трибуналу, – напомнил депутат. – Это произошло при участии тогдашнего премьера Зорана Джинджича и последнего президента Югославии Воислава Коштуницы, который умыл руки, как Понтий Пилат».

    «Но Джинджич поплатился жизнью за это – и этот факт предостерегает его идейных единомышленников от повторения такого рода экспериментов. В том числе – и от признания Косова или от введения санкций против Москвы», – пояснил российский парламентарий. 

    Главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко согласен, что даже самый либеральный сербский политик не пойдет на признание Косова, «потому что это будет крайне опасно не только для его политической карьеры, но и жизни». «Вучич – политик патриотического склада, он будет руководствоваться, прежде всего, настроением избирателей, которые второй раз доверили ему президентский мандат. Сам факт того, что Шольц сделал подобное заявление публично, – это поражение германской внешней политики.

    Берлин, похоже, вообще не понимает Балканы. Шольц перечеркивает германское влияние в Сербии тем фактом, что выдвигает неприемлемое требование», – пояснил эксперт.

    Кроме того, как отмечают специалисты по Балканам, принципиальная неуступчивость косовских албанцев окончательно обессмысливает любые переговоры Белграда и Приштины – под эгидой ЕС или в любом другом формате. Бондаренко напоминает, что Вучич и ранее предлагал косоварам провести новую линию разграничения, отделив населенную албанцами часть края и Северное Косово (Ибарский Колашин), где компактно живут сербы. «Предложенные Белградом варианты были нагло отвергнуты политическими радикалами, – отметил балканист. – Сейчас подобные сценарии неприемлемы уже и для Запада. Об этом прямо говорит и Шольц».

    «Эти попытки были проигнорированы Приштиной, которая ведет себя с сербами примерно так же, как Киев вел себя по отношению к России, поскольку чувствовал за собой поддержку США, – указывает Затулин. – Приштина надеется, что благодаря этой поддержке ей все же удастся добиться признания со стороны Сербии, причем признания своей территории в полном объеме, включая север, в том числе город Косовска Митровица, и другие населенные сербами районы».

    Поскольку Брюссель явно подыгрывает одной из сторон конфликта, неудивительно, что в последние годы в Сербии сокращается популярность идеи вступить в ЕС – таких теперь не треть, а около четверти населения страны, отметил Бондаренко. «Это самый низкий показатель за все время существования Евросоюза в нынешнем виде», – подчеркнул собеседник. Учитывая это обстоятельство, можно надеяться, что Белград и дальше будет дистанцироваться от ЕС, проводить политику «активного нейтралитета», в том числе воздерживаться от участия в санкциях против России.

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