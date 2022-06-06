Лавров заявил об отсутствии официальных объяснений запрета на пролет российской делегации в Сербию

Отказавшие в пролете самолета главы МИД России Сергея Лаврова страны на данный момент не предоставили официальных объяснений по этому вопросу, заявил министр.

За последние сутки поступило много вопросов по поводу «реакции на беспрецедентные решения, которые были приняты некоторыми членами НАТО», которые «воспрепятстовали осуществлению визита», сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», – подчеркнул он.

Лавров пояснил, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить российскую столицу в ближайшее время.

«Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», – добавил министр.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит 6-7 июня Сербию с визитом, в ходе которого запланированы встречи с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел и председателем Народной скупщины (однопалатного парламента). По словам дипломата, предполагается, что стороны углубленно обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по ряду международных проблем.