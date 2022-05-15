Вучич: Сербия будет сопротивляться введению санкций против России

Сербия будет сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет, несмотря на то, что ей приходится платить огромную цену за отказ поддерживать санкции Запада, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Prva.

«Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты. <...> Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций – нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим благодарности», – цитирует его ТАСС.

Президент Сербии также отметил, что вопрос антироссийских санкций связан с ценой газа и энергоресурсов в стране.

«Мое дело – сказать народу, что мы терпим много и страшно из-за невведения санкций против России. У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали. Не сделали, потому что ведем себя как самостоятельная страна», – сказал Вучич, добавив, что его слова не являются анонсом введения ограничительных мер, передает РИА «Новости».

27 марта Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против России несправедливы, так как страна является суверенным государством, не является членом ЕС и сама пережила агрессию НАТО в 1999 году.

Ранее в Сербии заявили, что поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу».