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Возникла угроза приостановки поставок товаров из Сербии в Россию
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Поставки товаров из Сербии в Россию потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса, заявил помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Боян Станич.
«Дальнейшее развитие политической ситуации на линии Запад – Россия будет влиять на экспортный потенциал Сербии, из-за риска остановки товарных потоков между членами ЕС и РФ, что потенциально может остановить доставку товаров из Сербии. Есть альтернативные маршруты, но возникает вопрос их экономической целесообразности с учетом срока годности продукции, поэтому отдельные компании готовятся и к возможной переориентации своей продукции на случай недоступности российского рынка», – цитирует РИА «Новости» Станича.
По данным ТПП Сербии, общий объем экспорта в России в 2021 году в размере 840,3 млн евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 млн. Основная группа товаров – свежие фрукты и сухофрукты, прежде всего, яблоки и клубника.
При этом он отметил, что поставки грузов из Сербии в Россию продолжаются, несмотря на санкции Запада и все сложности.
«Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии», – заявил помощник директора ТПП Сербии.
По его словам, сербские банки пока проводят средства по сделкам с партнерами из России, но возможны сложности и даже отказы.
«Не было отмечено значительных проблем с оплатой, проводимой через банки, которые не исключены из системы SWIFT. Российские компании с трудом обеспечивают наличие евро, что создает дополнительные сложности. Трансакции в рублях проходят в меньшем объеме и осложнены волатильностью российской валюты», – отметил Станич.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что рациональные политики в Европе, в том числе в Германии и Австрии, понимают, что запретом на поставки нефти и газа из России «стреляют себе в ногу».
В Германии спрогнозировали развал Европы из-за антироссийских санкций
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Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций и пострадать от антироссийских мер, сообщил немецкий экономист Айка Хамер.
«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RT.
Хамер добавил, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».
«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», – подчеркнул он.
Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.
В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.
Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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Соловьев двумя словами прокомментировал распоряжение мэра Ивано-Франковска о русскоязычных
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал распоряжение мэра украинского города Ивано-Франковска о том, что в магазинах города запрещено обслуживать русскоязычных.
В своем Telegram-канале он разместил скриншот статьи одного из сайтов под заголовком: «Мэр Ивано-Франковска распорядился не обслуживать русскоязычных в магазинах города».
Руслан Марцинкив утверждает в публикации, что беженцы из других украинских регионов должны разговаривать на украинском, а не языке «оккупантов», и «не забывать, что они в гостях».
Соловьев прокомментировал подобное заявление украинского градоначальника двумя словам: «Без комментариев».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Актер Мерзликин предложил ответ Западу на «отмену русской культуры»
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«В оцепенение приводит то, с какой радостью, с каким ожиданием на Западе поднялась волна нападок на весь русский мир и его культуру», – сказал газете ВЗГЛЯД актер Андрей Мерзликин. Ранее Владимир Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии.
«Глобальный, масштабный удар по русской культуре – совершенно неожиданный поворот в истории, который открыл глаза. «Маски сброшены»... Сейчас самое время, объединившись, попытаться не только сохранить и защитить русскую культуру, но и преобразить, развить ее. Основываясь на традициях, нужно созидать новую русскую культуру», – пояснил заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин.
Собеседник напомнил слова писателя, актера и режиссера Василия Шукшина: «Наш народ за всю историю сохранил и возвел в степень величия такие простые понятия, как честность, совестливость, доброта. Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили великий русский язык».
«Именно наша культура в своем совершенстве явила красоту многонационального и многоконфессионального умения жить, радоваться и созидать все то культурное наследие, которое однажды и было названо великой русской культурой», – добавил от себя Мерзликин.
По его словам, российская культура за все века своего существования как раз строилась, впитывая все то, что идет с восточной и западной сторон. «Мы не меньше, а может, даже больше самой Европы разбираемся в том культурном наследии, которое явлено миру. Мы впитали итальянскую, французскую, немецкую и другие традиции. Так что атака Запада на нашу культуру – это удар и по европейским традициям», – отметил актер.
Артист подчеркнул, что Чайковский неотделим от мировой музыки, а Достоевский и Толстой – от мировой литературы.
Накануне – в День работника культуры – президент Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
«Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигаются книги прямо на площадях», – напомнил глава государства.
Говоря о культуре отмены, Путин указал на то, что отменить пытаются целую тысячелетнюю страну. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», – констатировал российский лидер.
Он заметил, что отечественная культура во все времена защищала и самобытность России. «Она с готовностью принимала все лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев, исторической памяти», – отметил президент.
«Это уникальное качество надежно охраняет российский народ и сегодня, когда в разных странах подтачиваются, подрываются, казалось бы, вечные понятия и нормы, искажается история, взламываются законы самой природы», – подчеркнул Путин.
Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не присоединится к антироссийской истерии, не будут запрещать российские СМИ и российскую культуру. «Те, кто хотят запретить Достоевского, никогда не читали о том, что весь мир не стоит слезы одного ребенка, поэтому они могут призывать к убийству российских детей», – подчеркнул министр.
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Захарова отреагировала на слова Макрона о карикатурах от посольства России в Париже
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о карикатурах на Евросоюз.
«Да неужели? Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры – это нормально. Даже такие чудовищные, как в «Шарли Эбдо». Мы решили последовать их (президентов Франции) совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? Нет уж. Получите и распишитесь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она прокомментировала карикатуры французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», в которых украинских беженцев сравнивают с животными. Журнал также скандально известен карикатурами в адрес мусульман, которые привели к теракту в редакции издания в 2015 году, а также карикатурой, описывающей авиакатастрофу с российскими туристами над Синайским полуостровом.
В Китае ранее использовали карикатуру, высмеивающую ограниченность представления стран Запада о «международном сообществе». На опубликованной карте изображены очертания лишь США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии и стран Западной Европы. Чжао Лицзянь пояснил, что это и есть «то самое международное сообщество», о котором можно «постоянно слышать» в заявлениях западных государств.
Минобороны сравнило поступок сержанта Шатохина с подвигом героя ВОВ
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Министерство обороны сравнило поступок сержанта Андрея Шатохина, закрывшего своим телом командира в ходе спецоперации на Украине, с подвигом героя Великой Отечественной войны.
Шатохин во время атаки украинских националистов одним из первых заметил прицеливание гранатометчика. Солдат закрыл стоящего рядом командира своим телом. Сержант получил тяжелое ранение.
Ведомство напомнило о героических случаях в годы Великой Отечественной войны, когда красноармеец из 708-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии Курганов бросился на залетевший в его окоп снаряд, выбросив его из окопа.
«Пусть бы погиб я один, но не все отделение», – сказал позже Курганов, пишет ФАН.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Участникам спецоперации на Украине регулярно вручают Ордена Мужества и медали «За Отвагу».
Ранее в субботу президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о признании участников спецоперации на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий.
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Офицер ВСУ рассказал о попытках украинских военных покинуть Мариуполь
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Замначальника 503-го отдельного батальона морской пехоты украинских войск, пытавшийся покинуть Мариуполь под видом беженца, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
Российские военные на выезде из города задержали украинского офицера, который хотел покинуть город под видом мирного жителя, передает РИА «Новости».
«Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами», – сказал он, добавив, что не знает, кто из военных его батальона еще остался в городе.
По его словам, последние позиции были в районе порта Мариуполя.
Между тем российские блогеры признали украинского офицера: «Этот тот же из «Барсуков», девиз которых «Где наступление – там мы!». Давеча семерых «Барсуков» уже отловили, которые пытались драпануть в направлении Бердянска», – отметил эксперт Борис Рогожкин в Telegram-канале Сolonelcassad.
«А вот и подчиненные зам начштаба 503-го батальона морской пехоты ВСУ», – заметил журналист Ростислав Журавлев в канале Нежурка. Он отметил, что «хлопцы из Мариуполя из 503-го отдельного батальона морской пехоты нарвались буквально на наших глазах на машину «Циклона» МВД ДНР почти перед поворотом дороги с Мангуша на Мариуполь.
При них нашли и сим-карты местного «Феникса».
Выбрались они по полям, то есть искали и разведовали лазейки свалить из котла. И ведь почти получилось! Почти».
В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Левобережного района Мариуполя, расположенного в восточной части города, где проживают более 100 тыс. человек.
В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны России призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Глава минобороны Украины сказал, чем его обнадежил Байден
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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что он обсудил с руководством США «срочные потребности» украинской армии, и оценил состоявшуюся в Варшаве встречу с президентом США Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном с «осторожным оптимизмом».
«Я оцениваю с осторожным оптимизмом свою и Дмитрия Кулебы встречу с президентом США Джо Байденом, министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном, – написал Резников в Twitter, передает ТАСС.
Резников назвал «обнадеживающими» слова Байдена, что Украина «вдохновила весь мир».
Ранее МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и министр обороны страны Алексей Резников в ходе встречи с коллегами из США Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином обсудили усиление санкций против России.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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Канделаки раскрыла, кто ведет блог Кадырова
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Телеведущая Тина Канделаки заявила в своем Telegram-канале, что не ведет соцсети главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Отвечаю еще раз – нет. Рамзан, в отличие от многих, уверенно вошел на территорию соцсетей и сразу понял, что это современное поле боя», – написала она.
Она рассказала, что Telegram-канал Кадырова беспрецедентно вырос с 24 февраля – в день начала операции у него было 60 тыс. подписчиков и менее чем за месяц он вырос до 1 млн 250 тыс. регулярных читателей.
«Чеченский доброволец Бено, которого Кадыров неизменно именует «БРАТОМ» регулярно сообщает о происходящем, как воин-стрингер. Так, как это происходит в телеграм-каналах легендарных военных корреспондентов: Сладков+, Wargonzo, Kotsnews. Собирая материалы с передовых, Рамзан ведет канал, как военный дневник. Историческая параллель очевидна – так о войне писал Хемингуэй, охотившийся за немецкими подлодками и высадившийся в Нормандии, несмотря на тяжелое ранение головы. Отправляя читателя в самое пекло, Кадыров создал лучший военный блог в телеграмме», – пишет Канделаки.
Далее она привела в пример другую информацию кампанию, которую ведет президент Украины Владимир Зеленский. Именно ему успешно противостоит Кадыров.
«Кадыров воюет с Зеленским его же оружием. Президент-продюсер давно начал раскачивать свои аккаунты, снял «Слугу народа», которую сейчас забрал Netflix, ведет свой блог модно и креативно. Он все-таки шоумен и чувствует аудиторию. Такова наша профессия – неважно, чем ты занимаешься, ты должен привлечь и удержать внимание зрителей. Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом – он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает», – заявляет телеведущая.
Отдельно она отметила использование Кадыровым мемов*, которые она назвала современным фольклором.
«Есть и еще одно – пожалуй, самое важное обстоятельство, которое подтверждает, что Рамзан Кадыров – неотъемлемая часть нашего ментального пространства. Это бесконечные мемы – современное проявление фольклора. Именно тогда, когда тебя бесконечно упоминают в шутках, твое дело ушло в народ», – заключила она.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам об успехах российских военных в Луганской народной республике, которые за несколько дней взяли в плен одного снайпера, трех артнаводчиков и бойцов пехоты украинских ВСУ.
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В Британии владелец заправки рассказал о катастрофе с ценами на топливо
Владелец 127-летней заправочной станции RGM Brailsford Garage Росс Моллой пожаловался на катастрофический рост цен на топливо, который ставит под угрозу его бизнес.
«Люди обвиняют в повышении цен продавцов, таких как я. Говорят, что я получаю от этого высокую прибыль. Но у меня наценка всего три пенни с литра, а рядом сетевая заправка продает по стоимости ниже моей закупочной», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Mirror.
По словам предпринимателя, цена на заправке сильно зависит от поставщиков. Они продают топливо в невыгодных объемах, что увеличивает плату.
Моллой добавил, что меры, принимаемые правительством для улучшения ситуации, недостаточны, он назвал налоговые послабления «каплей в океане».
Также он не может оплатить ремонт колонок, потому что у него нет свободных средств.
В понедельник сообщалось, что цены на бензин в Великобритании продолжают расти на фоне антироссийских санкций, на текущий момент его стоимость превышает отметку 1,67 фунта (2,2 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране.
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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Отец Ивана Урганта сообщил о его возвращении в Россию
Российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию, сообщил его отец Андрей Ургант.
В последнее время поклонники переживали, что популярное шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале закроют, а сам ведущий в Россию больше не вернется. Позже он сам опроверг домыслы, опубликовав пост в соцсети.
«Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», – цитирует отца Ивана Урганта «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
Появилось видео из захваченного российской армией секретного бункера под Киевом
В Сети опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
В Минобороны России сообщили, что в пригороде Киева, в населенном пункте Николаевка, российскими военнослужащими был взят под контроль защищенный заглубленный командный пункт вооруженных сил Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в значении того, что российская армия захватила секретный бункер, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
Российская армия получила доступ к совершенно секретным приказам и распоряжениям, касающимся управления украинскими войсками. К сведениям об их вооружении, реальном состоянии, расположении. К таблицам связи, таблицам взаимодействия. К секретным шифрам и компьютерам.
К полковникам и даже наверняка генералам вооруженных сил Украины, которые в момент захвата находились на этом КП, а теперь находятся в российском плену. Сообщается, что всего захвачен в плен 61 украинский военный, в том числе половина из них – старшие офицеры.
Таким образом, мозг одной из крупных группировок ВСУ можно считать уничтоженным. А вся его информация стала достоянием российских Вооруженных сил.
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ВС России вошли в город Славутич
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Подразделения ВС России вошли в город Славутич, расположенный к северу от Чернобыля, рассказал глава киевской облгосадминистрации Александр Павлюк.
Он сообщил, что город сейчас полностью изолирован. Ранее власти запретили жителям Славутича покидать дома из-за работающих в городе снайперов ВСУ, пишет ФАН.
Мэр города выступил перед собравшимися, опровергнув утверждения Киева о том, что его похитили российские военные. Он объяснил горожанам, что российские войска им не угрожают, передает URA.RU.
«Мы должны теперь коммуницировать с российскими войсками. Другого варианта у нас нет», – сказал глава города.
Напомним, ранее был взят под контроль Херсон, а также ряд населенных пунктов в Запорожской области. Под контролем у украинских военных находятся Мариуполь и Харьков. Жителей этих городов продолжают эвакуировать.
Вооруженные силы ЛНР и ДНР тем временем продолжают освобождать свою территорию. Под их контроль уже перешли Волноваха и Станица Луганская.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия переходит к новой фазе операции на Украине.
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