Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России

Немцы объяснили выпады Мельника против Меркель желанием уйти в отставку

Читатели газеты Der Tagesspiegel раскритиковали очередные заявления украинского посла в Германии Андрея Мельника в адрес экс-канцлера Ангелы Меркель.

Комментаторы отметили, что Мельник все больше наращивает градус непримиримости в своих высказываниях, не заботясь о последствиях, передает РИА «Новости».

«В тот момент, когда Мельник критикует лучшего канцлера всех времен, он наконец пересекает черту. Как будет выглядеть Зеленский, если он немедленно не заберет отсюда посла Мельника? Гарантирую 100%: посол Украины в Турции говорит совершенно иначе...» – высказался Genesis11.

Пользователь wwal предположил, что таким образом Мельник «хочет спровоцировать свою давно назревшую отставку».

«Конечно, во всем виновата Россия. А коррумпированная судебная система и поддержка украинским послом ультраправых боевиков, как и бандеровский культ на западе Украины, наверное, просто пропагандистская выдумка», – сыронизировал Fabian_K.

«Мельник и его наглость в составлении своего рейтинга всех и вся в немецкой политике за последние десятилетия – где он с удовольствием использует самые пренебрежительные термины – продолжатся с радостью и нарциссическим удовольствием, пока ответственные силы в немецком правительстве наконец не возьмут на себя ответственность за соблюдение правил дипломатического этикета. То есть пока хамоватого Мельника не заменят квалифицированным дипломатом», – считает 2010ff.

Комментатор Zunke отметил, что «с нетерпением ждет его реакции (Мельника), если заявка кандидата не пройдет. «Если в Киеве есть еще такие же политики, я не удивлюсь», – написал он.

«Помогает ли критика Меркель, Шольца, Штайнмайера со стороны Мельника, популярного и часто цитируемого представителя Украины, в связи с нынешними кризисами? Можно обсуждать факты и иметь разные мнения. Но неуважением вы только дискредитируете себя», – уверен herbert.nau.

Ранее дипломат назвал решение экс-канцлера блокировать кандидатуру Украины – «страны, управляемой олигархами» – на вступление в НАТО исторической ошибкой.

До этого Мельник заявил, что отсутствие у Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России вызывает у него недоумение.

Напомним, Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине только 2 июня, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом». Она назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

Украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.

Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.

На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД