Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах

Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.

Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».

«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.

Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.

Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».

До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.

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