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Как Россия подготовит Донбасс и юг Украины к зиме

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Предстоящую зиму жители освобожденных городов Донбасса должны встретить в достойных условиях. Такое распоряжение отдал Владимир Путин, напомнив, что ход спецоперации для простых людей связан с издержками. Как скоро жители освобожденных территорий заживут с российским уровнем комфорта? Подробности...
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Кто разжигает новую войну на Балканах

На Балканах может повториться 1999 год Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Многолетний конфликт в Косово вновь обострился. Военные непризнанной Россией республики и спецназ Сербии были стянуты к линии разграничения, но в последний момент стычки удалось избежать. Что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

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    Кто разжигает новую войну на Балканах

    На Балканах может повториться 1999 год
    		   1 августа 2022, 13:28
    Фото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Многолетний конфликт в Косово вновь обострился. Военные непризнанной Россией республики и спецназ Сербии были стянуты к линии разграничения, но в последний момент стычки удалось избежать. Что стало причиной напряженности, кто заинтересован в очередной эскалации конфликта на Балканах и что это значит для России?

    В воскресенье вечером СМИ сообщили о том, что в северных районах Косово, населенных сербами, включили сигналы тревоги, а местные жители начали строить баррикады на трассах в районах Косовска-Митровице, Рударе и недалеко от города Звечан.

    Обострение ситуации в самопровозглашенной республике связывают с тем, что власти Косово решили с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.

    Позже к границе с Косово были стянуты отдельные подразделения армии Сербии. Аналогичным образом поступили и косовские военные, закрыв административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд, а на переходе «Рудница» проезд возможен только для автомобилей с косовскими номерами.

    Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии. Вместе с тем Сербия и Косово обвинили друг друга в эскалации напряженности. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию сербского населения. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти утверждает, что к эскалации напряженности в Косово и Метохии причастен президент Сербии Александр Вучич.

    В свою очередь Вучич призвал косово-албанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит». Кроме того, Вучич заявил, что международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово. По его словам, страны ЕС и США «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.

    Сербский президент поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink.

    В ночь на понедельник правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.

    Тем временем бывший спецпосланник США в регионе Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не к войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».

    Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».

    В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения косовских властей – очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона. Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и соблюдению прав сербов в Косово».

    «Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.

    «Главным поводом для обострения действительно стал совершенно несогласованный, но объявленный заранее запрет Приштины на использование сербских документов и автомобильных номеров в северных районах края. Но то, что весь мир воспринял как обострение в Косово, на деле было обычной реакцией сербов», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

    «Косовские сербы в привычной для них манере начали «бить в набат», строить баррикады и включили сирены в своих городах. Они уже готовились к тому, что приедет косовская полиция и начнет насильно отбирать у них документы», – отмечает эксперт. Собеседник также заметил, что большую роль в этом инциденте сыграли Соединенные Штаты.

    «Мы увидели, что американский посол решил проявить своего рода жест доброй воли и буквально приказал косоварам отложить введение изменений. Более того,

    все это произошло спустя неделю после визита Энтони Блинкена в Приштину. То есть он просто не мог не знать о приближающейся эскалации»,

    – заверил Бондаренко.

    Вместе с тем сейчас конфликт приобретает отложенный характер. «Вопрос все еще не решен, а лишь отложен до наступления осени. И сейчас все стороны будут активно к этому готовиться. Другое дело, что Вучич совершенно не хочет войны. Но как решить ситуацию иначе, не знает никто», – говорит эксперт. «В самом лучшем для сербов варианте при дальнейшем давлении на косовских сербов Белград может войти на административную границу с Косово, а затем взять три местных общины под свой контроль. Но опять же, глобально это проблему не решит, поскольку сербы живут не только там, но и на юге и юго-западе Косово», – заметил балканист.

    При этом Россия уже никак не сможет оказать военную помощь сербам, уверен собеседник. «Москва ушла из региона в 2002 году, когда имела возможность там остаться. Что ж, теперь мы можем в лучшем случае влиять на ситуацию дипломатическими инструментами», – полагает Бондаренко.

    Эксперты также отмечают, что силы KFOR, подчиняющиеся НАТО, едва ли в состоянии обеспечить безопасность в регионе и в чем-то схожи с нидерландскими миротворцами, которые оказались не в состоянии предотвратить инцидент в Сребренице (подробно о нем газета ВЗГЛЯД писала еще в 2008 году).

    «У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – полагает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

    При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».

    «Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – пояснил Медведев.

    «Нынешняя позиция Москвы очень сложна для сербов с точки зрения эмоционального восприятия. На словах мы безоговорочно поддерживаем территориальную целостность государства, а в практической политике заявляем о поддержке любого решения Белграда», – сказала газете ВЗГЛЯД Екатерина Энтина, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН.

    «То есть впервые в истории российско-сербских отношений мы предоставляем стране возможность полностью нести ответственность за свое политическое решение. И это совершенно нормально, учитывая, что Сербия сегодня со всех сторон окружена странами НАТО. С точки зрения оказания военно-политической помощи – для нас это очень сложно. Кроме того, вмешательство в конфликт стало бы принципиальным выбором для Москвы», – отметила собеседница. Как напоминает эксперт,

    «так называемый коллективный Запад считает Балканы зоной исключительно своего геополитического влияния».

    «Так что наша позиция хотя и несколько горька, но наиболее оптимальна. России важно, чтобы ситуация не продолжала деградировать, чтобы мы могли каким-то образом удержать всех от критического сценария как для региона, так и всего мира», – пояснила она.

    Собеседница также указала на факты, доказывающие причастность США к очередному обострению ситуации на Балканах. «Например, конфликт на время затих после выступления американцев. Это говорит о том, что мы увидели хорошо спланированную провокацию. Уверена, что предварительный сценарий был согласован косоварами с Западом. И теперь они увидели, какой будет реакция как самого Белграда, так и Москвы», – предположила Энтина.

    События минувшего вечера эксперт сравнила с аналогичным обострением в Приднестровье несколькими месяцами ранее. «Тогда мы видели небольшую эскалацию, которая быстро стихла. В Косово будет то же самое, только хронологически дальше октября это не затянется. Причина тому – выборы в Боснии и Герцеговине. Они покажут готовность американцев, британцев и немцев к тому, чтобы договариваться о решении национальных вопросов на Балканах», – заметила она.

    При этом собеседница напомнила, что исторически Европа могла добиться больших успехов в регионе. «Евросоюз имел уникальную возможность примирить страны пространства, дать ему нормальное будущее в вопросах экономического роста. Но политика была отчасти самонадеянной, местами безграмотной и высокомерной в отношении к балканским государствам. ЕС серьезно затянул с интеграцией их в свое пространство. Кроме того, он упустил тот момент, когда все, включая Москву, Пекин, Анкару и арабов, соглашались со вступлением балканских стран в ЕС», – акцентирует балканист.

    «Можно с уверенностью сказать, что ЕС своими собственными руками уничтожил собственные достижения. И теперь мы видим ровно те Балканы, о которых пишут в учебниках истории: пороховой погреб Европы, который варится в собственном котле межнациональных и территориальных проблем, а также предельно сильно зависит от отношений между великими державами», – заключила Энтина.

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