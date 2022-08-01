Эксперт: Конфликт России и Запада повлияет на сценарий на Балканах

Вучич обещал не сдаваться в конфликте с Косово

Международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич, пообещав, что «сдачи не будет и победит Сербия»

Сербия «просит всех представителей международного сообщества, чтобы они сделали все, что возможно». По словам Вучича, страны «пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.

Вучич поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink

Он также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и других представителей Евросоюза за «корректную реакцию», передает РИА «Новости».

Вучич заявил, что командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович провел разговор с Каяри «в корректной атмосфере и профессионально». По словам Вучича, «обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидается разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице» с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем и «представителями сербов».

Президент Сербии подчеркнул важность того, чтобы диалог с Приштиной под эгидой ЕС «был продолжен», сохраняя возможность «решить вопросы мирным путем». Он выразил уверенность, что «в короткие сроки будут хорошие новости». «Надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», – сказал президент, добавив, что власти Сербии «работают над снижением напряженности».

«Делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия», – сказал он, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.

Тем временем сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что получила электронное письмо с угрозами лично Вучичу и стране с требованием признать независимость непризнанной республики Косово. В письме говорится: «На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александр Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования – признание независимости Косово. Если мои требования не будут выполнены, каждый мост в Белграде упадет в Дунай». Также письмо содержит угрозы в адрес семьи и детей Вучича.

Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций. Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах.

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