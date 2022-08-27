В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак

Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.

«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».

По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.

«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.

Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.

«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.

Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.