В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации

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25 августа, четверг | Последнее обновление — 16:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Додон призвал жителей Молдавии выйти на митинги
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Германии предложили выдавать россиянам визы в обмен на осуждение спецоперации
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Нужно выдавать туристические визы в ЕС россиянам при условии размещения в анкетах графы об осуждении военной операции на Украине, исключение можно сделать для диссидентов или в гуманитарных случаях, заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
«Общий запрет на выдачу виз, вероятно, с политической и стратегической точки зрения будет выстрелом Запада себе в ногу... Так что делать? В этом случае также может быть предпринята попытка переиграть – направить гнев любителей путешествий на российские пограничные и полицейские органы, а не на ЕС», – написал Ишингер в своей статье для газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он считает «мыслимым способом» организацию выдачи туристических виз в ЕС россиянам при условии размещения в визовых анкетах графы об осуждении военной операции на Украине. При этом от обязательства подписывать подобные анкеты освобождались бы диссиденты или в гуманитарных случаях.
Таким образом, по мнению Ишингера, гнев россиян в случае преследования заявителей на визу будет направлен «минимум в такой же степени против... России, как и против Запада».
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял о необходимости ввести правило, обязывающее въезжающих в страну граждан РФ декларировать на границе, что они осуждают действия России против Украины. По сообщениям СМИ, аналогичная мера уже действует в Латвии.
Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии
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«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».
«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.
«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.
Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.
«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.
«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.
Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
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Стал известен результат теста на наркотики премьер-министра Финляндии
Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин показал отрицательный результат, сообщил финский телеканал «Юле».
По информации телеканала, результат теста премьер-министра на наркотики, проведенного в прошлую пятницу, был получен сегодня, и «он оказался отрицательным». Уточняется, что процедуру тестирования премьер оплатила самостоятельно, передает ТАСС.
Ранее сотни женщин вступились за премьера Санну Марин и устроили танцевальный флешмоб в ее поддержку.
Глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.
СМИ: Германия и Канада не договорились о поставках газа
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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться в Канаде о поставках газа в Германию на замену российскому, пишет Die Zeit.
«Дружелюбия во время визита было много, однако реальной помощи мало», – приводит сообщение «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что большие канадские месторождения газа находятся на западе страны. Оттуда газ можно сравнительно легко отправить в Азию. А чтобы попасть в Европу, газ сначала нужно будет транспортировать через весь континент по трубопроводу на другое побережье.
Ранее Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.
По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости».
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.
Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана.
Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию.
Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.
Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».
Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.
Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат Бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – заявила Урсула Патц.
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
Канада заявила о зависимости Европы от российских энергоресурсов в ближайшие годы
Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале, их выступление транслировали канадские телеканалы.
«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», – приводит его слова ТАСС.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Политологи поспорили о последствиях конфликта между Польшей и Венгрией
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«Вопрос отношения к России сегодня является поляризующим, поэтому не удивительно, что Будапешт и Варшава разошлись во взглядах», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее западные СМИ сообщили, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине.
«Понятно, что позиции Будапешта и Варшавы по вопросу отношений с Россией диаметральные. Польша, как мы знаем, является одним из самых ярых противников взаимодействия с Москвой и сторонником самых жестких мер. Венгрия в свою очередь не защищает Россию, действует исключительно в своих интересах и настаивает, что политика по отношению к России должна определяться собственными задачами страны. В частности, задача Венгрии – обеспечить надежное энергоснабжение своих граждан», – рассказал научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем я бы не сказал, что до событий, связанных с Украиной, Польша и Венгрия выступали спаянным тандемом. Скорее, это были фантазии европейских чиновников, которые объединяли эти страны в общую группу «саботажников либеральных ценностей». Действительно, у польского и венгерского правительства взгляды на многие этические вопросы отличаются от всего остального Евросоюза. Они отстаивают право стран самим решать многие вопросы, то есть выступают за сохранение суверенитета и против интеграционной унификации», – пояснил эксперт.
«Для Европы выгодно объединять их в один союз, чтобы показать, что внутри ЕС существует угроза, с которой надо решительно бороться. Несмотря на это, все-таки у Польши и Венгрии были свои направления, и каждая отстаивала их по-своему, безусловно испытывая какие-то нежные чувства друг к другу, как к соратникам по борьбе против всесилия европейской демократии», – отметил он.
«Сейчас они довольно существенно разошлись во взглядах. Но, я думаю, когда украинский кризис уйдет с первых строчек, общее понимание в вопросах суверенитета и традиционных ценностей к ним вернется. А вопрос отношения к России сейчас поляризует абсолютно всех», – полагает собеседник.
«Я считаю, что этот конфликт никак не скажется на отношениях внутри Евросоюза. Конфликт между Варшавой и Будапештом вытекает из понимания того, как должно действовать государство. Только Польша видит в числе своих интересов борьбу с Россией, а Венгрия считает целесообразным конструктивное взаимодействие с Москвой», – подчеркнул Лукьянов.
В свою очередь преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев убежден, что «Польша и Венгрия, на самом деле, поссорились еще до начала специальной военной операции России на Украине». «Это произошло из-за того, что лидеры стран по-разному видят отношения с Россией. Польские власти обвинили венгерских коллег в пресмыкательстве перед Владимиром Путиным», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
Политолог отметил, что конфликт может навредить этим странам. «Главным образом эта ссора грозит устойчивости «Вышеградской группы», тем более внутри нее накопились противоречия отдельно Польши и Венгрии с Чехией и Словакией. Группе будет тяжелее говорить с Евросоюзом единым голосом, который в свою очередь сможет разбираться с каждой из них по отдельности. Можно говорить, что консервативный фронт внутри ЕС треснул», – отметил эксперт.
«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от внешних обстоятельств. Если в Европу вновь хлынут толпы мигрантов с Ближнего Востока, то разногласия по вопросу отношений с Россией отойдут на второй план. Кроме того, если российская армия продвинется по территории Украины далеко на запад, то, несмотря на разногласия, у Варшавы и Будапешта будет повод говорить о том, как обустроить западные области Украины. А именно, какие территории они будут присоединять к себе, а на каких выстраивать свое влияние», – заключил политолог.
Накануне американское издание Foreign Policy сообщило, что Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине. В частности, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».
«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – говорится в публикации.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС. «Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.
При этом среди потенциальных союзников Орбана называются фигуры президента Сербии Александра Вучича и партия «Братья Италии», которая могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.
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Германия и Канада договорились о поставках водородного топлива
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Германия и Канада договорились о долгосрочном сотрудничестве в области производства и транспортировки водородного топлива; вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон подписали соответствующее соглашение.
Хабек назвал это соглашение важной вехой. «Зеленый водород – важный ключ к климатически нейтральной экономике. Мы должны решительно содействовать защите климата, чтобы обеспечить процветание и свободу. В наши дни это как никогда важно и актуально», – передает Deutsche Welle* (признано в РФ СМИ-иноагентом) его слова.
Отмечается, что подписание состоялось в присутствии канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как указал Шольц, благодаря этому соглашению партнерство с Канадой перейдет на более стратегический уровень.
«Во время пребывания здесь мы постоянно чувствовали, что будущее находится в пределах досягаемости», – отметил он, подчеркнув, что изменение мира возможно, если двигаться в направлении климатически нейтральной экономики, в сфере которой также возможно создание надежных рабочих мест.
Так, в совместной декларации о намерениях между Германией и Канадой говорится, что целью сотрудничества обеих стран является «стимулирование водородной экономики и создание трансатлантической цепочки поставок водорода задолго до 2030 года, а первые поставки запланированы на 2025 год».
В статье издания подчеркивается, что еще одним направлением должны стать совместные проекты в области научных исследований и разработок для продвижения развития цепочек поставок и логистики. Кроме того, намечено создание единых стандартов в производстве и развитие сотрудничества между портами по обе стороны Атлантики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия нашла другую отличную альтернативу российскому газу – СПГ из Канады, которая богата природными ресурсами. Однако за два месяца до начала отопительного сезона на немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.
В Германии сообщили о заполненности газохранилищ на 80%
Газохранилища в Германии заполнены на 80,14%, энергобезопасность страны обеспечена, однако нельзя исключать ухудшения ситуации, говорится в отчете Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в Германию в настоящее время стабильны. Энергобезопасность ФРГ на данный момент гарантирована», – цитирует сообщение ТАСС.
Ранее в немецком Вильгельмсхафене (федеральная земля Нижняя Саксония) началось строительство трубопровода, который должен соединить будущий терминал для приема СПГ с газохранилищем.
Власти Германии планируют потратить до 3 млрд евро на строительство четырех плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) в течение следующих десяти лет.
Между тем, по оценке международного рейтингового агентства Moody's, Германии будет очень сложно достичь цели по сокращению зависимости от российского газа до 10% за два года.
Посольство России в Латвии пообещало ответ в связи со сносом памятника советским воинам в Риге
В МИД Латвии направлена нота протеста в связи со сносом памятника советским воинам в рижском Парке Победы, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве России в Латвии.
«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <…> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов <…>, которые победили в <…> схватке с фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», – приводит ТАСС текст заявления.
В посольстве уточнили, что в адрес МИД Латвии была «направлена нота протеста», российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры».
Дипломаты также отметили нарушение [Ригой] международных обязательств, призвав международные профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране.
В посольстве также выразили озабоченность тем, что представители неравнодушной общественности», выступающие против подобных решений латвийского руководства, грубо задерживаются полицией, а из уст первых лиц государства в их адрес «звучат всевозможные угрозы – от выдворения из страны до уголовного преследования. В связи с этим дипломаты России потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.
Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
Цена газа в Европе превысила 3,2 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг превысила 3200 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3215 долларов за 1 тыс. куб. м, или 310,505 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%, передает ТАСС.
В Германии предупреждали, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление. Кроме того, немцы массово скупают обогреватели, готовясь к наступлению холодов.
В Германии запустили первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе
Первые в мире пассажирские поезда на водородном топливе компании Alstom запущены в среду в Германии, они не будут выбрасывать вредных веществ, сообщила радиостанция NDR.
По информации представителя транспортной компании Нижней Саксонии Кармен Швабль, первоначально пять региональных поездов на водородном топливе будут курсировать по 126-километровому маршруту между городами Куксхафен, Бремерхафен, Бремерверде и Букстехуде в Нижней Саксонии, передает ТАСС.
Региональные поезда, работающие на водороде, заменят 15 дизельных поездов и не будут выбрасывать вредных веществ. В долгосрочной перспективе они могут курсировать и по другим маршрутам. Транспортная компания Нижней Саксонии в настоящее время изучает возможность их использования между Ольденбургом, Оснабрюком и Бременом.
Поезда могут ходить по неэлектрифицированным маршрутам. Вместе с тем уточняется, что транспортная компания германского региона закупила в общей сложности 14 поездов, работающих на водородном топливе, на общую сумму в 93 млн евро. При этом подчеркивается, что оставшиеся девять поездов будут поставлены на рельсы к концу года.
Производитель Alstom назвал различные причины задержки. С одной стороны, у канадского поставщика были проблемы с доставкой важных деталей. Также на заводе в Зальцгиттере наблюдалась нехватка персонала из-за пандемии коронавируса. С сентября 2018 года по февраль 2020 года два новых поезда с пассажирами уже проходили испытания по маршруту.
Напомним, что первый поезд на водороде в Германии планировали пустить к концу 2017 года.
Финские женщины заступились за премьера страны Санну Марин
Сотни женщин из Финляндии и Дании поддержали финского премьер-министра Cанну Марин и запустили «танцевальный» флешмоб в ее поддержку.
Видео, где финский премьер Санна Марин танцует и пьет алкоголь на вечеринке, вызвало массу негативных откликов.
Многие женщины встали на ее защиту и запустили флешмоб #SolidaritywithSanna, в рамках которого постят видео со своих вечеринок, – с посылом, что любой человек имеет право развлекаться, передает ФАН.
Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя.
До этого скандал с Санной Марин был после вечеринки в ночном клубе в декабре 2021 года. Она оставила дома служебный телефон и не узнала о том, что подверглась риску заражения коронавирусом, потому продолжала веселиться.
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