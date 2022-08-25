Депутат Бундестага счел украинских беженцев вызовом немецкому обществу

Обустройство большого количества беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года, заявил депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») Евгений Шмидт.

«Немецкие СМИ изо всех сил продолжают вести пропаганду повестки солидарности с народом Украины, но в обществе постепенно зреет усталость от новостей с Украины, особенно на фоне галопирующей инфляции и полнейшей неопределенности с прохождением зимнего периода», – передает РИА «Новости» слова депутата. По его словам, правительство канцлера Олафа Шольца, «делая громкие популистские заявления в поддержку Украины, не позаботилось о практической реализации взятых на себя обязательств».

«Естественно, обустройство такого количества беженцев является настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года. Да и незапланированные расходы ложатся тяжким бременем на местные бюджеты», – отметил он.

Шмидт напомнил, что с началом военного конфликта на Украине Германия распахнула свои границы для беженцев, и этой возможностью воспользовались уже порядка миллиона украинских граждан.

«Но не все оказалось так безоблачно, как это преподносят немецкие СМИ обывателю. Уже в первые недели конфликта принимающие органы Германии столкнулись с небывалым наплывом «украинских» студентов из стран Африки и Ближнего Востока, которые якобы бежали от конфликта на Украине в Германию», – рассказал собеседник.

Помимо этого, по его словам, возникла проблема с размещением. «Оказалось, что заселять украинских женщин – как мы знаем, украинских мужчин не выпускают из страны, заставляя становиться под ружье – в общежития для беженцев, наполненных арабами и африканцами, чревато домогательствами и изнасилованиями», – пояснил Шмидт.

Он добавил, что проблематичным стал и вопрос жилья. «Рынок съемного жилья, так и не оправившийся после массового приема беженцев с Ближнего Востока, когда в крупных городах практически не осталось доступных для аренды площадей, оказался чрезвычайно перегрет, и расселять теперь еще и украинских беженцев стало настоящей проблемой», – уточнил депутат. Он пояснил, что на сегодняшний день найти недорогую квартиру для человека с низким доходом стало практически невозможно.

Кроме того, с началом учебного года тысячи украинских детей должны будут посещать немецкие школы, и это, по словам Шмидта, также оказывает колоссальное давление на и без того «трещащую по швам» школьную систему.

Ранее сообщалось, что из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица.