Ростех рассказал об эффективности шлема «Ратника»

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24 августа, среда | Последнее обновление — 09:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк
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Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин.
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Ростех рассказал об эффективности шлема «Ратника»
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Опыт боевого применения показал, что шлем российской экипировки военнослужащего «Ратник» защищает на 40% эффективнее аналогов из стран НАТО, сообщили в кластере вооружений госкорпорации «Ростех».
«Опыт применения экипировки «Ратник» в боевых условиях показывает, что она реально спасает жизни. В частности, шлем 6Б47 защищает голову бойца на 30-40% эффективнее, нежели общевойсковые аналоги НАТО», – передает РИА «Новости» ответ представителя Ростеха на соответствующий вопрос.
В корпорации уточнили, что основная задача, стоявшая перед разработчиками шлема «Ратника», – защитить бойца от мелких поражающих объектов, так как на практике примерно 75% случаев ранения военнослужащих в голову происходит именно от осколков массой 1-1,5 граммов.
По данным Ростеха, шлем «Ратника» «задерживает не только мелкие объекты, но может спасти и от крупных снарядных осколков диаметром 25-30 миллиметров и даже пулевых попаданий».
«Известны случаи, когда шлем спасал бойца даже от нерасчетных воздействий. Например, от прямого попадания автоматной пули», – сказали в корпорации.
Кроме того, он эффективно защищает от ударов и травм. Шлем имеет три слоя, что обеспечивает ему высокие амортизирующие качества, он хорошо поглощает удары – на шлеме могут появиться вмятины, он может деформироваться, но при этом здоровье бойца не пострадает.
Ранее блогер VladDN, который, по его словам, служит в силовых ведомствах ДНР, рассказал о том, как новейший шлем 6Б47 из российской экипировки «Ратник» выдержал попадание пули из автомата. 6Б47 – единый войсковой бронешлем ВС России. Входит в состав экипировки «Ратник» производства предприятия ЦНИИточмаш.
Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Взято под контроль 36 кв. километров территории Херсонской области.
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», – отметил Конашенков.
«Успешно развивается наступление на Донецком направлении.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР».
В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города», – перечислил представитель Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: 12 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артемовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка ДНР, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.
Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населенных пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк ДНР, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР», – отчитались в Минобороны.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники», – подвели итог в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка.
Газета ВЗГЛЯД в начале августа отмечала, что перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог.
В отеле Вены опознали убийцу Дарьи Дугиной
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Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, но бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли.
Ранее появилась информация, что Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, из Эстонии направилась в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof.
Сотрудники ресепшн отеля сначала не откликнулись на просьбу РИА «Новости» подтвердить или опровергнуть информацию о возможном ночлеге Вовк в этой гостинице, сославшись на то, что не имеют права разглашать такую информацию. Однако вскоре проявили личный интерес к резонансной истории и пошли навстречу.
«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», – сказала сотрудница отеля.
Несколько работников гостиницы, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину.
«Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка», – сказали они.
Еще одна работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк – Mini Cooper, – была на парковке отеля, однако машины там уже не обнаружилось.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Греческие истребители атаковали турецкие военные самолеты в Средиземноморье
ВВС Греции предприняли попытку перехвата турецких истребителей F-16, выполнявших задачи в рамках миссии НАТО в Восточном Средиземноморье, сообщило турецкое Минобороны.
По данным ведомства, «греческим самолетам, совершившим попытку перехвата, был дан мгновенный ответ». В чем он заключался, не уточняется. По данным военных источников, на которые ссылается телеканал ТРТ, греческие самолеты «были вынуждены снять турецкие истребители с радаров в качестве возможной цели поражения после предупреждения о возможных последствиях со стороны Турции», сообщает ТАСС.
Минобороны Турции в связи с инцидентом проинформировало НАТО, кроме того, в МИД страны был вызван греческий военный атташе в Анкаре, которому был выражен протест.
В отношении Греции по дипломатическим каналам предприняты другие инициативы.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что милитаризация Грецией островов восточной части Эгейского моря может «закончиться катастрофой».
Политолог Кирилл Семенов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что военного столкновения между Грецией и Турцией ждать не стоит, но турецкий президент, говоря об угрозе военных объектов США в Греции, имеет на это основания.
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дарьи Дугиной
Госдеп США «разразился вымученным комментарием» после разоблачения украинской убийцы Дарьи Дугиной, поощрив украинцев на теракты против россиян и став соучастником, выразил мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет – там же ВСУ работает), «Украина все отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы (????)» – написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал комментарий Госдепа образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма, отметив, что по сути такое заявление является своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян.
«И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», – заключил он.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, однако допустил двусмысленную формулировку. Так, на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи, а также наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Захарова сравнила слова Дуды и Гитлера об Украине
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Представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды о том, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине, со словами Адольфа Гитлера.
«Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна хочет с выгодой заниматься бизнесом на Украине. Дуда назвал Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что глава фашистской Германии Адольф Гитлер ранее говорил нечто подобное. «Гитлер: «Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов – обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно», – добавила она.
Ранее Дуда прибыл в Киев, чтобы обсудить с руководством страны всестороннюю поддержку Украины. До этого он заявлял, что его украинский коллега Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса.
Президент Польши призвал разобрать «Северный поток – 2»
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Страны Запада должны изменить свою политику в отношении России и разобрать газопровод «Северный поток – 2», с таким предложением выступил президент Польши Анджей Дуда на саммите «Крымская платформа».
По утверждению Дуды, «нет причин для возвращения к принципу «business as usual» («бизнес как обычно»), если говорить об отношениях с Россией». «Необходимо изменение политики Запада, которое приведет не только к остановке «Северного потока – 2», но и к избавлению от газопровода «Северный поток – 2», – приводит его слова ТАСС.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток – 1» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ
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Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
Эксперт: Убийце Дарьи Дугиной спецслужбы изменят внешность и имя
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Скорее всего, Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналиста Дарьи Дугиной, не вернулась на Украину, а осталась в Евросоюзе, чтобы получить статус беженца, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее персонал венской гостиницы Ibis Wien Hauptbahnhof сообщил, что одна из гостий похожа на Вовк.
«При планировании теракта одним из главных элементов служит отработка путей отхода террористов. Заранее разрабатываются различные варианты. Если срывается один сценарий отступления, то для подстраховки обычно есть другие запасные варианты. У террориста всегда есть четкий план действий: где он меняет машину, где меняет парик, где документы, где останавливается на ночевку и так далее», – рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Собеседник объяснил также, почему украинка Наталья Вовк, которую в России обвиняют в убийстве политолога Дарьи Дугиной, решила не возвращаться на родину, а скрыться в Австрии. «Судя по версии, которая разрабатывалась для прикрытия перемещений Вовк, планировалось выдать ее за беженку в Европу. Именно поэтому из Эстонии она не поехала обратно на Украину. Те, кто за ней стоит, не ожидали, что ее личность так быстро раскроют, поэтому сейчас Вовк продолжает действовать по разработанному плану по инерции», – предположил собеседник.
Ворожцов сомневается, что теперь, после разоблачения ее личности, командование в Киеве решит устранить Вовк, превратив ее в «сакральную жертву». «Скорее всего, спецслужбы задействуют стандартную процедуру защиты своего сотрудника – то есть женщине выдадут новые документы, сделают пластическую операцию и станет она какой-нибудь Олесей Подоляк», – предположил генерал.
Во вторник сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали РИА «Новости» что похожая на Вовк женщина останавливалась на ночь, впрочем, постояльца под таким именем в клиентской базе не нашли. Кроме того, работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк (Mini Cooper), была ранее припаркована возле отеля, однако во вторник автомобиля там уже не обнаружилось. Судя по этим данным, Вовк направилась в Австрию.
Напомним, политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. По предварительной версии, мина была прикреплена ко дну автомобиля. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором присутствовала вместе с отцом – философом Александром Дугиным.
По данным ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся затем в Эстонии. Вовк, как ожидается, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
СМИ: Германия и Канада не договорились о поставках газа
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Канцлер Германии Олаф Шольц не смог договориться в Канаде о поставках газа в Германию на замену российскому, пишет Die Zeit.
«Дружелюбия во время визита было много, однако реальной помощи мало», – приводит сообщение «Sputnik Ближнее зарубежье».
Отмечается, что большие канадские месторождения газа находятся на западе страны. Оттуда газ можно сравнительно легко отправить в Азию. А чтобы попасть в Европу, газ сначала нужно будет транспортировать через весь континент по трубопроводу на другое побережье.
Ранее Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.
Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.
Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.
В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.
Осужденный к смертной казни в ДНР британец раскритиковал YouTube
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Эйден Эслин, пленный британец, осужденный в ДНР к смертной казни, рассказал в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию о том, почему был запрещен его канал в YouTube и почему власти Украины заинтересованы в продолжении военного конфликта.
«Когда я попал в плен, я увидел, что люди всегда видят ситуацию только с одной стороны, как и я до этого. Однако я нахожусь здесь уже четыре месяца, я все увидел, я увидел обстрелы», – сказал он в видео, опубликованном на YouTube.
Эслин рассказал, что его YouTube-канал был его платформой, чтобы рассказывать о своем пережитом опыте. «Это была платформа, где я мог общаться с внешним миром», – сказал британский пленный.
Однако YouTube-канал британца был удален. «Меня это расстроило, потому что это работа, которую я проделал. То есть все, что я говорил, просто было запрещено цензурой. (…) Они запретили мой канал, потому что то, о чем я говорил, было тем, что я думаю. Это грустно, потому что мои видео были не постановочные», – продолжил наемник.
По его словам, он говорил и рассказывал о том, что видел и пережил сам.
«Теперь я чувствую, что мой голос стал жертвой цензуры, потому что людям не нужно знать правду», – сказал он.
Эслин рассказал, что был в Мариуполе и на фронте с самого первого дня. «Я видел, как Украина готовилась к этому конфликту на протяжении последних восьми лет. До этого там не было ничего, никаких средств обороны не было, ничего не было, никакой подготовки или чего-либо еще», – поделился задержанный британец.
Он считает, что поэтому и был запрещен его канал. «А правда в том, что Украина хотела, чтобы эта война продолжалась. Они все делали, чтобы она продолжалась, потому что они на этом конфликте зарабатывают», – сказал Эслин.
Британец заявил, что его «голос был запрещен по политическим мотивам».
Напомним, видеохостинг YouTube удалил аккаунт британского наемника Эйдена Эслина. 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
29 июня адвокат приговоренного в Донецкой народной республике к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу.
Уехавшие херсонцы начали возвращаться домой
Херсонцы, которые поддались паническим настроениям и покинули регион в период начала боевых действий и позже, возвращаются назад, сообщил врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев на стриме «Малькевич LIVE».
«Люди, которые уехали на территорию Украины, столкнулись, мягко говоря, с равнодушием, а то и враждебностью принимающей стороны. Созвонившись со своими родственниками, которые остались здесь, они убеждаются, что (на Херсонщине) жизнь налаживается. Новая власть пытается сделать для этого всё возможное», – сказал он, его слова опубликовал в своем Telegram-канале руководитель администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Елисеев сказал, что «Херсонская область – это тот регион, который потихонечку возрождается. У этого региона есть большое будущее в составе огромной многонациональной России».
Ранее Елисеев рассказал, что жители региона понимают: Россия пришла навсегда.
Минобороны: ВСУ провоцируют Россию на ответный огонь в Харьковской области
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на территории школы в Харьковской области с целью обстрела Вооруженных сил РФ и провоцирования их на ответный огонь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В поселке Берестовеньки Харьковской области в здании школы (ул. 18 сентября) размещен личный состав ВСУ, по периметру и на прилегающей территории – большое количество военной техники, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, из которых националисты обстреливают позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории частных домовладений в городе Артемовске в ДНР, насильно удерживая мирных жителей в их домах.
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