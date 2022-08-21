В парламенте Венгрии не захотели становиться частью «Соединенных Штатов Европы»

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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава ДНР обвинил в гибели дочери Дугина «террористов украинского режима»
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В парламенте Венгрии не захотели становиться частью «Соединенных Штатов Европы»
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Частные глобальные корпорации хотят превратить ЕС в «Соединенные Штаты Европы» без суверенитета, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
Кевер выступил на открытии фестиваля венгерского народного творчества в словацком городе Жельезовце. По словам спикера, корпорации, которые «обычно находятся вне Европы», стремятся сделать из ЕС «федерацию, даже скорее в империю, в которой все нынешние национальные государства ЕС – включая Словакию и Венгрию – полностью потеряли бы самоопределение и свободу действий».
Спикер считает, что таким образом корпорации добиваются возможности «постоянно и исключительно» приобретать материальные и духовные ресурсы государств-членов. Кевер заявил, что «сегодня и в предстоящие годы народы Карпатского бассейна либо вместе завоюют будущее, либо потеряют свои страны, государства и идентичность, все, что они приобрели в прошлом». В качестве «оружия самообороны» в борьбе с «финансовой мощью глобализма» Кевер видит «удерживающую и созидательную силу, присущую национальной идентичности», передает РИА «Новости».
Напомним, Кевер назвал «духовными убийцами» вдохновителей «культуры отмены». Кроме того, он заявлял, что политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение. Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
Газпром анонсировал полную остановку поставок газа по «Северному потоку»
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Поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью приостановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата, сообщил Газпром.
«31.08.2022 единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Комплекс регламентных работ, согласно действующему контракту на техническое обслуживание, будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Отмечается, что после завершения ремонта и в случае отсутствия технических неисправностей прокачку газа восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
В конце июля «Газпром» приостановил работу еще одной турбины Siemens, в результате чего газопровод стал работать лишь на 19,5% от максимальной мощности. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорилось в сообщении компании.
Литва отреагировала на появление «Кинжалов» в Калининградской области
Размещение в Калининградской области российских истребителей с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» значительно не повлияет на баланс сил в регионе, заявил глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас.
«Уровень угрозы, которая может исходить соседям от России, от размещения гиперзвуковых «Кинжалов» сколько-нибудь значительно не повысится», – приводит ТАСС комментарий Анушаускаса.
Ранее в Калининградскую область были переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно.
В Эстонии владельцы больших внедорожников получили предупреждения об изъятии машин
Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения, сообщило издание Eesti Ekspress.
«Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса «люкс» предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
Издание Eesti Ekspress отмечает, что содержание данных решений представляет собой «информацию для внутреннего пользования». Решения распространяются на автомобили категории N1G (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и других внедорожников.
В обычной ситуации зачисление техники в резервный список не влечет за собой никаких особых обязательств, но если будет объявлено военное положение, то полностью заправленное топливом транспортное средство должно быть доставлено в указанное место и передано силам обороны, отмечает издание.
Ранее в Эстонии пожаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве
Напомним, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Эксперт: Россия восстанавливает суверенитет над месторождениями нефти и газа
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«Россия никого не выгоняет из нефтегазовых проектов. Но мы создаем условия, при которых можно обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее компания «Газпром нефть» потребовала перевести совместное предприятие с Shell в российскую юрисдикцию.
«Shell второй раз попадает под каток механизма, в рамках которого все иностранные юрисдикции в российских проектах аннулируются. Разница лишь в том, что в первом случае речь шла о постановлении президента, а сейчас мы увидим решение суда», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Фактически в силу вступает норма, согласно которой лицензия на месторождение не может принадлежать компании, зарегистрированной за рубежом. И подобные меры необходимы, чтобы мы могли обеспечить суверенитет над любыми месторождениями», – заметил собеседник.
Эксперт также напомнил, что в числе первых под новые нормы попал проект «Сахалин-2». «Ситуация заключалась в том, что Shell заявил о намерении уйти из России. И мы ограничили им маневр. А учитывая, что «Салым» – это небольшой проект, кардинально на ситуацию с Shell это не повлияет», – пояснил он.
«При этом санкции, которые так активно против нас вводил Запад, стали своего рода спусковым крючком. До этого мы не могли просто так заставить компании перерегистрироваться. А сейчас правил игры просто не существует», – говорит эксперт.
«И не мы разрушили эти правила. Прошло почти полгода, прежде чем Россия перешла к жестким мерам, в то время как наши активы начали национализировать еще в первые месяцы СВО. При этом мы никого не выгоняем. Москва просто создает условия, в которых можно взять под контроль работу всех механизмов отрасли», – заключил Юшков.
Ранее сообщалось, что «Газпром нефть» через свою структуру «ГПН – Салымские проекты» требует перевести нидерландское Salym Petroleum Development (SPD) – совместное предприятие с Shell – в российскую юрисдикцию.
Как следует из картотеки Московского арбитражного суда, в заявлении предлагается создать ООО «Салым Девелопмент» с уставным капиталом в размере 8,6 млн рублей с местом регистрации в Ханты-Мансийске. Участниками нового ООО могут стать «ГПН – Салымские проекты» и «Шелл Салым Девелопмент Би Ви» с сохранением доли паритетного участия в 50% предыдущих владельцев.
По мнению «Газпром нефти», основанием для иска стало «совершение Shell Salym, связанным с недружественным иностранным государством, действий, препятствующих функционированию SPD на территории РФ», сообщает «Коммерсант».
Компания считает, что таковыми являются публичное заявление Shell о приостановлении деятельности в РФ, сделанное в конце февраля, ограничение на продажу нефти дочерней Shell Trading, препятствование продаже нефти в адрес второго акционера «ГПН-Салымские проекты» и других российских компаний, а также неоплата поставленной в мае нефти «по указанию Shell Salym».
Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. В частности, закон запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных стран в российских компаниях.
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Стало известно о боязни Запада предлагать в ООН санкции против России
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Западные страны не предлагают новых ограничительных мер против Москвы в ООН из-за опасения низкой поддержки их инициатив со стороны других стран, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, все большее число государств отказываются от публичной критики России. «В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как заявил в беседе с Reuters научный сотрудник Университета ООН Ричард Гован, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. «Поддержка (мер против России) будет снижаться, поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку. Никто не жаждет дальнейших действий, если только не будут пересечены красные линии», – высказался высокопоставленный азиатский дипломат.
В апреле Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете ООН по правам человека. В марте Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию за авторством США, Украины, Британии, Грузии, Германии по гуманитарной ситуации на Украине. До этого была принята резолюция «Агрессия против Украины». МИД заявил, что ее принятия Генеральной ассамблеей ООН было выбито Западом под угрозой санкций.
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Евросоюз обвинили в расизме при «отборе» украинских беженцев
Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма со стороны принимающих стран и со стороны украинцев, сообщила испанская газета El Pais.
«Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания, даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема», – приводит РИА «Новости» слова Аны Исабель Мартинес, активистки движения за права беженцев и мигрантов.
По ее свидетельству, люди вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.
«Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну – не гарантия безопасности», – заявила Мартинес.
Нигерийский студент по имени Крис пытался выехать в ЕС из Киева, по его словам, во Львове, куда он приехал, царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей.
Активисты напомнили, что многие организации (например, Amnesty International) обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.
Ранее бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове.
В МИД Кипра предупредили о последствиях запрета выдачи виз россиянам
Введение запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ нанесло бы ущерб русским общинам, проживающим в странах Евросоюза, заявил в субботу постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.
«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», – цитирует ТАСС Корнелиу.
По его словам, такой же позиции по этому вопросу, как и Кипр, в составе ЕС придерживаются еще две страны – Германия и Греция.
Ранее Греция и Кипр не поддержали запрет на выдачу туристических виз гражданам России.
Стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Пушков высмеял «брошенную на произвол судьбы» союзниками Европу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Оттава не в состоянии оказать существенную поддержку Европе с поставками газа.
«Страна «большой семерки» готовится перед лицом зимнего кризиса умыть руки, бросив европейских союзников на произвол судьбы. И это – один из формальных лидеров западного мира! В свое время Вашингтон протащил в G7 слабоватую по всем параметрам Канаду с заднего входа, при этом европейцы покорно согласились. Как выясняется, напрасно!» – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Трюдо заявил, что Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин.
Тем временем цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
Берлускони призвал избавиться от зависимости от российского газа
Зависимость страны от российского газа создает проблемы, и от нее надо избавляться, заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете «Фольо».
«Необходимо создать условия для альтернативного энергоснабжения. Должны быть регазификаторы и термоэлектрогенераторы, инвестиции в обновляемые источники энергии, следует возобновить исследования в области чистого атома. Только тогда мы сможем положить конец зависимости, которая представляет для нас очевидную проблему», – цитирует ТАСС Берлускони.
Экс-премьер отводит нынешнему главе правительства Марио Драги «важную роль для Италии» на международной арене. «Наша задача состоит в том, чтобы не растерять достижения правительства Драги», – добавил он, подчеркнув, что всегда поддерживал этого политика и выдвигал в свое время его кандидатуру на руководящие посты, в том числе на должность президента Европейского центрального банка.
Кабинет Драги поставил цель найти альтернативные российским источники поставок газа к середине 2024 года. К настоящему моменту, по утверждению властей, импорт голубого топлива из РФ сократился с 40% до 25%.
Призывы к отказу от российского газа звучат не только со стороны бывших членов ушедшего в отставку правительства Марио Драги и левоцентристской Демократической партии, но и от оппозиционной партии «Братья Италии». На предстоящих 25 сентября выборах в парламент она будет выступать в составе правоцентристской коалиции вместе с партией Берлускони «Вперед, Италия» и «Лигой».
Газета ВЗГЛЯД писала, какие страны Европы пострадают больше всего зимой из-за отказа от российского газа.
В Канаде заявили об отсутствии возможности помочь поставками энергоресурсов Европе
Канада в данный момент не в состоянии оказать серьезную помощь Европе в плане поставок энергоресурсов перед приближающейся зимой, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
«Если быть до конца честными, то мы мало что можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь [Европе] в решении грядущих [энергетических] проблем этой зимой», – цитирует ТАСС Трюдо.
Ранее цена газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.
До этого Газпром сообщил, что поставки газа по газопроводу «Северный поток» полностью остановят с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного работающего газоперекачивающего агрегата.
Число выезжающих из ЕС граждан Украины стало больше въезжающих
В последние восемь дней больше украинских граждан выезжало из ЕС, чем въезжало, сообщило агентство ЕС по контролю границ Frontex.
«Мы ожидаем, что число людей, пересекающих границу ЕС и Украины, останется на высоком уровне в течение летнего сезона, а импорт и экспорт товаров продолжится через сухопутную границу», – приводит ТАСС сообщение агентства.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), после начала 24 февраля специальной военной операции РФ с Украины в соседние страны прибыли 10 648 515 человек. При этом 4 243 414 человек с 28 февраля по 9 августа пересекли границу в обратном направлении.
Как отметили в управлении, по состоянию на 9 августа в европейские страны прибыли 6 401 814 украинских беженцев, в том числе 1 968 127 – в Россию, 1 256 568 – в Польшу, 915 000 – в Германию, 404 839 – в Чехию, 157 309 – в Италию, 145 000 – в Турцию, 131 771 – в Испанию и 107 900 – в Великобританию. В остальных государствах это число не превышает 100 тысяч. 3 781 495 прибывших беженцев были включены в Европе в национальные программы временной защиты и поддержки.
Ранее СМИ писали о растущем недовольстве украинскими беженцами в Европе.
До этого в Литве заявили об исчерпании возможностей для размещения беженцев с Украины.
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ЕК разрешила странам ЕС ограничивать выдачу виз
Государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) по внутренним делам.
Страны-члены ЕС ответственны за рассмотрение заявлений на получение визы на индивидуальной основе и за выдачу виз, напомнил он.
«Точно так же только государства-члены могут ограничивать выдачу виз. Однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы – например, в гуманитарных случаях, для членов семьи, для журналистов или диссидентов», – рассказал представитель ЕК РИА «Новости».
«Исходя из последней информации, которую мы получили от государств-членов, визовая деятельность [в отношении граждан России] не прекращена полностью, и, в частности, гуманитарные дела продолжают обслуживаться. Мы находимся с ними в постоянном контакте», – сообщил он.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас». С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Между тем лидер оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ограничения ряда стран ЕС по визам для граждан России разжигает антироссийские настроения и противоречит обычаям цивилизованных стран. «Я боюсь, что это подогреет эскалацию и сделает мирные переговоры еще более трудными», – сказал Крупалла. Он также назвал ограничения попыткой «возложить на российских граждан коллективную ответственность» за спецоперацию.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
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В МИД пообещали ответить на шаги ЕС по визовой дискриминации россиян
Шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны, о ней вы скоро узнаете», – приводит ТАСС слова Нечаева.
По его словам, Россия расценивает намерение Латвии лишить россиян вида на жительство (ВНЖ) как открытое пренебрежение международными обязательствами.
«В целом расцениваем намерение лишить граждан России ВНЖ как открытое пренебрежение взятыми Ригой международными обязательствами и злостное нарушение ею прав жителей своей страны, одной этнической группы. Это можно квалифицировать как проявление ксенофобии и неонацизма. Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств даже в отсутствие общеевропейского консенсуса», – отметил Нечаев.
Ранее стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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ЕС решил перейти в «наступление» в Латинской Америке в противовес России и Китаю
Евросоюз готовится к дипломатическому и коммерческому наступлению в странах Латинской Америки, чтобы попытаться противостоять влиянию в регионе России и Китая, пишет испанская газета El Pais.
По ее информации, Брюссель встревожен продвижением России и Китая в государствах Латинской Америки. Издание считает, что ЕС пренебрегал своими отношениями с регионом почти десятилетие, сосредоточившись на других проблемах. В свою очередь Китай увеличил свои инвестиции в Латинской Америке в 26 раз с 2000 по 2020 год. Как говорится в европейском документе, разосланном главам МИД ЕС, КНР является «первым или вторым по важности торговым партнером стран Латинской Америки и Карибского бассейна, вытесняя Евросоюз и превосходя США во многих странах», передает ТАСС.
Газета также пишет о политическом влиянии России в регионе. Брюссель попытается остановить растущую дистанцию с Латинской Америкой благодаря «качественному скачку» в отношениях, кульминацией чего станет саммит в ходе испанского председательства в Совете ЕС во второй половине 2023 года.
Издание напоминает, что глава дипломатии ЕС, испанец Жозеп Боррель изначально поставил перед собой цель восстановить присутствие и влияние в Латинской Америке, однако пандемия нового коронавируса помешала установлению более тесных связей. Кроме того, по версии El Pais, ситуация вокруг Украины показала, что многие латиноамериканские государства не разделяют европейской реакции на конфликт.
В отчете ЕС говорится, что в регионе существует реальный «риск социального протеста и политической дестабилизации». Помимо этого, Латинская Америка вступила в новый политический цикл с приходом к власти в ряде стран тех, кого Брюссель характеризует как «кандидаты против истеблишмента». Газета пишет, что Брюссель уже ощущает конкуренцию со стороны Пекина и Москвы в поиске поддержки региона на многосторонних форумах. «ЕС необходимо систематически продвигать свое многостороннее обязательство со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ввиду роста конкуренции со стороны Китая, России и других [стран]», – считают в сообществе.
Бюджет Еврокомиссии на сотрудничество с регионом в период с 2021 по 2027 год составляет 3,4 млрд евро. Как считает департамент Борреля, эти средства следует использовать «стратегически и ради максимального влияния». Брюссель также изучает подготовку инвестиционного пакета, который на основе государственного и частного капитала и кредитов мог бы привлечь 8 млрд евро. Как пишет газета, речь не идет об альтруизме, поскольку три страны региона – Боливия, Аргентина и Чили – обладают крупными запасами лития, а Венесуэла, Аргентина и Бразилия обладают значительными запасами нефти и газа.
Напомним, в конце июля Аргентина, Бразилия и Мексика отказались присоединиться к заявлению Конференции министров обороны Америки, в котором осуждалась российская спецоперация на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее Соединенных Штатов. Кроме того, германские источники писали, что Запад потерпел экономическое поражение в Латинской Америке.
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