Спикер парламента Венгрии счел политику США причиной ситуации на Украине

Военный эксперт оценил данные об оперативной паузе союзных войск в Донбассе

«Противник обязательно воспользуется оперативной паузой для того, чтобы укрепить свои позиции. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее американский Институт изучения войны сообщил о взятой ВС России тактической паузе после освобождения территории ЛНР.

«Несмотря на оперативную паузу, боевые действия не прекращаются. Те силы, которые принимали участие в освобождении Лисичанска и Северодонецка, начинают выводиться на отдых, еще часть перегруппировывается на другие направления», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Наши войска переносят артиллерию, подтягивают тылы, им ставятся новые боевые задачи. Думаю, сейчас готовится операция против линии Соледар – Северск, где противник обороняется после отхода из Лисичанска. Через некоторое время мы наверняка увидим усиление нажима на Северск и Артемовск», – рассуждает эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что оперативная пауза даст возможность противнику усилить собственные позиции. «ВСУ на протяжении всего этого времени будут заниматься укреплением оборонительных позиций и переброской дополнительных сухопутных сил», – уверен Рожин.

«Дело в том, что часть боевиков находятся на том направлении уже довольно долго, им необходимо доснабжение техникой, нужны дополнительные силы. И эта пауза будет использована для повышения боеспособности формирований. А насколько им это удастся, будет зависеть от того, как долго будет длиться оперативная пауза. Но в скором времени мы увидим, как российские войска активно усиливают нажим на Северск», – заключил Рожин.

Ранее американский Институт изучения войны сообщил о том, что российские силы инициировали оперативную паузу. «6 июля впервые за 133 дня спецоперации не было ни заявлений, ни оценок территориальных завоеваний России на Украине», – говорится в докладе.

Институт также отмечает, что это необходимо для того, чтобы «создать условия для более масштабных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для осуществления задуманного». Пока же Россия может ограничиться относительно небольшими наступательными операциями.

Согласно выводам ISW, российские силы продолжают продвигаться на запад в сторону Северска, готовят наступление на Артемовск (Бахмут – украинское название после переименования в 2016 году).

Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск – последний из крупных городов на территории республики, который удерживался украинскими силовиками.

Шойгу сообщил, что общие потери ВСУ составили 5469 человек, также ВСУ потеряли 196 танков и бронемашин, 12 самолетов, один вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов», – добавил министр. Президент России поздравил военных РФ и Народную милицию ЛНР с освобождением республики.

Позже министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве пообещал, что специальная военная операция России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. При этом он отметил, что приоритетом является сохранение жизни и здоровья российских военных и мирного населения.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбирала, какой может быть дальнейшая тактика на центральном участке фронта в Донбассе в ближайшее время.

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