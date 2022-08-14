В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной

Политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.

«Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе – если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом – могут познать истину турецкой пословицы: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», – сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай», передает РИА «Новости».

По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».

Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.

Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.