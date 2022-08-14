В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 17:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша намерена добиться от ЕС прекращения выдачи виз россиянам
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной
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Политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
«Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе – если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом – могут познать истину турецкой пословицы: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», – сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай», передает РИА «Новости».
По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».
Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
Президент Финляндии предупредил Европу об угрозе
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Единство Европы может оказаться под угрозой из-за надвигающегося энергетического кризиса, выразил мнение президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
По его словам, дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьезным трудностям в энергетическом секторе как для его страны, так и для других государств ЕС. Населению же придется привыкнуть к тому, что экономика больше не будет улучшаться год за годом, передает РИА «Новости».
«Мы в Финляндии давно привыкли жить с мыслью, что в следующем году все будет лучше. Такой поворотный момент, при котором как прежде уже не будет, а вызовы только растут, весьма сложен. Это может повлиять и на единство Европы», – отметил Ниинисте.
Он также выразил мнение, что одним из наиболее важных вопросов стало обретение европейскими странами самодостаточности: это касается как сферы безопасности, так и продовольствия.
Тем временем Германию предупредили о начале агрессивных протестных настроений из-за резкого падения уровня жизни, связанного в том числе с набирающим обороты энергетическим кризисом.
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Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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В Европарламенте нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу
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Заявление эстонского руководства о закрытии въезда россиянам с выданной республикой шенгенской визой является признаком слабоумия, заявила депутат Европарламента Яна Тоом.
«Это абсурдная ситуация. [Министр иностранных дел] Урмас Рейнсалу предлагает запретить въезд в Эстонию россиянам с шенгенскими визами, выданными эстонским посольством, и [премьер-министр] Кая Каллас его поддерживает, и [министр внутренних дел] Лаури Ляэнеметс тоже», – заявила Тоом, передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Она добавила, что эстонские власти не вправе принимать решения за всю Шенгенскую зону, и все, что они могут сделать – запретить визы, которые выдали сами.
«По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», – указала депутат.
Парламентарий также усомнилась, что запрет на въезд каким-то образом поможет восстановить мир на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.
В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Коллекционер из России предложил обменять высшую военную награду Эстонии на танк Т-34
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Коллекционер из России направил мэрии Нарвы предложение об обмене находящейся в его коллекции высшей военной награды Эстонии, креста Свободы I степени, на выступающий в качестве памятника советский танк Т-34, который власти города готовят к демонтажу, сообщили СМИ.
«Если власти Нарвы примут это предложение, то данный памятник займет достойное место в одном из музеев России», – передает ТАСС со ссылкой на Delfi слова коллекционера, пожелавшего остаться анонимным.
Согласно эстонскому закону о наградах, крест Свободы является высшей военной наградой Эстонии. Он состоит из трех степеней и трех классов.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.
В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.
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Захарова высмеяла идею МИД Литвы не давать визы российской оппозиции
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса не давать визы российской оппозиции.
«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном».
Напомним, политолог Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими».
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
Французы резко отреагировали на решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали решение сейма Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма»
Также латвийский парламент призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам, передает РИА «Новости».
«Что делают в Европе эти восточноевропейские страны, которые все сводят счеты с бывшим СССР?» – спросил пользователь под ником LMAA.
Ряд читателей припомнили покупку Латвией дорогостоящих американских истребителей F35, а также жизни за счет Западной Европы.
«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», – добавил юзер.
«США уже давно окружили Россию странами НАТО, да еще и ракеты расставили по всей ее границе», – прокомментировал он.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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В МИД назвали русофобским решение Латвии признать РФ «спонсором терроризма»
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В МИД России заявили, что рассматривают заявление Сейма Латвии о «признании» Российской Федерации «государством – спонсором терроризма» с призывом прекратить выдачу туристических виз россиянам проявлением русофобии, а также действием, противоречащим международному праву.
«Данный шаг высшего законодательного органа власти Латвии находится в грубом противоречии с действующим международным правом и нарушает принцип суверенного равенства государств, зафиксированный в пункте 1 статьи 2 Устава ООН», – следует из релиза ведомства.
Отмечается, что безосновательные обвинения в адрес России исходят от страны, которая находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Подчеркивается, что в отличие от этого прибалтийского государства России по результатам взаимной оценки ФАТФ в 2019 году присвоен наивысший рейтинг эффективности национальной антиотмывочной системы. Латвийскому парламенту было рекомендовано прекратить заниматься провокациями.
Напомним, парламент Латвии объявил Россию «страной – спонсором терроризма» и призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене
Поездки в Россию для заправки автомобиля в Финляндии предложили приравнять к госизмене из-за якобы спонсирования войны на Украине, говорится в материале телеканала YLE.
По словам жительницы Финляндии Сирпы Лауримо, которая недавно получила визу в Россию и, экономия в месяц достигает 240 евро за три машины, поэтому она не намерена отказываться от дешевого российского топлива.
В материале отмечается, что многие из «топливных» туристов имеют два гражданства и, помимо заправки, посещают в России родственников. Среди них Андрей Харгинен, передает РИА «Новости». По его словам, он также ездит за российским бензином, поскольку цены на топливо в Финляндии сильно выросли.
YLE отмечает, что многим жителям Финляндии не нравится практика покупки топлива в России. Они объясняют это нежеланием «финансировать Путина». Например, жительница Финляндии Анне Ярвелин, идет на принцип во вред себе.
«Ярвелин нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, а от нынешней стоимости бензина в Финляндии хочется плакать», – говорится в материале.
Но, тем не менее, женщина решила не заправляться в России и экономить на других вещах.
Финская таможня не противодействует «топливным туристам», но тщательно досматривает все машины, чтобы водители не перевозили бензин в канистрах. В таких случаях автолюбителей разворачивают на пункте пропуска.
Ранее в Финляндии определились с механизмом сокращения турвиз россиянам.
В Латвии анонсировали новые запреты для русскоязычных граждан
Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее МИД России заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – передает РИА «Новости» слова Борданса агентству Delfi.
По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.
«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – сказал Борданс.
По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в Сейм.
Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. «Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», – сказал Борданс.
Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
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Потомку русских эмигрантов запретили учить родной язык во Франции
Школьнику во Франции заявили о «плохих русских», когда тот попытался выбрать русский язык как иностранный, рассказал заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«Ребенку, потомку в пятом поколении русской эмиграции, выразившему желание вторым языком учить русский (во французской школе все учат два иностранных языка), классный руководитель пояснил, что «все русские плохие»; другой потомок из того же поколения столкнулся с тем, что весь класс заставили одеться в жовто-блакитное»,– написал епископ Савва в Telegram-канале.
Также он привел пример, когда с афиши концерта цыганского ансамбля мэрия одного из городов заставила убрать матрешку и упоминание о «традиционных русских песнях».
«Лагерь Русского студенческого христианского движения отказался от русского флага на мачте и от триколора на форменных рубашках (тут надо пояснить: русский триколор присутствовал все 100 лет движения, никогда не спускался; здесь явное ренегатство). Я, кстати, в тех лагерях с 7 до 9 лет бывал и с трепетом помню ежеутреннюю линейку с обращением начальника лагеря: «Дружина, помни девиз» – «За Русь, за Веру». Как быстро все было профукано... Такие вот нарративы», – заключил епископ Савва.
Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
Национальный расчетный депозитарий обратился в суд ЕС с иском об отмене санкций
Национальный расчетный депозитарий (входит в группу Московской биржи) 12 августа обратился в Суд Европейского союза в Люксембурге с иском об отмене введенных в отношении него ограничений, следует из данных торговой площадки.
«12 августа 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге с иском об отмене введенных ограничений», – передает РИА «Новости» сообщение площадки.
При этом отмечается, что цель иска – доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в отношении НРД применены уже некоторые санкции, поэтому Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков и регулятор проводит политику девалютизации.
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В МИД Венгрии заявили о начале доппоставок Газпрома через «Турецкий поток»
Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что Газпром начал дополнительные поставки газа в Венгрию по «Турецкому потоку», ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 млн кубометров.
«Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров. Это привело к соглашению», – написал Менцер, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что страна планирует закупить 700 млн кубометров газа. На первом этапе по трубопроводу «Турецкий поток» до конца августа поступит 2,6 млн кубометров газа. Сейчас начаты переговоры по сентябрьскому графику.
Журналистов «Известий» задержали в Эстонии
Корреспондент и оператор «Известий» задержаны в Эстонии, их сняли с поезда и доставили в полицию, сообщили в издании.
Журналисты отправились в Эстонию в командировку для подготовки материалов. Они ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Их сняли с поезда и доставили в отдел полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
Сейчас они ждут представителя миграционной службы. В чем именно обвиняют журналистов – неизвестно.
Ранее Эстония решила закрыть границы для россиян с шенгенскими визами.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
Спикер российского МИД Мария Захарова назвала слова эстонского премьера чушью на грани национализма, отметив, что должность Каллас «унаследовала династически, по праву рождения получив все по блату».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Каллас «нацистской хренью».
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