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Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций
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Более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования, проведенного компанией YouGov.
Больше всех против санкций выступают французы, где 63% опрошенных считают, что это неоправданная мера с учетом возможных последствий. Поддерживают же санкционную политику, несмотря на рост стоимости жизни, только 27%, передает РИА «Новости».
На втором месте находится Италия, где против санкций высказались 59%, за – 27%. На третьем месте Германия и Испания, где против санкций высказались 54% респондентов, поддерживает 34% и 35% соответственно.
В Великобритании чуть меньше половины (47%) высказались против антироссийских санкций, а поддержали – 38%. Больше всего просят ввести санкции граждане Польши – 38%.
Исследование проводилось с 22 июня по 11 июля. В нем приняли участие 7878 человек из разных европейских стран. Статистическая погрешность не указана.
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Болгария сообщила о тайной передаче Украине оружия на миллиард евро
Болгария в рамках военной поддержки Украины за четыре месяца тайно передала через Польшу 4,2 тыс. тонн оружия, сообщил и.о. министра экономики Болгарии Александер Михайлов.
Михайлов сообщил, что «до 30 июня были подписаны разрешения на экспорт болгарского оружия в 1 млрд 16 млн евро». За этот период 4,2 тыс. тонн «болгарского оружия было доставлено в польский аэропорт возле границы с Украиной». Михайлов заявил, что есть документы, подтверждающие его слова, передает УНИАН со ссылкой на Nova.bg.
Напомним, в июне Болгария отказалась поставлять на Украину вооружения. Также в июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Занимавший пост премьера Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
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Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
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Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.
В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.
«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.
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Турецкая компания купила участок на Украине для завода по производству «Байрактаров»
Турецкая компания Baykar Makina купила на Украине земельный участок под строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.
«Владелец компании «Байкар» создал свою украинскую компанию на Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине», – цитирует ТАСС Боднара.
По его словам, на произведенных заводом беспилотниках будут использоваться украинские комплектующие. «На значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, много чего разного, что есть высокотехнологичное у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов», – добавил посол.
Ранее гендиректор турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов «Байкар Макина» Халук Байрактар заявил, что компания не будет продавать беспилотники «Байрактар» России.
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Эксперт: Экс-главу МИД Австрии травят за прагматическую позицию по отношению к России
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«Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль оказалась под прицелом скоординированной медийной атаки – точно так же, как и бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который в начале спецоперации дважды ездил в Москву», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-германист Александр Камкин. Ранее стало известно, что Кнайсль, которую на родине подвергли травле, возможно, уехала в Ливан.
«То, что произошло с экс-главой австрийского МИД Карин Кнайсль, связано с коллективным общественным мнением, с антироссийским консенсусом, который сложился в европейском политическом классе. Особенно ярко проявляется в Германии, где есть даже целая социальная группа людей, которых называют Putinversteher – «понимающий Путина». Таких людей, что называется, «отправляют в коричневый угол» – подвергают их остракизму, изоляции в публичном пространстве, ведут против них клеветнические кампании, распространяют о них откровенный компромат», – отметил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.
По этой же, принятой в Германии методике, травят и бывшую главу дипломатии соседней Австрии, полагает эксперт. «Кнайсль принадлежит к тем бывшим европейским политикам, которые имеют смелость высказывать свою точку зрения в сложные времена. Пророссийских взглядов она не высказывает, но придерживается ярко выраженной прагматической позиции, – отметил Камкин. – Позиция заключается в том, что санкционная война бьет, прежде всего, по экономике самих европейских стран. Отмечу, что схожей точки зрения придерживается и действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер – он говорил, что газовая война вредит австрийской экономике».
По аналогии с Кнайсль, можно вспомнить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, подчеркнул эксперт. «В начале спецоперации российских войск на Украине, Шредер, по собственной инициативе два раза летал в Москву, пытаясь прощупать возможности и мирного решения украинского вопроса, и выхода из санкционного пике, – напомнил Камкин. – В самой Германии Шредер подвергается жутким нападкам. Его обвиняют во всех смертных грехах: в связях с Россией, в попытках помочь России расшатать европейскую экономику – так это подают ангажированные европейские СМИ. Кнайсль, как и Шредер, оказалась под прицелом скоординированной медийной кампании».
В этой связи вполне понятно, почему за Кнайсль не вступились ее бывшие союзники из Австрийской партии свободы (АПС), отмечает собеседник. Напомним, что беспартийная Кнайсль при поддержке правоконсервативной АПС заняла пост главы МИД в первом правительстве Себастьяна Курца (2017-19 годы). «Партия свободы также оказалась бы подвергнута остракизму – как антиевропейская политическая сила, – подчеркнул Камкин. – Мейнстримные политики и мейнстримные партии – Австрийская народная партия, социал-демократы, так же как ХДС и СДПГ в Германии – пытаются выдерживать скоординированный политический курс – просанкционный и антироссийский. Выступить с другой позиции могут позволить себе либо аутсайдеры, либо вечные оппозиционеры – «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение».
«Некоторые политологи в России считают ту же АдГ ярко выраженной пророссийской партией, хотя это партия прогерманская. Просто вопрос об экономическом взаимодействии с Россией находится для нее в ключе реальной политики, а не «политики ценностей», как у нынешней «светофорной коалиции» – СДПГ, «Свободных демократов» и «зеленых», – заметил Камкин. Австрийская партия свободы, впрочем, тоже пытается действовать в противовес мейнстриму, вести своего рода политический троллинг правящей коалиции – либералов из Народной партии и «зеленых», пояснил собеседник. Но какие-либо действия в поддержку Кнайсль означали бы угрозу маргинализации АПС, полагает эксперт.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль, которая уехала из родной страны из-за угроз убийством, указала в своем аккаунте в Twitter в качестве местонахождения Ливан. Когда именно это произошло, неизвестно.
Также в пятницу Кнайсль в интервью RT сообщила о преследованиях в Европе из-за связей с Россией. «Еще в 2020 году я подверглась нападкам: меня называли русской свиньей и проституткой», – рассказала бывший министр иностранных дел. По словам Кнайсль, французские СМИ связались с хозяевами ее дома и попросили не пускать ее на порог. Как полагает экс-глава МИД, в ЕС ее внесли в негласный черный список, после чего и начались кампания в прессе и угрозы расправой, сообщает «Газета.Ru». Отметим – о том, что Кнайсль грозили убийством, сообщалось даже в публикации американской The Washington Post. Ранее Кнайсль входила в состав совета директоров «Роснефти», но в мае 2022 года она покинула этот пост.
В Кремле считают, что отъезд экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль из страны является признаком нездорового общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В 2018 году на свадьбе тогда еще главы австрийского внешнеполитического ведомства в крохотном городке Гамлиц одним из гостей был Владимир Путин, заехавший туда по пути в Берлин. С собой президент России привез Кубанский казачий хор, а также самовар и ретро-маслобойку в подарок.
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Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС могут ждать от Украины уступок России
Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве, написала в статье для журнала Foreign Affairs бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.
По ее мнению, причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева станет возможное завершение активной фазы боевых действий, сообщает РИА «Новости».
«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», – отметила Точчи.
Экс-советник Борреля считает этот сценарий более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Северная Македония передала Украине танки и самолеты
Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов», – написал Подоляк на своей странице в соцсетях, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что власти Северной Македонии должны передать Киеву четыре штурмовика Су-25, купленные у Украины в 2001 году, информация о передаче полностью засекречена. Скопье приобрело данные самолеты у Киева во время конфликта с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения в 2001 году. С 2004 года эти Су-25 не летали и были подготовлены к продаже.
До этого сербское национальное телевидение сообщило, что Минобороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72. Речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. При этом ведомство не уточнило, сколько танков было передано украинской стороне.
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Стала известна судьба танка Т-34 в Нарве и других советских мемориалов в Эстонии
Выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи Эстонии, сообщила премьер-министр республики Кая Каллас.
Конкретные сроки переноса объекта пока не определены, однако местные власти рассчитывают осуществить его в течение двух недель, уточнила она. Каллас также объявила о том, что «городу и горожанам будет дана возможность поучаствовать в судьбе [танка]», передает ТАСС.
Ранее правящая коалиция городского собрания Нарвы объявила о намерении перенести «в безопасное место» данный памятник на фоне принятого на прошлой неделе властями Эстонии решения об «изъятии из публичного пространства» всех советских мемориальных объектов в республике.
До этого жители Нарвы встали на защиту советского памятника-танка Т-34. Более 100 жителей города устроили стихийные сборы у памятника, они планируют защитить танк от эвакуационной команды.
До этого глава МВД страны Лаури Ляэнеметс заявлял, что нужно найти другое место для Т-34. Танк, по его словам, «является символом агрессии, символом агрессивного государства» с учетом ситуации на Украине.
В конце июля Катри Райк заявляла, что власти города решили не сносить и не изменять облик советского памятника с танком Т-34.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что эстонские власти начали массовую войну с памятниками и даже могилами погибших за освобождение страны от фашизма бойцов Красной армии.
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В партии Шредера назвали его бизнесменом, а не экс-канцлером Германии
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Поездку в Москву Герхард Шредер, который в 1998–2005 годах был канцлером Германии от Социал-демократической партии Германии, совершил как бизнесмен, а не как экс-канцлер, заявила сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен.
Эскен сказала, что Шредер «выступает не как экс-канцлер, а как бизнесмен, и именно так следует интерпретировать его высказывания». По ее мнению, он «действует в своих интересах и в интересах своих бизнес-партнеров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Funke.
Напомним, в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
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МИД об обстрелах ВСУ Запорожской АЭС: Киев фактически берет в заложники всю Европу
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Нанося удары по Запорожской АЭС, Киев фактически берет в заложники всю Европу, Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ должны открыто и жестко указать украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудить их незамедлительно прекратить атаковать станцию, говорится в официальном комментарии представителя МИД России Мария Захарова.
«Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточенно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам», – говорится в заявлении на сайте МИД России.
«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной», – подчеркнули в дипведомстве.
Также в министерстве отметили, что регулярно направляют в МАГАТЭ актуализированную информацию «с места», она находит отражение в информационных циркулярах агентства. «Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – добавили в министерстве.
«Закрыть глаза на бесчинства Киева не получится. У руководителей международных организаций, похоже, по спине начинает пробегать холодок от того, что творят украинские военные… Нами предоставлено немало подтверждающей информации, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС и принудили их незамедлительно прекратить атаковать станцию и ее сотрудников, включая их семьи и остальных жителей в Энергодаре», – подчеркнули в МИД России.
В министерстве предупредили об угрозе, которая разрослась до таких масштабов, что нельзя оставаться безучастными наблюдателями.
«Пора призвать Киев к порядку, а руководителям ООН и МАГАТЭ – проявить свое лидерство и умение воздействовать непосредственно на источник угрозы», – заявили в дипведомстве.
Ранее в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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Эксперт: Турция не станет для России каналом для обхода западных санкций
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Думать, что Турция превращается в главный канал обхода Россией санкций Запада, это иллюзия. Эрдоган не намерен нарываться на меры со стороны США и продолжит развивать отношения с Зеленским, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. В пятницу прошли переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, встреча продлилась более четырех часов.
«Нельзя сказать, что Турция превращается в главного помощника России по обходу санкций. Турция будет вести себя чрезвычайно осторожно, осмотрительно и хитро. Турки будут постоянно искать способы сотрудничества и взаимодействия, чтобы все время прощупывать границы и не нарваться на серьезные меры со стороны США», – считает глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай», профессор-исследователь НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган старается аккуратно сохранять деловые и конструктивные отношения с Украиной и ее президентом Владимиром Зеленским, добавляет собеседник. «Турция продолжит играть свою игру, но в этой игре она точно не будет идти в фарватере мер, которые предписывают Соединенные Штаты, они будут пытаться танцевать вокруг этих мер», – уверен политолог.
Лукьянов призвал не удивляться, что встреча президентов в Сочи продолжалась более четырех часов, хотя в прежние разы «они управлялись быстрее». «Сейчас повестка очень обширная, самая разная – двусторонняя, многосторонняя и глобальная», – пояснил эксперт.
В ходе переговоров в Сочи турецкий лидер заявил, что Турция и Россия откроют новую страницу в двусторонних отношениях. Встреча началась в 15.21 и продлилась чуть более четырех часов. Обсуждался широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики – кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии.
В совместном заявлении по итогам встречи говорится, что Россия и Турция намерены нарастить взаимодействие в транспортной сфере, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Среди главных итогов наиболее важным стало то, что президенты договорились о частичной оплате газа в рублях, о чем сообщил вице-премьер Александр Новак. Кроме того, достигнуты соглашения в финансовом блоке для облегчения расчетов бизнесу и туристам.
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В Германии испугались, что миллионы людей не смогут платить за отопление
Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен заявил в интервью Tagesspiegel рассказал об опасениях, что миллионы людей в Германии из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление.
«Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах», – сказал Зибенкоттен, сообщает РИА «Новости».
В связи с этим организация призывает к всеобъемлющей реформе системы выплат жилищных пособий, а также к усилению защиты от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.
«Необходимо значительно увеличить порог доходов людей, которые могут претендовать на жилищные пособия», – сказал Зибенкоттен.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Херсоне задержали торговцев брошенным украинскими войсками оружием
Российские силовики провели операцию по выявлению и задержанию в момент сделки торговцев оружием в Херсонской области, сообщил сотрудник российских силовых структур.
«В конце июля силовикам поступили данные о Катриче Вадиме Михайловиче, 1974 г. р., уроженце города Цюрупинска Херсонской области, ранее судимом за незаконный оборот оружия, о готовящейся сделке по покупке автомата АК-74 с магазином за 300 долларов США. Вадим Катрич предложил своему знакомому Валерию Розескулу приобрести АК-74 с магазином за 300 долларов. Кроме того, Катрич предложил к реализации и более крупную партию оружия, имеющегося в схронах в Николаевской области: стрелковое вооружение, патроны к нему, гранаты, запалы, тротил. В момент, когда Катрич и Розескул встретились для продажи оружия, преступники были захвачены оперативной группой российских силовиков», – цитирует РИА «Новости» сотрудника силовых структур.
По его словам, Катрич дал признательное показание по факту сделки, а наличие у себя стрелкового оружия объяснил тем, что нашел его в окрестностях села Челбурда Херсонской области после бегства оттуда украинских войск в феврале этого года.
Накануне Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО.
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В МИД пообещали ответ на отказ Латвии прекратить давление на российских граждан
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич не посчитал нужным понять обращение России в связи с провокациями латвийских силовиков, будем рассматривать возможные ответные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мининдел Латвии Эдгар Ринкевич не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне «бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии», а также, что власти Латвийской Республики «будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности», – написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, высказывания господина Ринкевича лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации.
«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», – подчеркнула представитель МИД.
Ранее временную поверенную в делах Латвии Даце Рутка вызвали в МИД России, ей выражен протест в связи с действиями латвийских силовиков, оказывающих давление на российских граждан при въезде на территорию страны.
22 июля глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направлялся на Балтийский форум в Латвии, на границе его не впустили в страну, так как он отказался подписать документ, осуждающий действия российских и белорусских властей на Украине. «22 июля на границе между Белоруссией и Латвией на пограничном пункте Урбан-Силене меня задержали без объяснения причин и попытались заставить подписать документ, осуждающий российские власти. Я этого, конечно, не сделал», – рассказал Юргенс.
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