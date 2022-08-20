Британии припомнили ее грехи после заявлений о Путине

Читатели Reuters в Twitter раскритиковали заявления МИД Британии о том, что у Владимира Путина якобы «нет морального права» появляться на саммите G20 в ноябре на Бали. Многие припомнили королевству его более серьезные проступки и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности».

«Британия меньше всех вправе судить», – передает РИА «Новости» слова пользователя Angela Ablett.

«После сотен лет системного расизма, колониализма и грабежей в менее развитых странах, возможно, Соединенному Королевству следует несколько лет побыть вне G-20. После всего, что Великобритания сделала против других народов, заслуживают ли они места там?» – задался вопросом Matrix Operator.

«Это та самая Британия, которая поддержала ложь США про наличие у Ирака оружия массового поражения?» – уточнил Tito Kingsley Ampiah.

«С чего бы? А у Британии было моральное право обучать украинских нацистов до вмешательства России? А имеет ли Британия моральное право посылать оружие стране, которая вместе с НАТО спровоцировала конфликт? Знала ли Британия о восьмилетней бойне в Донбассе?» – возмутилась Angela.

«Великобритания навязала два столетия колонизации многим странам и континентам, тогда почему она до сих пор в G20 и в ООН? Великобритания должна сначала взглянуть на свои поступки, прежде чем оценивать чьи-то», – считает Vikram Singh.

«США и Великобритания вторглись в Ирак, Сирию, Ливию, Афганистан, о каком моральном авторитете может идти речь», – подчеркнул albert.

«Смешно, когда западные страны читают миру лекции о морали», – подытожили пользователи.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак пришел на дебаты в дырявом ботинке, за это его высмеяли читатели таблоида Daily Mail.