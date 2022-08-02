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Минобороны: Администрация Байдена несет уголовную ответственность за бойню в Еленовке
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Заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в СМИ говорят о прямом участии администрации президента США Джо Байдена в ударах по освобожденным территориям, в том числе по колонии в ДНР в Еленовке, заявили в Минобороны России.
«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Скибицкий, отметило министерство, в интервью признался, что разведки Украины и США согласуют цели, и США могут остановить любые атаки, если они недовольны целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», – подчеркнули в Минобороны.
Нет сомнений, что удары Himars по по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и по следственному изолятору в Еленовке были спланированы украинским руководством и одобрены Вашингтоном, указали в министерстве.
«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», – заключили в ведомстве.
Скибицкий в интервью признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
Напомним, из Himars ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
Медведев: Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, заявил: «Оно нам вообще надо?».
Медведев напомнил в Telegram о том, как «чуть больше месяца назад» указывал, что «для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности», которые без России «решить невозможно», и что США «приползут с этой темой». «Ну вот. Приползли», – заявил он.
По словам Медведева, Байден «скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы» и что «нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году».
«Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты, – заявил Медведев. – Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».
Напомним, Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
Киев заявил, что США могли предотвратить любой удар HIMARS
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При использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель», заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он. Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
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«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
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Стало известно о расколе в рядах СБУ
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В Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
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Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй
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«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.
«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.
В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».
«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.
«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.
«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.
«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.
Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».
В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.
Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.
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В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями
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США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе, говорится в опубликованном заявлении президента США Джо Байдена по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Напомним, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Инспекционную деятельность по ДСНВ приостановлена по взаимному согласию сторон из-за ограничений по пандемии.
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Блинкен: США применит ядерное оружие при чрезвычайных обстоятельствах
Американская сторона рассмотрит возможность применения ядерного оружия только при чрезвычайных обстоятельствах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», – цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан никогда.
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Зеленский предложил одесситам снести памятник Екатерине Второй
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.
В ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией». В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти.
Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
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Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине
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Президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных сил».
Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».
Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
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Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска
Украинские военные принудительно эвакуируют мирных граждан Артемовска (Бахмута), а также занимаются мародерством, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Также хочу отметить, что сейчас мы отмечаем в населенном пункте Артемовск принудительную эвакуацию мирных граждан [украинскими силовиками]. Поскольку есть еще такой факт, как мародерство и поддержание этого со стороны командования тех подразделений [вооруженных сил Украины] на местах, потому что они считают, что <…> все ценные вещи мирных граждан – это их трофеи», – цитирует его ТАСС.
В пятницу в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы.
Ранее в ЛНР сообщили, что нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом.
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В ЕС заявили о нехватке денег для финансовой помощи Киеву
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Чтобы выделить Украине новый пакет помощи на сумму 8 млрд евро, Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, однако средств для этого пока нет, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии.
ЕК полагает, что любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных 8 млрд евро.
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», – передает слова представителя пресс-службы РИА «Новости».
По ее словам, ЕК рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС. Она пояснила, что речь не идет о том, чтобы страны-члены сообщества сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания при необходимости.
«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», – сказала представитель ЕК.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставил Украине льготный кредит в 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее.
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Росгвардия ликвидировала в ЛНР 13 украинских операторов БПЛА
Росгвардия в ЛНР обнаружила и ликвидировала 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, во время разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР бойцы ведомства изъяли 14 гранатометов иностранного производства, два ПЗРК, огнемет производства США M136A1, семь ПТУР «Фагот» и «Корнет», 70 снарядов калибра 122 мм, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрел к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ, более 3000 патронов различного калибра.
Ранее Росгвардия задержала более 20 пособников СБУ в Запорожской и Херсонской областях.
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Эксперт: Украина запишет в предатели отказавшихся от эвакуации жителей Донбасса
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«Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Киев заявил, что снимает с себя ответственность за социальное обеспечение жителей прифронтовой зоны.
«Киев не хочет брать на себя ответственность за тех, кого он на самом деле давно уже не считает своими гражданами. Спецоперация длится с февраля, все это время на Юго-Востоке Украины идут бои. И тут вдруг Киев вспомнил о том, что там есть местные жители. При этом Украина продолжает относиться к ним, как к людям второго сорта. Известны случаи, когда ВСУ заходили в донецкие деревни и запрещали местным прятаться в единственном на всю округу бомбоубежище, превратив его в свой штаб», – рассказал политолог Владимир Корнилов.
«Те, кто хотел уехать в тыл, уже преимущественно сделали это сами, за свой счет. Те, кто остался, в большинстве своем ждут прихода российских войск. Не стоит забывать и тех, кто хотел бы переждать бои на территории России, но их туда попросту не пускают боевики», – перечислил собеседник.
«Впрочем, по мере приближения линии фронта будут и те, кто захочет эвакуироваться в украинский тыл. В основном, это жители Донбасса, которые надеются переждать острую фазу в тихом месте, чтобы потом вернуться домой. Но о какой материальной помощи этим «временно перемещенным» может идти речь, когда Киеву не везде сейчас хватает денег даже на зарплату для работающих людей?» – задается эксперт риторическим вопросом.
Украинцы, которые подпишут официальный отказ от эвакуации, о котором упоминала Верещук, в глазах киевских властей станут предателями, уверен Корнилов. «Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти, правда, власть не решается говорить об этом вслух. Но известно, что Служба безопасности Украины получила право применять к таким людям такие меры, как обыск, санкции и так далее», – уточнил Корнилов.
Такое происходит не только в Донбассе, но и в других прифронтовых регионах, напоминает эксперт. «Посмотрите, что происходит в Николаевской области. Тамошний губернатор Виталий Ким объявил под подозрением практически каждого жителя. Проверяют социальные сети всех жителей области. За донос платят сто долларов. Я предполагаю, что такую практику перенесут на все территории, которые оказались поблизости от фронта», – сказал Корнилов.
«Когда придет российская армия, граждане Украины в подавляющем большинстве примут российские паспорта, – предрекает эксперт. – Правда, еще вопрос, откажутся ли они от украинских паспортов. Ведь у них родственники останутся на территории, подконтрольной Киеву».
В субботу президент Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса. «Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – пообещал Зеленский.
В свою очередь, вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что в данных районах отсутствует газо- и надлежащее электроснабжение. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», – цитировал Верещук ТАСС. По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл. Из уст киевских политиков при этом звучат подозрения, что жители Донбасса «лояльно относятся к противнику» и ждут прихода российской армии.
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