Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы

Власти Британии прикрываются признанием фиктивного правительства Хуана Гуайдо, чтобы присвоить себе золотой запас Венесуэлы, хранящийся в Лондоне, заявил депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Хакобо Торрес.

«Основной мотив для признания фиктивного, несуществующего правительства Хуана Гуаидо заключается в присвоении золота Венесуэлы... британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», – передает РИА «Новости» его слова.

Так Торрес прокомментировал отказ британского суда вернуть в страну золотые слитки на сумму около 2 млрд долларов, которые удерживаются в подземном хранилище Банка Англии в Лондоне.

«Они продолжают придерживаться колониального менталитета, полагая, что являются хозяевами мира, и хотят произвольно распоряжаться ресурсами, принадлежащими венесуэльскому народу, у которого есть законное правительство, которым руководит президент Николас Мадуро», – добавил депутат.

Как ранее сообщал ТАСС, в Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Высокий суд Лондона в своем решении по этому делу в июле 2019 года признал главой республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо и отказался предоставлять доступ к средствам правительству действующего президента Николаса Мадуро. Позднее апелляционный суд Англии отменил это решение и призвал выяснить, признает ли правительство Соединенного Королевства то обстоятельство, что Мадуро в действительности по-прежнему осуществляет полномочия президента страны, несмотря на признание Лондоном Гуайдо в качестве главы государства.

Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что принадлежащие Венесуэле и Ливии миллиардные активы все еще остаются в британских банках на незаконных основаниях.

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